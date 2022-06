¿0piniones o acusaciones? por Cristina Morán

Teniendo como telón de fondo la ya finalizada Cumbre de las Américas (migrantes, regresen a casa) Uruguay continuó transitando su camino que no es precisamente de rosas, y aparecieron protagonistas casuales o momentáneos que lograron llamar la atención de quienes ocuparon sus espacios en los medios para referirse a un tema que apenas daba para un comentario “al paso”. Un jugador de fútbol, Federico Valverde (antes “Pajarito” y al parecer ahora “Halcón) muy joven él, levantó tierrita porque se agachó a levantarse las medias cuando el grupo posaba para una foto con el presidente de la República, que había ido a entregar el pabellón patrio a la selección. Nunca se me hubiera ocurrido ni siquiera pensarlo, pero otros sí lo pensaron y lo hicieron saber: Valverde no se había levantado las medias en una tarde gélida en el Centenario, sino que había desaparecido (se agachó) ¡para no estar en la foto con el presidente! Hay que tener mala intención y no tener nada importante en tu vida para perder el tiempo opinando o acusando a un futbolista de 23 años de semejante payasada. Pajarito-Halcón, la próxima vez pensá si levantarse las medias es pecado o no. Realmente llega un momento en que no sabés como interpretar lo que alguien dice máxime si ese alguien es importante para la vida democrática uruguaya. Otro hecho que levantó, no tierrita, ¡polvareda! fue el cruce entre la presidenta de la Cámara de Senadores (vice presidenta de la República), la senadora Della Ventura y como no podía ser de otra manera se contó con la “participación especial” de la senadora Bianchi. Hubo gritos, petición de respeto, volante del FA en el buzón de la casa de la senadora twitera (que no tenía nada que ver con homicidios y femicidios) ya que todo se dio durante la presencia del ministro del Interior en sala convocado, precisamente, por el aumento de esos delitos, entre otros hechos. Durante años esta columnista cubrió para “Subrayado” las noticias parlamentarias. Fueron largas horas de interpelaciones, de sesiones, digamos que complicadas, sensibles que provocaban reacciones como las de las tes senadoras o más fuertes y sostenidas dado que era entre varones elegidos por el pueblo para representarlo. Pero tal como repentinamente las aguas se habían agitado, volvían a la calma y “aquí no ha pasado nada” y quedaban en el aire aquellas opiniones que en alguna que otra ocasión se teñían de acusación. Eran otros tiempos, otra gente que en lugar de mate o agua mineral con botella sobre su mesa de trabajo (publicidad gratuita) bebían café. El doctor Sanguinetti es un sobreviviente de aquellos parlamentarios y aún fuera de esa actividad, sin duda es un referente muy especial y por eso mismo sus declaraciones, sus opiniones pegan fuerte y a una la llevan a cuestionarse si opina o acusa. Una declaración suya de estos últimos días hizo que mis neuronas entraran en una agitación que solo se da en condiciones muy particulares. Refiriéndose a los gobiernos del FA dijo: “Entregaron el país en manos del narcotráfico y con Uruguay marcado en el mapa mundial del crimen organizado”. ¿Es una acusación, doctor Sanguinetti? Felizmente hay quienes seguimos teniendo pensamiento propio, aunque parecería que la consigna es no pensar. Hasta la próxima. Que seas feliz.

