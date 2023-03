Editorial de VOCES: Nace un presidente

Aun guardo en la memoria aquel 26 de marzo cuando escuché en la explanada el primer

discurso de Liber Seregni, -al que llamábamos Rucucú por su parecido a un personaje de

Alberto Olmedo- me pareció largo y pesado, aparte del exasperante seseo del General.

Como olvidar la recorridas en el 84 de Mariano Arana y sus descontracturadas arengas.

Recuerdo los primeros discursos de Vázquez cuando se presenta como candidato a la

Intendencia en 1989, eran casi una clase magistral que distaba del clásico mensaje político.

Y como no mencionar las extensas y lentas reflexiones, llenas de silencios intercalados con que

José Mujica marcó un estilo personal de comunicación política en aquellas históricas mateadas

Mirando la tradición de los históricos líderes partidarios eran un verdadero grupo de outsiders.

Todos ellos vivieron un proceso de aprendizaje que los termina convirtiendo en dirigentes de

primera línea, marcando con su impronta a la izquierda uruguaya de los últimos treinta años.

La política uruguaya tenía una tradición de abogados, con enorme verborragia y formación

académica que manejaban con soltura una amplitud de temas y tenían todas las respuestas.

Pero la sociedad ha cambiado y el grado de complejidad que avanza constantemente requiere

que los nuevos dirigentes acudan a equipos de profesionales y expertos en diversos temas.

Se terminó por suerte el tiempo de los lideres mesiánicos o todólogos en los partidos políticos.

Nadie pone duda que el carisma o la personalidad del candidato juegan un rol importante,

pero pesa mucho su capacidad de gestión y la naturalidad para comunicarse con la gente.

La credibilidad es fundamental y el saber aceptar sus limitaciones o errores es clave.

El domingo pasado el intendente canario fue proclamado como pre candidato a la presidencia.

Y vale la pena leer su discurso, porque allí le dice adiós a la barra del MPP, cosa nada sencilla.

Pero además plantea temas fundamentales como el debate en libertad, que no hay verdades

reveladas, de la importancia de la unidad en la diversidad y que se gobierna para todos.

Los que asistimos al Platense aquel 17 de marzo del 84 fuimos testigos del nacimiento del Pepe

El fin de semana en el Club Cordón pudimos presenciar que Orsi se convirtió en Yamandú.

Y que hoy le pertenece a todo el Frente Amplio quien seguramente sea el próximo presidente.

Alfredo García

