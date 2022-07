Agravios. disculpas ¿y después? por Cristina Morán

Si bien aquello de que “lo que es moda no incomoda” es viejo como el sol, eso que hoy, en tiempos de una tecnología que nos permite, especialmente en materia de comunicación, estar “a la orden del día” se ha convertido en una máquina letal para quienes la usan con esos fines: liquidar a una persona, terminar con ella y condenarla a que siga sobreviviendo con la vergüenza de algo que no le pertenece y que alguien “se lo colgó” porque sí, porque tenía ganas de “escrachar” a quien eligió como víctima. Pero cuando el inventor de la falacia, cuando menos lo espera, es citado por la justicia y se ve obligado a pedir disculpas a través de los mismos medios donde publicó el libelo, las cosas cambian Y te da explicaciones que no tienen ningún asidero porque todo gira en torno “me lo dijeron dos personas”, “me puso al día uno que fue su compañero”; “me lo dijo alguien en quien tengo mucha confianza” y cuando le hacés la única pregunta que corresponde te contesta: “no, no tengo pruebas”. Es cuando te cuestionás muchas cosas, inclusive, si lo seguís saludando o lo borrás para siempre de tu lista, de conocidos, nunca amigo. Es entonces cuando aparece el “después” para la víctima porque por más que la justicia haya actuado a su favor, tendrá que pasar largo tiempo explicando lo que en realidad no tiene explicación. Punto y aparte.

“Privatización” y “tercerización” dos palabras que me erizan la piel. La primera me trae malos recuerdos, aquello de cuando Antel vivió el intento de su venta o pasar a ser “privatizada”, y “tercerización” porque detrás de ella tal vez haya formas de actuar que desconocemos, pero quizá podemos soslayar. El domingo último en el programa de Canal 10 “Polémica en el bar” marcó presencia el ministro del interior, quien tuvo oportunidad de explayarse a gusto en todo sus temas y en un momento hizo referencia a los “3 mil patrulleros de los cuales solo mil están bien” (fue el momento en que me pregunté: ¿la policía, el ministerio no poseen talleres para el arreglo?) entonces, el ministro se refirió a la posibilidad de “alquilar a una empresa los móviles y que cuando se rompen sea la empresa quien los arregla y le entreguen otro, y el ministerio no tenga que hacerse cargo” entonces un “polemista” hizo mención a la tercerización y el “ministro respondió que no se trata de eso ,que la policía no puede tercerizarse.” Me voy. Después de todo esto dejo la pelota picando en el área. Quien tenga ganas que siga la jugada. O espere hasta el mundial de Qatar. Hasta la próxima. Que seas feliz.

