¡AH, las redes…las redes!  por Cristina Morán

Como comprenderán, y lo tendrán muy claro, con los años de vida que llevo con mucha felicidad, en el tema de redes y todo lo nuevo en materia de tecnología, estaría en condiciones de calificar “cero”, pero gracias a una cabeza activa y voluntad de hierro ocurre lo contrario. En primer lugar, jamás le di la espalda al progreso, incluída, desde luego, esta tecnología que si te distraés un par de segundos te lleva por delante y te aplasta; entonces en plena conciencia de esta realidad encaré la modernidad a la cual he tenido la suerte de alcanzar. Pero como a todas las cosas de la vida, le puse límites. Un límite, son, precisamente, las redes sociales. Con estos noventa años ya muy cerca de quedar atrás, no puedo permitirme el lujo de agotar y agostar neuronas en toda la atención y dedicación que involucrarse en las redes con participación activa merece. Pero estoy enterada de temas, hechos políticos y sociales y humanos en general que se dan en esta novísima forma de comunicación. Me sorprendió desde el día uno la velocidad con que todo trasciende. Como así me sorprendió lo positivo que se puede lograr y lo terriblemente negativo a lo que se puede llegar. Hace pocos días una mujer, periodista radial y televisiva, fue blanco de un ataque verbal y visual por parte de un individuo que amparándose en el anonimato descargó contra Patricia Madrid su agresión ruin y cobarde. Si bien hubo una denuncia ante delitos informáticos y todo lo que eso puede conllevar ella y todas las víctimas tienen claro que esos horrores se arreglan con, apenas, un pedido de disculpas. Cuando el daño está hecho no hay disculpas que valgan y, si hoy por hoy, la justicia no cuenta con los medios legales necesarios para actuar con la severidad que los hechos merecen pues entonces las víctimas, aunque solo sea para su complacencia, deberán decir, en voz muy alta que no aceptan ese obligado y falso pedido de disculpas. Como siempre o como nunca, Patricia, mujeres todas, espalda con espalda. Todas. Estoy escribiendo el lunes 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa y otra noticia que involucra a esta profesión llega desde las redes. El cese sorpresivo del coordinador del informativo de Canal 10 ameritó una reacción de la Asociación de la Prensa y una respuesta a la misma por parte de la dirección de la empresa. Esto puede continuar o morir en el mismo momento de nacer. Es una medición de fuerzas. Es la búsqueda de la verdad y de la justicia o el ocultamiento o la desaparición de ambas. Es un cúmulo de nubes grises que se cierne sobre los periodistas de todos los medios y todas la formas de comunicación en el Día Mundial de la Libertad de prensa. Tendrá que soplar un viento muy pero muy fuerte para dispersarlas. Ya en el final uno de los momentos que te devuelven la fe en tus congéneres protagonizado por un niño ensillando su caballo, montando en el y galopando con túnica blanca y moña azul que el viento va deshaciendo rumbo a su escuela a encontrarse con sus compañeros y con la maestra que lo ayuda a desensillar y juntos caminan al salón de clases para iniciar uno de esos días que nunca deberían ser suspendidos y que solo esta pandemia lo ha logrado. Es en Rocha, en una de las escuelas rurales que encontramos a lo largo y ancho del país. Es una Escuela Pública, laica, gratuita y obligatoria. Gracias José Pedro Varela. Es todo. Hasta la próxima. Que seas feliz. A pesar de todo.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.