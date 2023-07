Aida Martínez / cantante “Estoy en una búsqueda constante”

Del 10 al 26 de julio tendrá lugar el ciclo acústico de jazz – fusión en el marco de los 85 años de AUDEM (Asociación Uruguaya de Músicos). Un total de 51 músicos de la movida del jazz nacional estarán en escena en ocho fechas en la Sala Verdi. El lunes 17 será el turno de la cantante Aida Martínez. La acompañarán Darwin Silva en piano, Gerardo Alonso en bajo y Tote Fernández en batería.

¿En qué momento artístico sentís que estás?

Estoy en una búsqueda constante, sólo que siempre fui muy introspectiva al respecto. Nunca quise dar a luz algo que no me convenciera lo suficiente (y soy muy exigente conmigo misma). Hoy creo que, si bien sigo siendo una buscadora, la diferencia es que en el afán de comunicar y tender puentes, comparto más y me animo más, corro más riesgos, y esto me da mucha más libertad. Así que buscando y liberando viejas ataduras.

¿Cómo nació la idea de armar este cuarteto?

En general pienso cómo quiero el sonido final, la superposición de texturas y timbres, ritmos, y cuando tengo claro esto, ya sé qué amigo puede dar esa estética sonora que estoy buscando. Cada integrante del grupo además pone su granito de arena personal que suma al resultado final. En esta oportunidad, quería renovar la noción de libre albedrío cuando hay algo estructurado. Gerardo Alonso en el bajo, Tote Fernández en la batería y Darwin Silva en el piano, me permiten recrear lo que es la música del álbum y adicionar grados de libertad a lo que ya existe, además de ser tres seres humanos con quienes es siempre un placer compartir.

¿Cómo vivís participar en este encuentro de jazz?

Estoy muy contenta de formar parte de la grilla de artistas de este ciclo. Todos los proyectos son excelentes. Me encanta además de que haya más mujeres en el escenario liderando proyectos, como Sabrina Lastman, Beth Suzaq, María Noel Taranto, Las Rodetts. A lo largo de los años hemos trabajado mucho por estos espacios en la escena musical montevideana y es una gran alegría poder ver talentos reunidos. Además, para mí es un placer por doble partida ya que además de estar presentando mi proyecto el 17 de julio, estaré formando parte del proyecto de Gabriel Estrada el día 19 de julio. Y el plus es que comparto fecha con un gran referente del jazz en Uruguay como es Alberto Magnone, que estará escoltado por otros dos grandes referentes.

¿Cómo ves que se encuentra el jazz en Uruguay hoy?

La escena del jazz en Uruguay siempre fue y sigue siendo un mojón en Sudamérica. Históricamente se ha aportado al acervo musical mundial un gran número de composiciones emblemáticas, que trascienden las épocas y, por qué no, los géneros también. Tuve la suerte de ser curadora y productora durante muchos años del Encuentro Internacional de Músicos de Jazz a la Calle en Mercedes, y viendo todos los proyectos que se presentan, de varios países, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, México, Colombia, pero también Estados Unidos, y Europa, pude poner en perspectiva la calidad y creatividad de la que gozamos. Los uruguayos plasmamos nuestra identidad en la música, mostramos las raíces pero también las influencias de otros tiempos y otras latitudes. Cuando esto se traduce a un lenguaje jazzístico, aparece algo inefable que los músicos de todas partes del mundo buscan y admiran. Sin embargo, como músicos, cuando le colocas la etiqueta de jazz a una música en nuestro medio, sabes que es un riesgo, porque idiosincráticamente parece que es una palabra que aleja a algunas personas. Por eso a mí me simpatiza la idea de quitar algunas etiquetas y ver los proyectos en forma individual por lo que son: formas de expresión musical, cada uno con su impronta personal.

¿Qué vas a mostrar en este ciclo?

La música que presentaré forma parte de mi álbum grabado en 2012 con apoyo del Fonam. Se trata de una nueva lectura de las canciones que forman parte del proyecto. Pero también visitaré un par de composiciones de grandes autores que admiro mucho. Como decía antes, correremos algunos riesgos y le daremos algunos grados extra de libertad a las notas para que ellas hagan lo suyo. Hace mucho tiempo que esperaba una oportunidad como esta para «exorcizar» estas ideas musicales y espero que el público las disfrute tanto como nosotros.