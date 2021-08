Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma “La izquierda es mucho más centralista que los blancos y los colorados”

Esta entrevista fue realizada en el año 2011 y publicada en Voces Nro 294 del 5 de mayo.

La semana de turismo estuvo movidita en Rocha, no solo por la afluencia de visitantes a los balnearios sino por las diversas manifestaciones de lugareños y vecinos por varios proyectos que se están planificando en el departamento. Tuvimos oportunidad de asistir a la Asamblea de Vecinos de La Paloma, donde entre otras cosas, se declaró persona no grata al ministro de Transporte Enrique Pintado y revivimos allí el viejo clima asambleísta de gente reunida y preocupada por el futuro de su lugar en el mundo. Para averiguar un poco más decidimos charlar con el primer alcalde de la historia de este pueblo rochense.

Por Alfredo García

Hay cinco mil personas que residen fijas en la zona, ¿Su actividad productiva principal es el turismo?

El turismo y la construcción, la pesca que- da rezagada. Estamos presentando una propuesta para hacer una zona de pesca. La pesca artesanal lleva mucha gente, pero es un sistema casi medieval de trabajo, hay una explotación brutal. Ahora hay problemas porque mucha gente ha querido jubilarse, pero no hay aportes, no hubo nunca aportes. Nosotros intentamos hacer dos reuniones con directo- res del BPS, y no hubo solución posible. La solución sería hacer una ley especial, arreglar todo para atrás y empezar a partir de ahora con otro régimen.

¿De cuántas personas hablamos?

Mucha gente, cuatrocientas personas aproximadamente, que durante una vida han salido de marinero en la barca de alguien y luego ellos se han comprado una barca, entonces, por un lado ellos le reclaman a una persona y por otro lado, otras personas le reclaman a ellos, hay un cruzamiento muy difícil. Si bien es importante por la cantidad de trabajo que da, el trabajo no es de buena calidad y además crea estos problemas. El régimen que ahora tienen es que uno sale en la barca y tiene que pagar todos los gastos, después que paga todo, recién ahí empieza a ganar, y se da la situación que salen, trabajan, no pescan y quedan endeudados. Esa gente sigue estando en la misma situación, no mejora. Ahora, con el tema de las motos chinas, uno va al puerto y ve una cantidad de motos, pero después, las condiciones de vida siguen siendo las mismas desde hace años, no ha habido mejora. Hay una intermediación muy feroz.

¿Cómo se resuelve ese tema?

Parte de lo que le reclamamos al Ministerio era justamente eso, que esa gente pueda vender en el puerto en el verano el pescado, entonces, pasaría de un precio muy bajo a tener un precio bueno, eso daría otra posibilidad, otra perspectiva. Ese es uno de los reclamos que hacemos al Ministerio, pero no hay caso, no se resuelve.

La actividad turística, son dos, tres meses…

Sí, es la actividad más fuerte. Diciembre está volviendo a ser un mes de gran afluencia, cada vez más, no tanto así marzo por el inicio de las clases. Antes, hasta el 15 de marzo había gente. Digamos que son 3 meses, de los cuales, la primera quincena de enero es donde todo el mundo quiere venir. Está el tema de las ferias judiciales que coinciden acá y en Argentina, y uno también va adónde va todo el mundo. Recuerdo que, en España, hay lugares donde pasaba esto y llegaba un momento que la gente que quería ir a esos lugares, empezaba a ir antes o después. Se va regulando solo, porque nadie quiere ir al supermercado y estar una hora. Regular eso lleva su tiempo y se da naturalmente.

Lo que es difícil de regular es el tema de los boliches, ¿no?

Este año pusimos algunas condiciones: terminar a las siete de la mañana y una zona de exclusión en los días de mayor cantidad de gente, porque los muchachos salían y se quedaban ahí, abrían la valija del auto, ponían música y no ter- minaba nunca. La zona de exclusión era para eso, salías, tenías que caminar, y resultó, afectó a alguna gente desde el punto de vista económico, pero era la compensación. Se vendió la misma cantidad de cerveza, un poco más, pero no en los boliches. Igual seguimos teniendo problema con ruidos molestos, pero es parte de la realidad. El problema se genera dos horas antes y dos horas después, si salieran dos horas antes, no habría problemas, pero no, es así.

Hay un problema de vulnerabilidad, es un tema que fue estudiado y surge en Ibiza, y es que el individuo -a determinada hora de la madrugada en condiciones de alcohol, es vulnerable y ahí es donde se gasta todo y se toma todo. Después en Argentina, en Buenos Aires se experimentó mucho eso y ahora se copió acá. Si se pudiera cambiar eso, se soluciona- ría gran parte del problema. Pero es un problema generalizado.

Este año fue record de la actividad turística, se habla de U$S 40 millones.

Le pedimos la información al MEF y al BPS, pero no logramos conseguirla, cuántos nuevos puestos de trabajo se generaron, etc. Ahora, la representan-

te de los empresarios dio en la Liga de Punta del Este una información referida a Punta del Este, pero la de acá no la logramos, porque a la hora de comparar los proyectos, la información, es importante y no sabemos de lo que estamos hablando. La construcción está muy vinculada al turismo, pero también hay ciclos, ha habido épocas de buenas temporadas, pero estábamos muy devaluados y no se construía.

Pero este año hubo 120 permisos de construcción.

El año pasado 120 permisos y este año 170 permisos, no tenemos la información de la Intendencia, estamos intentando conseguir esos datos para saber de qué estamos hablando.

¿Qué área incluye la Alcaldía?

Treinta y dos kilómetros y ochocientos metros de costa, desde la Laguna de Rocha hasta El Palenque. Son cinco mil habitantes disgregados en toda esa zona, pero la mayor parte vive en Costa Azul, La Paloma; en La Pedrera vive poca gente. Hay cosas interesantes, por esa capacidad que se ha ido creando. Este año no pudimos hacer un control, pero la gente viene de golpe, y no hay crisis de servicios, de energía, de agua, hay lugares con menos presión, pero ves que la capacidad es brutal, de cinco mil habitantes a cincuenta mil, y tiene que tener un aprovechamiento de otra manera. Eso es parte de lo que se construye en un tiempo, tanto UTE, OSE, Antel, han ido invirtiendo en el lugar. Lo pagamos todos, pero ese servicio que existe y no se utiliza está en el costo de cargo fijo, que es alto.

Multiplicar por diez la población debe ser traumático.

Anteriormente, hace 10 años, hubo un quiebre porque era más factible que hubiera un colapso, ahora no es tan común. Luego, lo que ha variado mucho es la rentabilidad, ha habido épocas donde hacer stock se utilizaba, luego hubo una época de mínimo stock o “stock cero” porque no había certeza. Ahora se volvió a una época donde es bueno tener stock por la cantidad de gente, sobre todo esos días de enero, uno tiene que estar preparado para no perder ventas.

¿Hay mucho comerciante golondrina?

Hay sí, pero hay controles estrictos, el BPS y DGI vienen y se instalan, no es que vienen por una semana, se instalan por todo el verano. Después hay otros detalles, ellos van a los comercios que están inscriptos. Ahora estamos teniendo problemas con vendedores ambulantes, no artesanos, sino vendedores ambulantes que paran una camioneta y se ponen a vender chinelas, ropa, o lo que sea, y seguro que es contrabando. Ese tipo de cosas sigue existiendo. Nosotros vamos a hacer una solicitud, tanto al BPS como a DGI, porque tenemos un problema serio y un reclamo importante de los comerciantes instalados. No es con el arte- sano, es con el vendedor, que vende de todo, desde cerveza hasta ropa. Es muy difícil controlar eso, no hay capacidad de inspectores ni policías.

¿La alcaldía tiene potestad para controlar eso?

Sí, tenemos toda la potestad, pero no tenemos los recursos. Ellos reclaman el derecho a trabajar, está bien, pero trabajo es cualquier cosa, vender pasta base también es trabajo. Ellos lo toman como algo personal, una cuestión del alcalde y no es así.

Acá hay una comisaría. ¿Cuántos policías tienen?

Normalmente unos 30 policías para toda la zona. En verano, hubo refuerzo y se llegó a 92 policías, pero no se da a basto, es muy grande el área. Este año se hizo una experiencia con motos, y dio resultado, había seis motos todo el tiempo circulando, se bajó mucho el nivel de robos. Anteriormente había muchos robos, y en parte por eso, por lo difícil de abarcar toda el área. Luego hay otro tipo de robo característico de esta zona, el descuidista que ve una ropa tendida y se lleva todo. Muchos robos por descuidos, y esta temporada se bajó casi 50%. Mayoritariamente es gente de otro lado, que viene en el ómnibus, roba y se va.

¿Qué hace el comerciante de abril a noviembre?

La mayoría cierra. Tenemos un problema, que no sé si es problema o no, la mayor parte de las empresas de turismo son de otro lado, el comerciante viene, trabaja en temporada, cierra y se va. Incluso ni él vive en la localidad. Eso crea una situación de que no se ve refleja- do, igual que en la construcción, que está trabajando gente de otro lado, y uno ve los fines de semana en Abitab la gente mandando dinero para otro lado. Eso no se refleja localmente, y con el comercio-turismo igual. En la medida que las cosas que afecten a La Paloma se empiecen a decidir acá en La Paloma, la gente va a tener que estar más atenta, porque ha habido reuniones de determinado sector como el turismo que se hacen en Montevideo, porque acá no están. Sería diferente si esa persona o empresa estuviera acá, fuera un vecino más allegado. Creo que en la medida que esto crezca un poco más, que haya más movimiento, ahí empezará a haber empresas que les sirva mantener abierto. Por lo gene- ral se cierra la empresa, no sólo física- mente, cierra legalmente.

La gente que vive acá, ¿de qué vive?

Hay una demanda muy grande para la construcción. Turismo de diciembre a marzo y construcción el resto de los meses.

Las muchachas que trabajan en los comercios en el verano no se dedican a eso, ¿no?

El 2 de mayo iniciamos un curso de construcción para mujeres, porque justamente es el sector donde va a haber trabajo. Se anotaron cincuenta y cinco mujeres, la mayoría mujeres solteras, pero con hijos. Tratamos de enfocar los cursos para lo que hay trabajo. Para mu- chas mujeres, conseguir un sueldo de los que se pagan en la construcción es muy difícil de lograr, entonces capacitarse, es una buena oportunidad. Acá en el interior, la inserción de la mujer cuesta más, en Montevideo uno ve y es común, y hay trabajos o tareas que las mujeres pueden hacer.

¿Tiene rubros el municipio?

Tenemos el local y las necesidades, por- que el municipio tiene que arreglar un montón de cosas, desde veredas en adelante, y después los materiales los manejamos. Luego tenemos cuatro funcionarios que, tanto en la parte teórica como práctica, pueden aportar.

¿Cómo es la relación con la Intendencia?

Es buena.

¿Cuántas alcaldías tiene Rocha?

Cuatro: La Paloma, el Chuy, Lascano y Castillos. Tenemos buen relaciona- miento, pero la realidad de estas cuatro alcaldías es tan diferente. El caso de La Paloma es el peor de todos, porque tenemos una cantidad de temas y problemas. Además, es todo nuevo, cada uno hace su experiencia, pero hay cosas en común que vamos a tener que ir reuniendo. Además, en este caso, los cuatro municipios son del Frente Amplio, coincidimos con la Intendencia, eso hace que el relacionamiento sea bueno. De todas maneras, esta nueva realidad en muchas cabezas, tanto en los funcionarios como ciudadanos, estamos recién comenzando.

¿Es viable un desarrollo turístico más allá de lo zafral?

Sí, creo sí, en La Paloma tenemos la Laguna de Rocha que es un área protegida y tiene un atractivo especial para determinado tipo de turistas que no está explotado. Estamos trabajando el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), la Intendencia y el municipio en con- formar la comisión administradora del área protegida. A partir de ahí, esa comisión designa a alguien que va a gerenciar toda el área.

¿Se plantea un modelo diferente al de Maldonado?

Totalmente diferente y pensamos que eso es una ventaja, lo mismo que en el puerto. El puerto turístico que planteamos no es el puerto de yates y ostentación de Punta del Este, es un turismo de navegantes. Punta del Este es otra cosa y además, en una distancia tan corta tener dos opciones diferentes es atractivo y nos sirve a los dos, acá uno no necesita venir con una Ferrari o una Harley Davison, no hay ese tipo de actividad en La Paloma. Ese es un estilo y creemos que es lo que más valor va a ir teniendo a través del tiempo.

Uno lo ve en Punta del Diablo, europeos que se instalan todo el año.

Sí, está viniendo mucho europeo, y cuando uno habla con ellos, no quiere más embotellamiento, gente que ha dejado de tener auto, etc.

El choque parece que fuera entre conseguir resultados económicos concretos y rápidos y un modelo sustentable, que sea a largo plazo.

Es el tema, la urgencia en el crecimiento y desarrollo, que no son lo mismo, y el conflicto empieza ahí. Hay un sector, una parte, sobre todo los economistas donde todas las soluciones son desde el punto de vista económico. Cada vez que prendo la radio de mañana, no hay programa que no se hable de la economía, se ha vuelto un aspecto tan importan- te que parecería que todo pasa por lo económico. Después cuando vienen las crisis, ellos no tienen nada que ver.

La gente, cada vez está más preocupada por lo ambiental y por esa seguridad, no por cuidar todo y ser ambientalista a ultranza,

simplemente que todas estas cosas que están pasando llaman la atención, y lo económico, en muchos casos, va en contra de eso.

¿El proyecto de urbanización de Constantini en Garzón es el modelo para Rocha? Eso le solucionaría a la Intendencia desde el punto de vista económico muchas cosas.

Es como Punta del Este.

Es una extensión de José Ignacio.

Aunque tampoco el estilo de Aguas Dulces o Punta del Diablo que es tierra de nadie. Acá faltó poner reglas más firmes o ponerse más duro y esperar un tiempo para que se adapte. Por ejemplo, lo de Punta del Diablo es un desarrollo incontrolado y esa mezcla de valores diferentes en las propiedades.

Está bastante ordenado el tema de la construcción a nivel costero.

De altura, lo que queda autorizado es la Avenida Solari hasta cuatro pisos. Después hay una suspensión de la Ordenanza de 1981 que permitía construir hasta cuatro pisos, en primera línea, desde Costa Azul hasta La Pedrera. A raíz de que se hizo un edificio en Arachania, utilizando esa ordenanza, el Consejo Municipal planteó que no es el tipo de desarrollo que nosotros queremos. Eso está en construcción, es legal. Pero hay que modificar la Ordenanza, porque esa misma edificación, justo en Arachania, por la altura, hay posibilidad de que se pueda construir más arriba, no en la primera línea, y es la idea que el Intendente comparte, el Consejo municipal también, tenemos que modificar la ordenanza. De momento, está sus- pendida la construcción de esa altura. Hay experiencia de que eso no es bue- no, se transforma en una pared y no es bueno, nos ha pasado La Balconada, y a la vista están los resultados de lo malo que es. Además, el derecho de los ciudadanos de disfrutar de la costa. El noventa y cinco por ciento de la tierra en Uruguay tiene dueño, se salva la franja costera y creo que hay que preservarla.

Respecto al tema del puerto, en la última asamblea de vecinos no quedaron muy claro los planteos.

Esta es la tercera asamblea y quedó claro cuál es el objetivo, lo que no quedó claro es el límite que eso puede llegar a tener. Es decir, la posibilidad de sacar madera es mucho mayor de la que se está planteando, y una de las cosas que decimos es si empieza con un barco y termina con diez barcos. ¿Quién controla eso? ¿Quién se hace cargo? Ahí es donde está una de las fallas del proyecto. Luego, el mal manejo del MTOP, mal manejo porque creo que el Ministerio no debe tener ningún departamento que estudie todo el efecto que puede causar esta obra y la magnitud de la misma, afectando la zona y a la población. Porque el agregar camiones, para el MTOP es normal, pero te meten camiones de esa magnitud, y en esa cantidad en una zona urbana, eso crea problemas. En ese manoteo de ahogado del Ministerio, se planteó hacer una diagonal, afectando al parque. Eso ha sido una solución que trajeron a último momento, por eso digo que el MTOP no estudió el tema con la debida responsabilidad y seriedad.

¿Es correcto que en setiembre empieza?

La idea de la empresa era empezar en setiembre. Me parece que no porque justamente el dragado va a llevar más tiempo. La obra en sí era reforzar el muelle y va bien. Ya se terminó la escollera, y se siguió con el muelle, porque el MTOP esa obra igual la iba a hacer, ellos aceptaron la propuesta de Christophersen y Saceem de adelantar el pago del uso del muelle para hacer la obra, que implica un millón y medio de dólares. Son tres años que estarían adelantando el pago del uso del muelle. Después, se ha manejado mal desde todo punto de vista. Porque a usted capaz que vive en Montevideo, Artigas o Tacuarembó le pueden decir que van a sacar piedras preciosas, acá lo único que hay para sacar de carga es madera; hay ciento cinco mil hectáreas plantadas en ciento cincuenta kilómetros a la redonda, eso representa un millón y medio de toneladas de madera por año, para retirarlo precisás cinco o seis barcos, entonces, dicen que no es un puerto maderero, pero lo único que hay para sacar es madera, el tema se volvió en algún momento una discusión semántica. Después la otra producción que puede haber, el arroz, no va por barco, los volúmenes de arroz si bien son importantes no es una cosa que precise un puerto permanente, otra producción no hay. Incluso los olivos, de aquí a que se pueda sacar un container de aceite de oliva, falta. Soja tampoco, no hay un área grande y además son producciones puntuales. Entonces, la producción que está pronta para sacar es la de la madera. El MTOP dice que es solo un barco y nosotros decimos ¿y el resto por dónde lo van a sacar? Hay otra cosa que es de sentido común, UPM, Saceem y Christophersen hacen un consorcio que es dueño de toda la forestación en la zona, los mismos dueños no van a sacar la parte bichos raros. Lamentablemente con el Ministerio estamos con esa relación.

¿Ustedes no verían mal el tema de un puerto si se agrega el ferrocarril y se respeta el entorno?

Parte del tema de cualquier actividad que se haga en el puerto, tiene que ser una actividad hecha afuera, porque si no te meten los camiones dentro del puerto y ahí cualquiera que conoce La Paloma, sabe que va a ser muy difícil. A la prueba está Montevideo, toda la infraestructura que hubo que hacer para hacerlo más llevadero.

¿Pensás que las diferencias con el Ministerio es por la cabeza “Montevideo centralista”? Creo que sí. La izquierda es mucho más centralista que los blancos y colorados, o quizás los de la izquierda de Montevideo son más centralistas. Yo fui en 1994 candidato a Intendente y tenía anotado todos los problemas organizativos que teníamos con Montevideo por el centralismo.

Hace años acá juntamos 14 mil y pico de firmas (que equivalía a 250 mil firmas en Montevideo), para hacer un plebiscito contra un aumento brutal de contribución y en la capital no se enteró nadie. Nos enteramos después que había una funcionaria del FA que tenía su propio reglamento, hecho por ella, para recibir y distribuir la información que llegaba del Interior.

Creo que está mal transmitido el mensa- je que le dio el Presidente a Pintado y él lo interpretó de otra manera, conozco al Presidente y me parece una persona que humanamente tiene otro concepto de las cosas, y eso de avasallar a la población en nombre de un interés económico y de una determinada empresa, no creo que sea la voluntad del Presidente.

Desde el punto de vista económico, un puerto de estas características,

¿qué mano de obra genera en la zona, qué beneficios económicos obtendría?

Los puertos con la tecnología que hay, es como todo, cada vez menos mano de obra. Para sacar doscientas sesenta mil toneladas, en tierra ellos precisan once personas. Una máquina de esas que trabaja en monte sustituye a treinta y dos personas y trabaja veinticuatro horas.

¿Sienten que les están imponiendo una situación sin discusión posible?

Sí, por ahí nosotros podemos generar con la actividad que proponemos más trabajo, crecimiento. Es como un negocio, si en un negocio se beneficia sola- mente una de las partes, no sirve.

¿Ven posibilidades de que se tranque?

Sí, no creo que el gobierno esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para llevar esto adelante. No está dicha la última palabra porque acá lo que hay es una aceptación del MTOP de la pro- puesta, pero el resto no está definido.

Las obras en el puerto se están realizando, ¿cuándo se terminan?

Rápidamente porque ya se hicieron los pilotes de refuerzo del muelle, ahora iban a empezar a demoler el muelle viejo y creo que en tres meses puede estar pronto, o antes.

Se habló que como el puerto está hecho, no se precisa estudio de impacto, pero con la nueva actividad hay impacto.

Impacto todos saben que habrá, puede ser bueno o malo, nosotros le pedimos al MTOP que no afectara para mal.

¿Quién se hace responsable si a raíz de eso no abren cuatro restaurantes y se deja de alquilar un montón de casas? Ese impacto hay que estudiarlo, con Economía, BPS y toda la información que haya, porque a nosotros no nos gusta estar defendiendo una actividad que no sabemos en números cuánto deja o genera. Tenemos claro que el turismo es una actividad económica, pero, así como es, tiene una cantidad de ventajas frente a otras, pero tiene serios problemas, desde la invasión cultural y sueldos bajísimos, los supermercados pagan cinco mil novecientos pesos, el sueldo mínimo, después trabajo en negro, si febrero viene mal trabajas solo enero. La gente por sí sola no ha tomado el turismo como una actividad interesante, está el recambio permanente de gente, eso afecta la calidad del servicio, todos esos problemas existen, no se habla mucho, pero existe. Estamos defendiendo esto como actividad económica no estamos defendiendo a empresarios.

¿A nivel turístico hay proyectos?

Toneladas, hacer una marina con un muelle de madera, ahora hay una tendencia más naturalista, los muelles no son más de hormigón, sino de madera. Se ha planteado también una propuesta, de parte de un club deportivo de acá, que hace 25 años está pidiendo un lugar.

¿Y eso quién lo tranca?

Siempre Hidrografía, del MTOP. Es una burocracia. Creo que los uruguayos no queremos la burocracia y el resultado es que nos está ganando.

¿Nota que la gente de La Paloma se involucra con la agenda del municipio?

Se va involucrando, van sintiendo como propios los temas. Con la participación en el tema del puerto, la gente está viendo que el alcalde se involucra y que lo escuchan y se está convirtiendo en una figura, no importante, pero que juega un rol en la defensa de La Paloma.

Ahora vamos a presentar una propuesta de una zona de pesca de Rocha y creemos que el tema de la pesca en La Paloma pasa por ahí, capaz que nos equivocamos, pero si eso se logra, salió de acá. Ese tipo de cosas dan jerarquía a la alcaldía como institución.

El tema seguridad, funcionó gracias a una coordinación y el buen relacionamiento con la Policía, pero la gente vio que hubo resultado y fue elaborado desde acá.

¿Qué otra actividad ha desarrollado la alcaldía?

El Estado en La Paloma está tremendamente representado, incluso más que en otros pueblos, pero funciona sin coordinación.

Cómo se invierte y se gasta por instituciones, hay que tratar de aunar ese gasto y esfuerzo para que las cosas funcionen mejor. Logramos juntar la Justicia, la Policía, la Prefectura, a Salud Pública, el caso de la escuela y liceo no porque estaban de vacaciones, pero el resto de las instituciones nos juntamos y coordinamos.

¿Lograron resultados positivos?

El carnaval de La Pedrera fue una experiencia buena. Antes no iba, ahora fui y el día de la fiesta es impresionante, no hubo incidente alguno, no pasó nada, lo que más hubo fue cortes de pie por los vidrios de las botellas y la gente descalza, pero nada más. El médico estaba asombrado. A pesar de todo lo que se dice, con el volumen de alcohol y la cantidad de gente, estamos por debajo de cualquier lugar, si medimos la incidencia de problemas, y la sensación que se tiene es la inversa.

¿Qué relación hay con el diputado del Frente de Rocha?

Con Aníbal Pereira, del FA, hay cero relación lamentablemente. Él defiende a muerte este proyecto del puerto.

¿Qué perspectiva ve de desarrollo?

Hay mucho para hacer, es muy interesante, pero los medios son escasos. Un ejemplo concreto en el 2012 se va a hacer una licitación de maquinarias para todas las intendencias, va a ser brutal, pero vamos a tener las maquinas recién en el 2013.

¿Qué problemas grandes tiene La Paloma?

Hay una morosidad muy grande en la contribución inmobiliaria, tenemos un 58% de morosos. Van seis años de un gobierno de izquierda y no se ha encarado este tema. Estamos dejando de recaudar seis millones de dólares por año en La Paloma.

¿Se imagina todo lo que se podría hacer con ese dinero? Pero ese tema no está en la agenda, no preocupa.

¿Porque sucede esto?

Se ha intentado resolver desde hace quince años y no ha funcionado. Se habla de los especuladores, de los deudores contumaces. Nunca se logró hacer una lista de eso.

En La Pedrera es terriblemente injusto, porque el catastro quedo muy bajo. Un gobierno de izquierda no puede estar avalando eso, que un vecino humilde del Barrio Parque esté subvencionando a los ricachones de La Pedrera.

¿Qué solución hay?

No hay información sobre los dueños de la tierra y eso complica. En seis años se remataron solo tres bienes. Nuestro plan es que en el 2011 se le exija al que viene a pagar el registro de la tie- rra, para empezar a tener información.

¿Hay un plan futuro para La Paloma, una visión?

El mirar para el futuro no existe y es penoso. Tenemos mayoría en la Junta se podría sacar la que quieras, pero no hay caso.

Gran parte de la movida que hay en Uruguay es derivado del plan de los brasileños de Brasil 2022. Si ellos hicieron eso por qué nosotros no podemos, algunos hablan de cobardía intelectual y creo que es así nomás. Y así vamos esperando que el tiempo pase y luego comenzar a defender lo indefendible, que es espantoso.

¿Y en Rocha?

El Intendente tiene cabeza, pero tiene los directores y un grupo de asesores en los cuales confía y chau. No tiene mucho control.

Lo han jopeado más de una vez.

Esto del edificio de Arachania fue una jopeada de aquellas, el tipo no sabía. El once de enero se enteró por una mujer en el Centro Cultural y lo negaba. Yo le pregunté después y me dijo que no sabía, porque por sus manos pasan las excepciones y esto se hizo como trámite normal con una ordenanza del año 1981. Pero me van a decir que nadie de arquitectura de la Intendencia, se dio cuenta de que se quería construir un edificio de cuatro pisos en la primera línea de la costa. Para mí hay implicancias. Hubo algo similar antes en La Pedrera con una feria artesanal