Alejo Umpiérrez: “A la coalición sólo le esperan procesos de profundización”  

En la Intendencia, el fragor de una calma ciudad de Rocha se cuela por los ventanales de la oficina que habita desde el pasado diciembre. El abogado, escribano y actual intendente, Alejo Umpiérrez, a la espera de un “estadillo del turismo”, definió sus lineamientos para lo que resta del quinquenio. El jerarca lamentó la desaprobación del fideicomiso que naufragó en la Junta Departamental y calificó de “apurados de fin de año” al proceso de contratación a la fundación “A ganar”.

por Facundo Terra

¿Le cuesta al Partido Nacional (PN) encontrar líderes en el interior desde hace muchos años?

Lo que le cuesta más al PN no es encontrar líderes, es un partido de líderes y de

liderazgos fuertes. Hay un defasaje, los líderes políticos se encuentran en la capital y sus votos en el interior. Nos falta un proceso electoral vigoroso y potente en Montevideo y en el área metropolitana. El partido tiene que profundizar aspectos que lo acerquen a la sociedad. Hay dos sociedades en el Uruguay, el interior tiene un perfil muy determinado, pero Montevideo tiene otro. Se necesita un partido más abierto, en temas sociales, sexuales, de género y una aproximación fuerte a la cultura.

¿Por qué decidió dar un paso al costado del herrerismo?

El espacio 404 es más abierto, con una impronta de base de herrerismo, pero también con una confluencia muy grande. Diría que es un espacio de síntesis del PN.

¿Qué evaluación realiza en estos nueve meses al frente de la Intendencia?

Han sido meses más que partículas, arrancamos con el primer empujón de la pandemia. El traslado de las elecciones implicó que asumiéramos en diciembre, nos implicó un esfuerzo organizativo, acondicionar la zona costera y preparar todos los servicios. La realidad es la que presentamos con el Presupuesto Departamental, 5.976.000 de dólares de adeudos. La idea es tratar de cancelarlo y acusar una rebaja en la recaudación, en todos los rubros, salvo patente de rodados que la hemos solventado este año, con un plan de amnistía tributaria.

No dudó en remarcar que la negativa del Frente Amplio (FA) se debe exclusivamente a fines electorales.

Fue un cálculo que creo es erróneo. Quisimos hacer un shock de obras para el departamento. Rocha tiene 27.500.000 de dólares de presupuesto en el quinquenio

y proponemos un fideicomiso por 25.000.000 de dólares, duplicar el impacto. Ya es cuestión de tiempo pasado y llorar sobre la leche derramada no es mi costumbre.

¿Cuánto cambia el proyecto de gobierno?

Nos cambia porque era una promesa preelectoral, no fue algo que inventamos. La gente votó una propuesta de un fideicomiso de obras, esa es la realidad.

El fracaso del fideicomiso en Canelones fue una clara bajada de línea del PN.

No fue una bajada de línea, fue una solidaridad política de mis compañeros de Canelones.

Ojo por ojo.

En cierto punto si. Pero mis compañeros tenían otras objeciones, un déficit acumulado, nueve fideicomisos sucesivos, falta de claridad de las rendiciones de cuentas. Hable con mis compañeros, con todos los diputados de Canelones, les pedí solidaridad, me degüellan parado y nosotros somos los cande que tendemos la mano. La idea no era bloquear, la idea era hablar con las condiciones previas.

Destrabar en Canelones y habilitarlo en Rocha.

Exacto, una habilitación mutua.

El verano se encuentra cerca, ¿cuáles son las expectativas?

Espero un estallido del turismo. Una zafra que haga de alguna forma el contrapeso de la anterior, mientras siga todo en bajada en término de pandemia.

El pasado 8 de enero, la Intendencia contrató a la fundación “A Ganar”, mediante un llamado a licitación. ¿Es una coincidencia que el secretario general de la Intendencia, Valentín Martínez, sea hermano de la vicedirectora de la fundación?

No, no es ninguna coincidencia. Simplemente fue la mejor oferta, es más, la única. También significaba casi un 50% de ahorro, sobre los modelos tradicionales. Fue un buen servicio, destacado por todos los municipios, incluso La Paloma que es manejada por el FA. El informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) dijo claramente que hicimos una burrada, de apurados de fin de año.

Inexpertos…

Si, chambonería. Como abogado no me lo podría haber permitido. No sabía bien que la hermana de Valentín estaba adentro o que función ocupaba, no reparamos en ello. La costa nos fue entregada 30 días antes. Había un partido que se iba y no se había molestado en preparar la temporada, la situación era caótica en las playas. Si hubiéramos pensado mal, le decíamos: “Che Valentín, correte, no vengas mañana que acomodamos la licitación y firma tu suplente en la Comisión”.

Así era evidente.

La JUTEP dice claramente: “El procedimiento fue legal, no hay violacion ni apartamiento de las normas de derecho. Si bien se entiende pertinente que no debería haber participado el secretario general”, es lo que nos parece a nosotros también. El Tribunal de Cuentas hizo observaciones tradiciones. Nos objetaron que no teníamos rubro, y obvio, si recién vamos a votar el Presupuesto. Y que habíamos iniciado la ejecución antes de tener la vista del Tribunal, es una observación muy común, la urgencia y la necesidad te lleva a eso.

Entre la presentación y el cierre del llamado, hubo un día hábil -30 de diciembre-. ¿Cómo manejaron los plazos?

No, no. Es una cuestión que no es correcta. Las licitaciones no se manejan por un edificio, en ARCE (Agencia Reguladora de Compras Estatales), se publican las bases de las licitaciones, imprimes los pliegues y se acabó. De todas maneras, no estuvo abierta un día solo, estuvo abierta cuatro días, hasta el 31 de diciembre mismo, nosotros no dimos libre, ni cerramos.

En campaña se informó que Rocha iba a tener un hotel cinco estrellas con la pandemia ya instalada. ¿Continúa siendo un pilar en la gestión?

No es un pilar, es una necesidad imperiosa de Rocha, dar un salto en la calidad de su servicio turístico. Rocha padece en su frente costero dos problemas crónicos. La infraestructura urbana porque siempre se ha despreciado la costa porque allí no hay votos. El otro tema, son los servicios, es increíble, hay seis hoteles cinco estrellas en el Uruguay y ninguno está en Rocha. Nunca hubo una actitud decidida de los gobiernos departamentales de apretar al gobierno nacional. El llamado de expresiones de interés está venciendo ahora el 20 (de agosto) y luego el proceso de licitación. Será o no será.

¿Qué hay sobre la mesa hoy?

Hay dos propuestas que no las conocemos, al haberse dado una prórroga no se abrieron los sobres, se van a abrir todos juntos. Hay una que es en la Laguna de Rocha y la otra es en la zona de la Coronilla. Hemos sido enfáticos en que no queremos especuladores, aquel que quiera presentarse va a tener que depositar una suma muy importante de dinero. Somos conscientes que hicimos esto en el peor momento de la historia.

¿Es el camino a recorrer para dar ese salto de calidad prometido?

Rocha tiene que mantener un perfil diferenciado del turismo de Maldonado. Uno puede ser natural, agreste y hasta rústico, pero de ahí a ser descuidado y a prestar servicios de mala calidad, hay mucha diferencia.

En diálogo con el diario El País afirmó que la coalición de gobierno “vino para quedarse”. ¿Cómo persisten en el tiempo posturas tan heterogéneas, sin fines electorales?

De la misma manera que persistieron en el FA. El tiempo va a ir marcándolo, pero creo que van a haber etapas futuras de institucionalización. Es algo que puede no ser querido por ninguno de los integrantes, pero se va a terminar dando.

Pero si no se quiere…

No, no. Puede ser no querido, ojo, no es la palabra exacta quizá, no querido. Pero a veces, como pasó en la izquierda, la unidad vino en realidades de bases sociales para después terminar en bases electorales. Ahora, que vuelques todo para una urna, bajo una única estructura es un proceso. Entendida de esta forma más laxa, a la coalición sólo le esperan procesos de profundización.

“No creemos en el ajuste, no va a haber aumento de tarifas”, manifestó usted. ¿Es el mal de los dirigentes políticos adherirse a un relato ajeno y difícil de sostener?

La carrera no es de un día, la carrera es de cinco años. La lectura de esta la tenemos que hacer al final del período.

En dos meses, tres ajustes.

Si, pero un año y medio sin aumentos de tarifas y en un empuje del aumento del crudo impresionante, estalla ANCAP o ajustas las tarifas.

¿Quien asegura que baje el precio de lo más elemental cuando disminuya el crudo?

No aventuraria de que pasa con los factores de los demás impactos. La incidencia final del combustible en todos los rubros es muy pequeña.

¿Considera que el ciudadano puede ejercer un voto castigo contra la Ley de Urgente Consideración (LUC)?

Esto se mueve en base a impulsos políticos, no sale por inercia. El FA va a buscar el voto castigo, es una mala forma de discutir la ley. No va a discutir la seguridad que mejoró sustancialmente, tiene mucho que ver la LUC en el proceso de mejora de la seguridad. Voltear una ley por un solo artículo que fue votado por el FA sería un despropósito. Algunos estaban creídos que un 60% de popularidad del presidente lo blindaba. Primero hay que ir a un examen racional, el FA tiene el 44% de los votos, hubiera sido un fracaso del FA no conseguir un 25%.

En medio de la pandemia.

Recoger firmas es la voluntad de la gente que se manifiesta firmando. El FA tenía un desafío que era más propio que ajeno. Es un proceso que va a llevar un debate, una campaña política y una elección de medio término. No creo que esto signifique el fin de un proyecto en caso de perder.

¿Cuáles son los objetivos para lo que resta del quinquenio?

El objetivo es desarrollar un constante plan de obras en el departamento. Tratar de generar condiciones para que venga inversión. Empujar conjuntamente con el gobierno nacional un conjunto de obras que consideramos vitales: el puente de Cebollatí y Charqueada, regulación hídrica del norte de Rocha y saneamiento de la zona costera.