¿Amnistía para militares?

En los últimos días trascendió una iniciativa para que sean liberados o enviados a prisión domiciliaria los militares procesados por violación a los derechos humanos que sean mayores de 65 años. Fue enviada una carta abierta al presidente de la república por un grupo de ciudadanos y el líder de Cabildo Abierto manifestó que estaba de acuerdo con la iniciativa. Mientras tanto en Alemania, Stefan Waterkamp, un antiguo miembro de las SS, de 100 años, se ha convertido este mes en el nazi de mayor edad en ser juzgado por crímenes de la II Guerra Mundial. ¿Es una forma de dar vuelta la página definitivamente? ¿O lo es la alemana? ¿Es justo que sea una amnistía general? ¿Cómo lo tomarían las víctimas del terrorismo de Estado? ¿Es una forma de convalidar la teoría de los dos demonios? ¿O se trata de otro coletazo de quienes han abogado por la impunidad? ¿El pueblo no mostro su voluntad en contra de la derogación de la ley de caducidad con los dos referéndums? ¿Se debe ser magnánimo con aquellos que no han demostrado arrepentimiento ni colaborado para sanar las heridas causadas? ¿Hay revanchismo en algún sector de la izquierda? ¿Qué tan importante es el tema para las nuevas generaciones?

La ofensiva de la ultraderecha por Gonzalo Abella

Esta ofensiva de la extrema derecha local debe enmarcarse en el ascenso de la extrema derecha en Europa y Nuestra América. Por aquí no se ha analizado suficientemente la gran novedad política de la actual legislatura: la presencia de Cabildo Abierto. En nuestro tiempo hay una ley casi universal. Cuando la izquierda en el Gobierno rebaja su Programa y desdibuja su identidad, entonces avanza la derecha a caballo del descontento popular. La misma gente humilde que creyó en Lula y Dilma viró al otro extremo y votó a Bolsonaro. De votar a Mujica a votar a Cabildo hay un trecho más corto de lo que muchos intelectuales pueden entender. En nuestro país, la extrema derecha fue un ala permanente en ambos partidos fundacionales, pero ahora encuentra con C.A: su espacio autónomo y n expansión. El Parlamento es su nueva vitrina; allí hace alianza con el Neoliberalismo para su ascenso, pero marca su perfil en cada acontecimiento. Cabildo Abierto no es nazi; al menos su discurso oficial no incursiona en la irracionalidad supremacista blanca. Pero el nazismo es apenas una variante grotesca del fascismo. Las Ciencias Sociales de los años 30 ya definieron al fascismo como un movimiento que por caminos demagógicos busca una dictadura terrorista del Capital. A diferencia del Neoliberalismo, el fascismo no desea que todo quede sujeto a la espontaneidad del Mercado. Su futura dictadura “nacionalista” necesita el control del Estado sobre recursos y empresas básicas de infraestructura. Esta estrategia puede parecer “nacionalista” y “popular”. Pero no nos engañemos: sirve al mismo Amo que el Neoliberalismo y tiene un odio intenso (apenas disimulado en su ascenso) contra sindicatos y movimientos sociales. Cabildo Abierto no es nazi, pero es fascista. Su falso “artiguismo” (ojalá algún día pudiéramos debatir con ellos en público sobre este tópico) oculta una estructura vertical interna y la reivindicación (por ahora sutil) de nuestro peor pasado. Su base social son los pobres no organizados, la falsedad del concepto de “familia militar” y la pequeña burguesía rural y urbana, que comprende campesinos endeudados y acosados por el abigeato y pequeños comerciantes empobrecidos y asaltados. Sin comprender el sentido perverso del mensaje, muchos de entre ellos piden que “se acabe el recreo”. La falta de firmeza en la confrontación parlamentaria, la debilidad ideológica de la oposición socialdemócrata, les permite pisar cada vez con mayor firmeza. Cuando aparece una carta que defiende a los criminales de lesa humanidad, muchos miran para otro lado o se refugian en convenios internacionales para cuestionarla. ¡Cuánto deberíamos aprender de los armenios y su recuerdo inextinguible de un genocidio que ocurrió un siglo atrás! ¡Cuánto deberíamos aprender de los judíos (no de sus jefes sionistas, claro) en la memoria de la Shoah y la persecución implacable, hasta hoy, a los “viejitos” criminales! ¡Cuánto deberíamos aprender de los soviéticos de 1945, que hicieron suya la advertencia de Bertold Brecht: “No está muerta la entraña que parió al monstruo”!

Aquí no hubo guerra civil entre dos demonios igualmente culpables. La tortura generalizada, la violación sistemática, el secuestro de niños, la represión brutal de toda disidencia pacífica, fue obra exclusiva del terrorismo de Estado. Las bajas sí, incluso algunas veces de inocentes, fueron responsabilidad de ambos bandos. Eso es siempre la guerra y su terrible concatenación de eventos. En los años 60; cuando se reprimía y torturaba ya al margen de la Constitución, cuando la democracia burguesa se volvía una cáscara vacía, la guerrilla emprendió sus primeras acciones. Benedetti lo explicó así: “Dicen que en plena siesta cívica madrugaste demasiado/ pero quizás la verdad sea otra:/ que los uruguayos dormimos hasta tarde” No defiendo una opción que en su momento no compartí. Sólo digo que la carta es una advertencia muy seria para todos, que va mucho más allá de su contenido explícito, y que debe responderse de inmediato y con la mayor firmeza.

La ley de caducidad y la esfera de lo indecible por Andrés Scavarelli

De las diferentes aristas desde las que se puede analizar la cuestión del juzgamiento de hechos imputados como delitos especiales o muy especialmente agravados o bien crímenes de lesa humanidad voy a referir breve y superficialmente, buscando la mayor simplicidad posible, a la validez de las decisiones del cuerpo electoral respecto a normas que impiden u obstaculizan su investigación o juzgamiento. Es importante tener en claro que las normas que impiden el juzgamiento de cualquier hecho sean de amnistía o de cualquier otra denominación, no solo implican una vulneración al derecho al acceso a la justicia, el derecho a la verdad sino también una vulneración indirecta de los derechos violados por los imputados de aquellos delitos, en el caso de la desaparición forzada el derecho a la libertad, la integridad física y la propia vida, entre otros.

El maestro Luigi Ferrajoli, notable pensador y jurista italiano, ha acuñado un término que en los espacios especializados en la discusión sobre Derechos Humanos, Constitucionalismo y Derecho Penal sustancial y formal refiere a la imposibilidad de conciliar un “Estado Constitucional de Derecho” con la arbitrariedad de las mayorías, el concepto es “LA ESFERA DE LO INDECIDIBLE”. Señala Ferrajoli en su ponencia del 31 de octubre de 2007 en la ciudad de Monterrey, México, que hay un “conjunto de principios que, en democracia, están sustraídos a la voluntad de las mayorías”. ¿A que refiere esto? Bien, a que, dentro de una democracia constitucional, respetuosa de los derechos humanos, hay ciertas cuestiones esenciales a la dignidad humana que no pueden ser vulneradas ni siquiera con la anuencia, amparo o votación favorable de los poderes públicos legítimos o la decisión del cuerpo electoral por mecanismos de democracia directa, entre nosotros referéndums y plebiscitos. Sería impensable la legitimidad de una norma que, por reforma constitucional, estableciera la instauración de alguna forma de esclavitud o la admisión de la tortura. Este freno o limite está pensado frente a situaciones y para la defensa de principios en los que es de tal claridad y radicalidad la vulneración del Derecho que no queda más opción que concluir que la norma introducida o ratificada es inaceptable. Hay quienes pueden, en su derecho, sostener que esto significa una violación del principio de soberanía ciudadana y aún de la democracia misma al imponer restricciones a la posibilidad de la ciudadanía de decidir sobre ciertas cuestiones.

Pero es importante entender que no toda limitación de derechos es una violación a ese derecho cuando esa limitación está fundada en razones de protección a la dignidad humana o al interés general, de allí que la Constitución uruguaya establezca que la limitación de derechos sea admisible siempre que sea por Ley y por razones de “interés general”. El pueblo es y será soberano, pero no debe ser omnipotente, ya que no puede, válidamente, autorizar, legitimar ni perdonar actos que sean violatorios de los derechos humanos o contrarios a la humanidad.

Para muestra, alcanza con un botón por Eduardo Vaz

Tema recurrente, aquí y en el mundo, el juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad. La jurisprudencia internacional, a la que Uruguay ha adherido formalmente, no deja lugar a dudas en cuanto a la necesaria acción de la Justicia en cada país, declarando la imprescriptibilidad (1) de los mismos. Cosa que aquí, aún hay jueces que NO lo cumplen.

Otro tema es la iniciativa «humanitaria» del general(R) Manini y su partido CA: mandar a sus casas a tales delincuentes mayores de 65, hoy presos en Domingo Arena.

Si no fuera cierto, parecería una inocentada mayor. Basta ver al recientemente procesado Cnel. Eduardo Ferro (73 años, prófugo un buen tiempo de nuestra Justicia, y su reciente carta al gran historiador Gerardo Caetano por su significativo discurso a los militares llamándolos a respetar los DDHH siempre y no obedecer órdenes inaceptables. Es tal el grado de agresividad, odio y violencia lo que trasmite el reo, que nadie puede pensar que no es un verdadero peligro para la sociedad estando en su hogar.

¿Qué hará el Coronel en su casa? Conspirará con sus muy vitales 73 años, como lo hizo siempre, ya en actividad -en dictadura y en democracia-, ya retirado huyendo, como lo hizo escondiéndose en España unos años. Se incrementará el peligro real que representa para una sociedad democrática que debe ejercer con firmeza la autoridad y reprimir todos los hechos que atenten contra ella, nuestro principal tesoro nacional.

Allende la cordillera

Chile, que algo del tema sabe y sufre, tomó una medida muy clara al inicio de la pandemia ante el abarrotamiento carcelario: mandar a los mayores a prisión domiciliaria. Claro, no a todos: los de extremo peligro por crímenes brutales y los violadores de DDHH de la dictadura pinochetista quedaron excluidos de la medida(2). Gobernando Piñera…

Es claro que para nuestro proponente son sus camaradas (Manini ingresó en 1973 al liceo militar buscando “un puesto de lucha por un futuro mejor para nuestra patria” declaró al asumir como Comandante del Ejército). Es una pena que un general que se dedicó a la política al ser pasado a retiro por reiteradas faltas, siga con estas chicanas pseudo humanitarias para hacerles la vida más cómoda a estos criminales que mancharon el uniforme militar, cometieron los delitos más abyectos y no solo no se arrepienten sino que los reivindican.

Mejor haría en cumplir su palabra de campaña electoral de ir a la Justicia y no ampararse en los fueros, cosa que hizo vergonzosamente. Causalmente, vinculado al tema por su rol en los Tribunales de Honor a…estos mismos criminales. Lo que no se le puede decir al general-senador, que está solo a dos años de los 65, es incoherente.

(1) https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx

(2)https://www.lavanguardia.com/politica/20200409/48393741831/chile-aprueba-indulto-conmutativo-para-unos-1300-reos-ante-pandemia-covid-19.html

El partido militar de la impunidad por Andrés Copelmayer

El proyecto de ley de los cabildantes para obligar a que la Justicia imponga de oficio otorgar prisión domiciliaria a presos con más de 65 años, es otra perla más en el interminable collar maninista de proteger a militares golpistas que siguen negando el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad cometidos.

Los republicanos que valoraban positivamente que los militares golpistas hayan encontrado en Cabildo Abierto su propio partido y se incorporen democráticamente a la arena política, seguramente ya no piensen que su accionar sea un avance para el fortalecimiento institucional. La agenda impulsada por Manini y sus secuaces, es antirrepublicana, defensora de la impunidad y del populismo desestabilizador. Su demagógica agenda pseudo artiguista, disfraza el único objetivo estratégico de Cabildo Abierto: erosionar sistemáticamente a la coalición multicolor gobernante y vulnerar la institucionalidad democrática. En río revuelto Manini acopia carnadas. Ni los partidos tradicionales ni el propio Presidente Lacalle Pou terminan de comprender que cada voto derechista que les roba Cabildo, es una derrota para la democracia y un descrédito para el sistema de partidos políticos en el Uruguay.

Desconociendo la Constitución, siendo aún Comandante en Jefe, Manini anunció públicamente que encabezaría el Partido Militar, defensor de la doctrina de la seguridad nacional golpista. Los gorilas agrupados en el Centro Militar y sus logias, empezaron a temer que ninguno tendría la impunidad garantizada a pesar de mantener a rajatabla el sangriento y deshonroso pacto de silencio cívico militar sobre las torturas, los centros clandestinos de detención y el destino de los desaparecidos. La búsqueda de sus restos no solo continuó, sino que se intensificó con la creación del Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. A ello se sumó que la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de la desaparición de ciudadanos italianos en el marco de la Operación Cóndor, el plan represor genocida ejecutado en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980. Los intentos de reformar la Caja Militar y la carta orgánica que rige el accionar de la fuerza, convencieron a los militares de la vieja guardia que su pérdida de poder político no tenía retorno. Esto conmocionó especialmente al Ejército cuya estructura territorial cuartelaria, sus especializaciones profesionales, y su cantidad de tropa; están pensados para hipótesis de guerra convencional que ya no existen y que tienden a desaparecer. Frente a la falta de certezas que le ofrecían los partidos tradicionales, el Centro Militar de los retirados golpistas y los Tenientes de Artigas, resolvieron que competir con partido político propio les ofrecía mayores chances de recuperar la cuota de poder perdido. ¿Por qué eligieron a Manini como candidato? Porque necesitaban alguien intelectualmente presentable, con condiciones personales de liderazgo, que no tuviera denuncias por delitos de lesa humanidad, y con vinculaciones políticas de todo tipo. En ese momento era Comandante en Jefe, cargo desde el cual podía hacer campaña y erigirse en el candidato natural con mayor potencial electoral en el contexto de una ciudadanía cada vez más anti FA. Nada grafica mejor los verdaderos motivos de la creación de este partido militar que el primer discurso de campaña de Manini. Fue exactamente al otro día de haber sido cesado como Comandante en Jefe por el Presidente Tabaré Vazquez. Grabó y difundió un video con su uniforme militar, en el cual vilipendió a los políticos y usó como plataforma de difusión la web oficial del Ejército. Todavía conservo una copia de la transcripción de sus dichos. Sólo comparto un fragmento esclarecedor. Dijo Manini: «He enfrentado la incomprensión de muchos, las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos. También la acción de aquellos que lucran con la confrontación, convertidos en peones bien pagos de los centros de poder mundial, siempre dispuestos a ejecutar un perverso libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones y deje a los uruguayos en el más absoluto estado de indefensión». Luego de esta réplica casi calcada de aquellos oprobiosos comunicados de las fuerzas conjuntas de la dictadura, remata la arenga a la tropa con su auto proclamación como candidato. “Si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los más frágiles de nuestra sociedad la justicia que no pude lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios».

Así se construyó su candidatura presidencial, disfrazándola con un discurso artiguista de orden, prosperidad y defensa de los más humildes. Diseñaron la versión SXXI del militarismo populista, maquillando grotescamente el mismo motivo con que se fundamentó el golpe de estado en 1973: salvar a la patria del caos. El proyecto de ley de un solo artículo presentado por Cabildo Abierto para mandar a sus casas a los 25 militares presos en cárcel vip de Domingo Arena por haber cometido delitos de lesa humanidad; es también una pulseada para seguir doblándole el brazo a la Justicia. Manini traicionó sus dichos y nunca renunció a sus fueros para comparecer en tribunales como indagado por encubrir asesinato confeso de Gavazzo; logró renunciar al Fiscal Diaz quien lo incomodaba promoviendo continuar con la búsqueda de verdad y justicia; y ahora, con este proyecto, pretenden convalidar su relato de que durante la dictadura no existieron crímenes de lesa humanidad sino aislados “excesos” que debieran ser considerados delitos comunes prescriptibles. Tan cobardes y manipuladores como siempre, en vez de decir la verdadera intención de esta ley de impunidad, la fundamentan invocando el “humanismo” que no tienen para decir dónde están los restos de los desaparecidos. Cito textual el proyecto que: “encuentra su justificación en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del sistema carcelario, agravada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia”. Un asco.

Súper recontra civiles por Juan Pablo Grandal

El lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky expresó en un discurso que “si las leyes de Nüremberg fueran aplicadas de forma ecuánime, todos los Presidentes norteamericanos post-Segunda Guerra hubieran ido a la horca (…) Y cuando digo Nüremberg, me refiero a Nüremberg y Tokyo”. Muchos de los crímenes por los que muchos oficiales alemanes y japoneses fueron condenados a muerte, son aplicables a al menos parte de la clase política, militar y empresarial de EEUU y sus aliados, y también la Unión Soviética, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ni que hablar las responsabilidades de imperios coloniales como el británico, el francés, el holandés, el belga, etc. en genocidios y limpiezas étnicas varias.

La razón es simple: el vencedor impone, y el vencido, se la banca. Esta verdad de los conflictos armados sigue siendo igual ahora como lo fue desde antes que siquiera existiera el homo sapiens. Los criminales de guerra del Eje, o simples mandos políticos o militares con responsabilidades políticas, son condenados por pertenecer al bando perdedor; el bando ganador, no tiene condena alguna. Incluso buena parte de las estructuras burocráticas de Alemania Occidental y Alemania Oriental en la post-guerra estaba formada por ex nazis, y ni hablemos de la importancia de los científicos alemanes para el desarrollo de los programas espaciales norteamericano y soviético. La condena a este anciano ex miembro de las SS tiene poco que ver con “memoria, verdad y justicia”, más con una pantomima demagógica y una continuada condena al bando perdedor de uno de los conflictos bisagra de la historia de la humanidad, que parió al sistema internacional actual. Volviendo al Uruguay, recuerdo una frase del ex Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, una de las tantas por las que fue duramente criticado por sus correligionarios. Cuestionado por su negativa a apoyar enviar a prisión jerarcas de la dictadura civil y militar ya ancianos si se comprobaba que estos habían sido responsables de violaciones a los derechos humanos, Huidobro expresó que “a esa edad, no deberías ir preso ni aunque hayas violado a tu madre”. Obviamente no debe ser tomado literalmente, el “Ñato” tenía esa forma especial de expresarse, pero notoriamente son duras declaraciones. Mujica también en varias ocasiones se mostró reacio al ser cuestionado por lo mismo. ¿Son ellos funcionales a la “teoría de los dos demonios”? En mi opinión, no. ¿Para qué sirve la “teoría de los dos demonios” a final de cuenta? Fácil: para exculpar a los civiles, tanto de la dictadura, como de la clase política previa. Que uno de sus principales reivindicadores sea Julio María Sanguinetti no debe sorprender a nadie, que no solo fue miembro importante de la clase política previo a la dictadura, fue responsable de conducir el proceso de restauración democrática. Un miembro tan célebre de la clase política obviamente tiene interés en presentar a militares y tupamaros como “demonios”. Siempre se habla de condenar a los mandos militares, o del otro lado se critica la amnistía a los tupamaros, ¿pero por qué no investigar sobre quienes formaron parte por ejemplo del equipo económico de la dictadura civil y militar? ¿Nunca se planteó investigar a Vegh Villegas, por ejemplo, ver cuánto podría saber de crímenes y violaciones a la Constitución presenció en su desempeño como Ministro? ¿Qué se hace con otros bloques de apoyo de la dictadura, como medios de prensa, grandes empresas, o principalmente, potencias extranjeras? También por otra parte, es de una bancarrota histórica absoluta afirmar que el MLN es culpable de que se haya dado una dictadura en nuestro país: en el contexto del Plan Cóndor, muy probablemente se hubiera dado un proceso dictatorial hubiera existido guerrilla o no. Uruguay, país pequeño al sur del mundo, se vio enfrascado en conflictos geopolíticos e ideológicos que le eran completamente ajenos, y pagó el duro precio, pero cuidado con donde apuntamos las responsabilidades, y a quien le son funcionales.

En el caso argentino, tanto el sociólogo y político Norberto Ceresole como el Coronel Seineldín, entre otros han afirmado que tanto la imposición de dictaduras en nuestro continente en el contexto del Plan Cóndor, como la posterior pretendida disolución o debilitamiento de las FFAA de nuestros países con la excusa de los derechos humanos, son parte del mismo proyecto norteamericano para someter a los pueblos de la América del Sur. No puedo expandirme más sobre esto, pero recomiendo reflexionar e informarse más sobre estas teorías. Si estamos hablando de ser funcionales, ojos bien abiertos, a ver quiénes son los funcionales. Hoy puedo decir, que seguro no están en Cabildo Abierto ni en el MLN, que son de los menos revanchistas y demagogos con estas temáticas. En el resto de la izquierda y los sectores liberal-progresistas de la coalición…me genera suspicacias.

Cárcel común y efectiva por Camilo Márquez

Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley para que los presos que habiendo alcanzado los 65 años sean enviados a sus casas acumplirsus penas en prisión domiciliaria. Los pilares en los que se apoyan sus impulsoreshan sido el “humanista” y el sanitario. Según Cabildo Abierto esto contribuiría a reducir la movilidad en las cárceles de quienes concurren a las visitas, muchos de los cuales también están comprendidos en esa población de riesgo. Consultado por si este indulto comprende a los represores presos en la cárcel VIP, el líder Cabildante respondió: “Esto incluye a los presos de Domingo Arena, porque es para todo el sistema carcelario” (Montevideo Portal).Apenas removida la primera capa del proyecto asoma el verdadero propósito detrás de las invocaciones al humanismo y la pandemia. La iniciativa parlamentaria viene a empalmar con una movida del llamado “Foro de Montevideo”, un conclave reaccionario en el que reviste Mercedes Vigil que en estos mismos días elevó una carta al presidente Lacalle Pou solicitando que se libere a los militares acusados de crímenes durante la dictadura. Sobre la carta, Manini Ríos se manifestó de acuerdo. En resumen, estamos ante una operación política que se presenta como “humanista» para hacerla tragable a una parte de la sociedad.

Actualmente en Domingo Arena hay un puñado de represores. La totalidad de las condenas de quienes se encuentran recluidos allí terminan entre 2025 y 2031. Los reos en cuestión, gozan de beneficios impensados para la enorme mayoría de presos del país, desde celdas que no se trancan nunca, TV cable, wifi, gimnasio y hasta cancha de futbol.

En esta empresa el partido militar no esta sólo, “Los legisladores cabildantes confían en lograr el voto de los socios de la coalición, mientras que el ex presidente Mujica manifestó su apoyo a la iniciativa.” (La Mañana) La solidaridad del ex guerrillero con los torturadores es conmovedora. En realidad, Mujica podría denunciar a Cabildo Abierto por plagio ya que fue él quien en 2010 planteo por vez primera liberar a los presos mayores de 70 años, en los que incluía a los militares procesados. La iniciativa fue enterrada por el FA luego de que la bancada de legisladores desechara la idea ante el rechazo que el anuncioprodujo en su propia base. José Nino Gavazzo, el individuo condenado por más homicidios en toda la historia del país murió en su casa este año, gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria desde el 2015. Es decir, durante los gobiernos del FA se sentó jurisprudencia favorable a esta línea indultadora para quienes cometieron violaciones de todo calibre contra la clase trabajadora y la juventud. Los simpatizantes del FA no encontraran en este una condena a esta pretensión amnistiadora de Manini, Cabildo Abierto, y el gobierno. De sus propias filas se han realizado esfuerzos permanentes por minimizar el genocidio dictatorial. Existe un hilo de continuidad entre los gobiernos desde el pacto del Club Naval hasta la fecha. Las campañas amnistiadoras se repiten por olas, y cada vez han encontrado, con diversos resultados, la resistencia de una población que no mastica vidrio. Existe una enorme conciencia, especialmente en la juventud, del alcance que tiene la lucha contra la impunidad. Esa lucha adquiere formas nuevas y variadas en la medida que se incorporan nuevas generaciones. Hace muy poco se realizó una gigantesca campaña por parte de simpatizantes de Peñarol para que la directiva del club expulsara del padrón social a Gavazzo y Cordero. Las movilizaciones que se repiten cada 20 de mayo son masivas, y la presencia juvenil en ellas es abrumadora. Este es todo un veredicto popular. Los intentos por consagrar la impunidad y restaurar la autoridad de las Fuerzas Armadas están condenados al fracaso.

La historia la escriben los que ganan… por Cristina De Armas

Y de lo que escriben los que ganan cada uno recuerda o resalta lo que le es conveniente. En medio, los que hicieron la historia y que en general, callan o alteran. La gran realidad, lo puntual, la base de todo; fue el Pacto por la Paz. Por ella callan todos, por ella no se pregunta todo, por ella se permite que la política, de un lado y del otro, la use. Y es cierto que nuestras nuevas generaciones no tienen idea de lo que pasó ni lo sabrán nunca porque la mejor forma de ocultar la verdad es que existan varias. No es comparable a lo que sucede en Alemania. Alemania se avergüenza de lo que pasó como si toda Alemania fuera responsable y se lo inculca a las nuevas generaciones en los libros de estudio, con intención, sin dos puntos de vista, aunque sepamos todos que siempre hay más de un punto de vista; pero en lo que pasó en Alemania, todo el Mundo acordó una opinión unánime.

Aquí la opinión no es ni será unánime sobre lo que pasó, mucho menos mientras su agitación y recuerdo beneficie el discurso político de unos y otros. Unos dicen que porque el pueblo votó, como si la gente no votara en gran porcentaje porque no tiene más remedio, sabiendo más o menos, o nada lo que vota, y sin ningún interés por aquello inteligentemente instalado y repetido de que todo es lo mismo, todos son iguales y las cosas son así. Por supuesto siempre surgen líderes que convencen a las nuevas generaciones de que pueden cambiar todo, para que todo siga igual. Es la democracia y no lo digo yo, lo dijo Churchill: La Democracia es el peor de los sistemas con excepción del resto. Y por ella pagamos el precio, el silencio, la complicidad, mirar hacia otro lado, aplaudir sin ganas, intentar no saber. Quizás Alemania sane, nosotros no podemos, no nos dejan, no nos dejan saber y no nos dejan olvidar lo que no sabemos. Hay gente que sufre aún, cómo no va a sufrir aquel a quien la violencia institucionalizada le arrebata un hijo, y su sufrimiento importa pero saben hasta dónde han de llegar, porque lo primero, es la paz y en ella coinciden aún hoy militares, guerrilleros y aquellos cívicos. La respuesta vendrá, como dijo alguien; cuando lo decida la biología. Nadie más lo hará

¿Ya empezó Halloween? por lo de la carta digo… por Martín Forischi

El jueves se conoció, durante todo el día, esta situación que está vinculada a la carta de Mercedes Vigil, redactada y firmada por ésta y otros ciudadanos, respecto a la queja y/o petición de liberación de los reos de la cárcel de Domingo Arena.

Una petición y/o queja formal entendiendo que los militares fueron perjudicados los últimos 15 años por los procesos llevados a cabo contra crímenes en los años de dictadura militar. Y yo digo, las quejas y solicitudes se hacen puertas adentro, estas quejas son para la tribuna, es una queja- petición vende humo… ¿no? Porque me parece que, todo lo que Mercedes Vigil tenga para decir de los penados de la cárcel de Domingo Arena debe ser puertas adentro. ¿Se entiende? De nuevo; creo que su petición tiene que ser puertas adentro, allí sí, en el modo, o del modo que le parezca, en el tono que ella considere necesario, y contra todas las personas que tenga que hacerlo.

Ahora bien, esta carta que se conoce en los medios es bluf, es la nada misma. Es acting sí, pero es acting para la tribuna. Si estuviera conmovida por los presos de Domingo Arena entonces debió ir y golpear la puerta en Torre Ejecutiva; pero no la de Lacalle, sino la de Tabaré, o la de Pepe en sus presidencias, no 15 años después. Todas las quejas que esta señora tenga que hacer al órgano Presidencia de la República son de puertas adentro, de puertas adentro de la Torre Ejecutiva, esta carta solamente, por lo menos para mí, es echar más leña al fuego y espero nada vaya a suceder.

Dicho esto, la señora tiene que tener prudencia y no subirse a la ola de la locura sino esto es imparable. Y yo no soy el que dice que no le asiste el derecho a Vigil cuando manifiesta las 2 oportunidades en que la ciudadanía se expreso; habida cuenta que tuvimos 2 referéndums, Mercedes Vigil habla de 2 referéndums, pero yo creo que, la parte que menos votos logó también se expresó: en un 43% en el año 1989, y 48% en el año 2009, son muchas voluntades como para pasar por alto, y pareciera que esto es absoluto. Para Mercedes Vigil esto debería estar saldado, por eso no entiende la situación de los reos de Domingo Arena…

No puedo pasar por alto los dichos de la escritora expresados en el programa “Esta boca es mía” criticando a jueces y fiscales, ésta dijo y la cito: “tienen que ser tachados si tienen alguna implicancia,,,” y dice: “,,, cosa que no pasó,,,” claramente dando a entender o desvirtuando el impulso procesal de fiscales, o peor aún, desvirtuado la creación de derecho por parte de los jueces. Esta señora con esas declaraciones dialécticamente está jugando al límite también; y el vuelto dialécticamente hablando te puede llegar, me refiero al “vuelto” entendiendo por tal la crítica de los ciudadanos hacia Mercedes por sus dichos; aclaro la expresión “vuelto” para que no se me mal interprete.

Yo escucho a la señora y me da a entender que todos los jueces y fiscales son una porquería por el hecho de penar a militares, y no lo son, realmente no lo son, son profesionales avezados, con aptitudes técnicas y emocionales comprobadas para estar donde están. Es el único poder del Estado que se mantiene históricamente incorruptible. Esta señora en canal 12 bajo línea todo el tiempo.

Mercedes Vigil yo te digo lo que pasa en el mundo, le dieron el premio nobel de la paz a 2 periodistas por sus investigaciones que terminaron costándole el futuro a 2 gobiernos dictatoriales; para ese lado va el mundo Vigil; premian al periodismo que investiga y que molesta al poder, no al que defiende militares que cometieron delitos. Vigil vas a contramano del mundo, haces todo mal, con esa carta te creas una imagen negativa.

Mercedes Vigil sale a solicitar la liberación de los militares, justo la persona que siendo escritora se encarga con su arte de promover la imaginación, desarrollarla, abrir otros aspectos, generar inquietudes que hacen que leamos más libros, se extralimita con esa carta…

Por otra parte en el senado, el sector de la coalición de gobierno al que considero para la tribuna y demagógico, desde el momento que desean quedar bien con la institución militar, en los próximos días llevarán a cabo la discusión, o debate del proyecto de ley de cabildo abierto respecto a la liberación, o por lo menos el envío a sus domicilios de aquellos reos para cumplir el resto de la pena en prisión domiciliaria, claramente pensada para los militares que cometieron delitos en épocas de terrorismo de Estado. Si Guido Manini, senador de la República, entiende que el Poder Judicial es una entidad, no funcional, y que por eso sus camaradas están presos en Domingo Arena, entonces se tiene que ir.

Lo mismo que planteé anteriormente aplica para Manini, éste se conmueven ahora y no 15 años atrás… pero lo que no puede perderse de vista, y veo que la mayoría lo soslaya, es que Manini fue comandante en jefe del ejercito en el Gobierno de Vázquez, ¿por qué no se lo solicitó a Vázquez en su momento? Esa es la única parte que yo digo que a la hora de analizar la situación, me parece que es imposible pasar por alto, no puede pasar inadvertido, entonces lo único que hace es exacerbar los ánimos, es victimizar a los militares penados por delitos en la dictadura.

Ayer comprendí lo que es la política, hacer política desde su trinchera, el oficialismo considera esta discusión como uno de los asuntos prioritarios a tratar antes de fin de año…, y eso no lo quiero para mi país, me causa muchísima gracia, me divierte mucho porque para mí es un tema, de posibles 100 temas importantes, es el tema 120; con todos los niveles de pobreza, inseguridad, múltiples ollas populares, jubilaciones magras, sistemas previsionales que colapsan, desocupación, etc., se preocupan por un proyecto de ley que reivindica la cultura de perdonar la pena de delitos cometidos en épocas de dictadura por el solo hecho de que los penados sean mayores de 65 años, pareciera que esta fuera una condición para aliviar la pena. Cabildo abierto es el mal, el mal hecho gobierno, o por lo menos parte de la coalición. Me pongo en el lugar del resto de los senadores, y debe ser muy duro para un parlamentario con principios republicanos mirar para el costado y tener a senadores de cabildo sentados al lado… Llegaron al Gobierno con más desocupados que votos obtuvieron los blancos en la primera vuelta, así marcaba el partido nacional el desastre de país que ellos contaban en su campaña política, y en vez de ocuparse de ese tema, hoy se preocupan por los presos ex militares en época de dictadura. Como dicen en España, un poquito de por favor.