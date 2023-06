Aplicación de “OFFSET” en Defensa por Alberto Caramés

A fines del siglo XX y principios del presente, algunos países de América del Sur como Chile, Brasil, Colombia y Perú empezaron a emplear las compensaciones industriales conocidas como “Offset”, a los efectos de ser aplicadas en las inversiones de material para sus respectivos Ministerios de Defensa.

El “Offset”, contribuye con el desarrollo de la política industrial de aquellos países, especialmente emergentes y con capacidades limitadas, que antes en forma directa, sin compensaciones de tipo alguno y siempre con financiamiento externo, incorporaban a través de adquisiciones en el exterior, material para defensa como buques, aviones, sistemas de seguridad para el control del tráfico aéreo y marítimo, equipamiento terrestre, etc.

No obstante, las incorporaciones por “Offset” otorgan diversos beneficios, que convierten en “reales inversiones”, lo que muchas veces se apreciaba como un “simple gasto”, obligando a las empresas proveedoras de material, presentar ofertas más atractivas. Estas deben estar en sintonía con una Política Industrial de Estado, en el marco de una visión estratégica nacional, que normalmente trasciende al Ministerio de Defensa del país que adquiere el material.

Estos beneficios se materializan en “compensaciones asociadas”, a través de transferencia tecnológica y know how para llevar a cabo en plaza con material y personal nacional, un mantenimiento del bien adquirido en diferentes etapas del ciclo de vida útil y también para el desarrollo de otros proyectos públicos o privados a nivel nacional, durante el período que se financie la compra y no necesariamente relacionados con la misma.

Los proyectos pueden incluir procesos industriales directamente relacionados con el material incorporado, en tal caso es un “offset directo”. Si en un astillero del Ministerio de Defensa, se ensambla un buque para el comprador en el marco de un contrato y otro para un tercero, que el suministrador negoció, las actividades de compensación de este último son semidirectas.

Por otra parte, los “offset indirectos”, recaen en actividades de compensación que nada tienen ver con Defensa, como podría ser: la industria pesquera, energética, química, turística, etc, en el marco de una “Política Estratégica del País”, que exige priorizaciones, a fin de ponerlas en conocimiento de las empresas interesadas en ofertar por el bien requerido por Defensa, junto a una actividad de compensación de interés estatal.

Esta “visión”, puede incluir asociaciones para producir en el país parte del material adquirido y otros similares no necesariamente relacionados con Defensa, pero sí con el futuro de negocios para el país o la región, fabricando bajo licencia, subcontratando mano de obra nacional disponible o a capacitar, etc.

Las “compensaciones” ayudan a gestionar el flujo de dinero por el contrato de venta, reduciendo el impacto de las compras importadas con planes de negocios sustentables, apoyados en beneficios económicos, que permiten rentabilizar mejor las adquisiciones y así contribuir en forma inteligente, a equilibrar la balanza de pago afectada por inversiones necesarias, pero onerosas, para muchos países en el sector de Defensa.

Por supuesto, que las “compensaciones” bajo ningún aspecto deben incidir en el precio de compra que un país está dispuesto a pagar por el material para Defensa, pues en definitiva está modalidad de “Offset”, debe tender a un beneficio mutuo y son las empresas las que tienen que competir entre sí, cumpliendo con la base técnica definida por la Fuerza involucrada y los requerimientos estipulados en los llamados internacionales correspondientes publicados por el Ministerio de Defensa.

El proceso tiene dos partes bien diferenciadas, una técnica militar y otra decisoria política. Por lo tanto, es necesario que cualquier gobierno en el marco de una visión holística e integral y a la luz de su Plan Estratégico de Desarrollo, considere los “offset” como un elemento para la toma de decisiones.

No olvidemos, que a las empresas vendedoras también les sirve desarrollar sus negocios, en el país de destino del bien ofrecido, e incluso en otros países de la región, a veces necesitada de diversos materiales, que la empresa adjudicada puede producir para la misma, como “compensación” de una inversión importante que un estado pueda llevar a cabo para sus Fuerzas de Defensa.

En resumidas cuentas, los “Offset” mejoran la economía del punto de vista social, invierten y transfieren tecnología para el país, capacitan personal para nuevos empleos, incrementando las fuentes laborales con trabajo de calidad, desarrollan prácticas de normativas aceptadas internacionalmente (ISO,EN..), sistemas de catalogación y de gestión industrial, desarrollos de clusters que apuntalan a pequeñas y medianas empresas como talleres especializados en metalúrgica, electrónica, comunicaciones, entre otros.

Además, las “compensaciones industriales”, son una herramienta que puede contribuir con ventas, coproducción de bienes, apertura de mercados, exportaciones diversas del país e incluso colocación de las mismas.

En ese sentido, Argentina en el 2018 , ante una compra importante de equipamiento para las Fuerzas Armadas, inició un interesante debate acerca de la necesidad de la sanción de una “ley de Offset”, a impulso de la cámaras empresariales e industriales locales, a los efectos de incentivar el desarrollo de las industrias nacionales, señalando que de existir una ley de “compensaciones”, se impediría a las empresas vendedoras del exterior, aumentar el costo de las compras para Defensa y obtener tecnología para disminuir la brecha existente.

El diario Ámbito Financiero en su edición del 1 de marzo de 2018, informaba de países de la región como Brasil, que con la aplicación del offset en su “modalidad de transferencia de tecnología tuvo como consecuencia el meteórico crecimiento de EMBRAER, hoy referencia a nivel mundial”, destacando también, el importantísimo crecimiento industrial de Perú y Chile en términos similares.

Finalmente, Argentina lo normatizó, y en 2022, incluso estableció nuevas pautas a través del Ministerio de Defensa para los mecanismos de offsets, entre ellos beneficios industriales, económicos o comerciales a exigir a las empresas suministradoras de material, como parte de las condiciones de negociación de todas las adquisiciones en el exterior.

El caso de Chile es paradigmático, pues oportunamente el Presidente del país andino, creo un “comité de programas industriales complementarios” (CORFO), integrado por Economía, Secretaría de Presidencia y un representante de la Fuerza (Militar, Naval o Aérea) generadora del Offset. Este organismo administra los programas industriales nacionales producto de los Offset de Defensa, denominado “PRO INDUSTRIA”, que fue en líneas generales propuesto por la propia Armada y que le permitió a Chile, por ejemplo, desarrollar, entre otras industrias civiles, una industria naval estatal para el mantenimiento y construcción futura de los buques de toda su flota, con tecnología y mano de obra exclusivamente nacional.

En suma, a través del empleo de los offset se pueden obtener cada vez que se adquieren materiales para Defensa en el extranjero, por montos superiores, por ejemplo, a 4 o 5 millones de dólares, compensaciones industriales por parte de las empresas oferentes.

Esto permite a los países orientar su empleo para coproducir partes, bienes o servicios, recibir tecnología de punta para sectores que el gobierno considere de interés priorizar o para mantener los sistemas incorporados con mano de obra y tecnología propia, y sin lugar a duda, desarrollar la industria nacional.

Hemos visto como lo han hecho varios de los países de América del Sur en el presente siglo, pues en los países desarrollados, se viene aplicando desde hace casi 50 años.

Finalmente, las múltiples necesidades que tienen todos los países y las prioridades de los gobiernos, relegan normalmente a Defensa a los últimos lugares en sus asignaciones para incorporar cierto material, dado que las características técnicas de los mismos los hacen muy onerosos.

Esta realidad puede llevar a algunas Fuerzas a situaciones cercanas al colapso operacional, comprometiendo el cumplimiento de la misión asignada por ley, además de dejar de cumplir con acuerdos internacionales, que ha firmado el País con todo lo que ello puede significar.

En ese contexto, la herramienta de los Offset reduce el impacto de los costos contribuyendo sensiblemente a “legitimar los gastos en Defensa”, pues las compensaciones industriales se originaron, a fin de que los países menos industrializados pudieran incrementar sus capacidades cuando compraban en el exterior.

En definitiva, comprar llave en mano sin compensaciones industriales es un negocio redondo para las empresas vendedoras; sin embargo, los offset, permiten que esos gastos se conviertan en “inversiones rentables”, que incentiven el desarrollo nacional y generen un derrame, que contribuya a un cambio en la matriz industrial. Por ahí, creemos que pueden venir las grandes transformaciones.

