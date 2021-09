Aprendiendo a convivir por Luis Nieto

Unos días atrás, la diputada suplente, Micaela Melgar de la lista 1001, Frente Amplio, escribió en su cuenta de Twitter, mientras se trataba la Rendición de Cuentas en el Parlamento: “El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente”.

La diputada Melgar no deja dudas de quién es el alcahuete en su singular forma de calificar a los miembros de un acuerdo político. Parece obvio que lo importante, o lo obvio, para ella, no es denunciar al fascista. si no al triste personaje que le hace los mandados. ¿Por qué no habla del fascista? ¿Se estaría refiriendo al resto de la coalición de gobierno, como un todo, o a alguno de los dirigentes de mayor peso dentro de la coalición, y no le dio el coraje para llamarle fascista? Podría haber tenido consecuencias más graves de la que tuvo la acusación al Partido Independiente. El par de frases que divulgó a través de su cuenta de Twitter parecen estudiadas para evitar una reacción mayor.

El fascismo fue uno de los capítulos más nefastos en la historia de la humanidad. Fascismo y nazismo son sinónimos. Usted, como politóloga, debe tenerlo bien claro. Pero las prácticas represivas y la violación de los derechos de las personas no se agotan en las barbaridades que promovieron Hitler y Mussolini. La tercera parte de la población camboyana desapareció por acción del socialismo de Pol Pot. En nombre del socialismo se produjeron matanzas muy parecidas a las de los nazis, amparados en el silencio de una parte del mundo a la que le había llegado el mensaje, la propaganda y la política de alianzas políticas de la Unión Soviética, amparadas, en la mayoría de los países, por un sistema garantista de la democracia. La invasión de Checoslovaquia, por ejemplo, contó con el silencio del partido al que pertenece la diputada Melgar, y allí se entró con tanques, imponiendo un régimen afín a la URSS, ahogando lo que la población checa había elegido.

Pero mucho más atrás, cuando el término fascismo y nazismo se hermanaron, y cuando la mayoría del mundo no tuvo dudas, la URSS sí las tuvo. El 23 de agosto de 1939 la URSS firmó con el régimen nazi un tratado de no agresión, funesto para Polonia, y ese tratado sólo se rompió unilateralmente el 22 de junio de 1941, cuando Hitler decidió invadir la Unión Soviética. ¿Quién fue el alcahuete en ese caso, y en otros tantos, con posterioridad al fin de la 2a. Guerra Mundial, diputada Melgar? ¿Qué pasaba tras el muro que la población alemana derribó el año 1989, año que coincide con su nacimiento, diputada? Los siniestros servicios de seguridad de la URSS, y el resto de los países sometidos a la fuerza desaparecieron sin que hubiera enfrentamientos armados. Los ciudadanos de esos países, tratados de forma análoga a como eran tratados por el nazismo, no levantaron las manos para defender a los gobiernos que caían como un mazo de naipes empujados por un aire democrático. No se oyen las voces que antes hablaban el mismo lenguaje de la diputada Melgar.

Si realmente sabe lo que es el fascismo debería, al menos como politóloga, explicarlo, y explicar por qué caracteriza de esa manera a la coalición de gobierno, o a quienes considera fascistas dentro de la coalición de gobierno. Puede ser un muy interesante ejercicio pedagógico. Twitter es un brochazo, un insulto gritado desde una bicicleta a la carrera. Seguramente hasta este mismo semanario puede abrir sus páginas para que se explaye en torno a su visión de la alcahuetería, el fascismo y su visión de la democracia que antes su partido llamaba “democracia burguesa”, o “democracia formal”.

Es importante que lo aclare. La democracia no sabe cerrar bien las hendijas por donde se cuelan las alternativas simplistas, que golpean en las circunstancias pasajeras de un país que busca, porque la democracia es búsqueda no verdades eternas. Las alianzas políticas en el marco de una democracia son esos caminos que consiguen mayorías, a veces muy puntuales, y que no van mucho más allá de remover dificultades para avanzar en la dirección que la sociedad necesita y decide avanzar. ¿No fue así que Uruguay consiguió revertir el conflicto con Argentina, y que fue fundamental para que hoy tuviésemos un fuerte sector celulósico que da trabajo y divisas al país? Es importante que aclare, diputada, a qué se refiere con eso de alcahuetes y fascistas.

Donald Trump fue un especialista en manejarse al filo mismo de la democracia, sembrando mentiras que la prensa llegó hasta a cuantificar, y fue tan impactante el desparpajo con que este hombre, elegido democráticamente mintió que consiguió exacerbar las fuerzas retrógradas, siempre latentes en una sociedad, mintiendo, desacreditando a los servicios de inteligencia que advertían sobre la participación de los servicios de inteligencia de otros países, y debilitando sin ruborizarse a cuanto líder político advirtiera sobre el peligro Trump.

Ese lenguaje insultante, que acaba de utilizar la diputada Melgar, llevó a Estados Unidos a una encrucijada de la que no se puede imaginar las consecuencias. El asalto al Parlamento todavía está bajo investigación, y el nombramiento de un nuevo miembro para la Suprema Corte de Justicia, tras la sorpresiva muerte de la prestigiosa jueza Ruth Bader Ginsburg, deja al gobierno demócrata con una espada sobre su cabeza. Toda la política social de Biden queda amenazada por esa sustitución que Trump consiguió meter sin respetar a la ley no escrita de mantener los equilibrios políticos que marcan las elecciones. La democracia es débil, diputada, pero es el único sistema que protege a las minorías de las tentaciones absolutistas.

El Partido Independiente está dentro de esas minorías que la democracia tiene la obligación de proteger, con el mismo derecho que tiene el suyo, diputada. Esa es una de las virtudes fundamentales de la democracia. El diputado Iván Posada, único representante de la fuerza política minoritaria, solicitó que sus palabras fuesen consideradas como “Asunto político” en la Cámara de Representantes. Uno de los socios de la coalición de gobierno le negó esa posibilidad, coincidiendo, fíjese usted, con quien, supuestamente, está en sus antípodas. Esas cosas pasan en la democracia que Cabildo Abierto no ha asimilado todavía. El origen de CA es mucho más parecido de lo que usted cree a su propia fuerza política. Por algo el general Manini, fue el Comandante en Jefe del Ejército, nombrado por su fuerza política estando en el gobierno, y usted bien sabe que el acuerdo con CA levantó ampollas, tanto en el Partido Independiente como en Ciudadanos, pero eso no impidió trabajar juntos, como tampoco le impidió al presidente Tabaré Vázquez dormir en paz con el Ejército en manos del general Manini Ríos. Virtudes de la democracia que la diputada Melgar parece no comprender del todo, a menos que lo explique en algo que no sea un breve tuit.