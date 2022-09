Artivismo Anarquista: “la palabra fuera del embalse”

El domingo 18 de setiembre se presentó, en el local del sindicato gastronómico (SUGHU), el libro “Con Amor & Anarquía”, que reúne textos compilados por Daniel Vidal de autores y autoras de sensibilidad libertaria.

Sandra Petrovich, una de las autoras, afirma en el libro: “La pintura y la poesía son cosas que me han sorprendido muy a pesar mío. El activismo, una actividad circular plagada de cosas hermosas, vivencias y confrontaciones”. Destacamos esta afirmación porque creemos que, vinculando el ejercicio de manifestaciones artísticas y el activismo militante, representa al libro en su totalidad como una manifestación de “artivismo”, término acuñado recientemente y que describe prácticas artísticas y militantes que transcurren fundamentalmente en los espacios públicos.

Pensando al libro como una recopilación “artivista” entonces, nos pareció acertada la invitación para que Yanina Vidal fuera una de las responsables de la presentación en el SUGHU. Yanina publicó recientemente el libro “Tiemblen: las brujas hemos vuelto” que estudia algunas manifestaciones de artivismo feminista en nuestro país. Consultada sobre el artivismo de Con Amor & Anarquía nos cuenta que ya desde la presentación de cada autor y cada autora se rompe con la forma de trabajo de otro tipo de editoriales “Acá las presentaciones son mucho más abstractas, intentando romper un poco con la identidad del autor”. Como señala la autora de Tiemblen, si bien aparecen algunas identidades y sus trayectorias, en muchos casos esas identidades quedan ocultas tras nombres como Desertor Heraldo Negro, Eter Estrella o Ruda1312-Kira1312. La “identidad individual” de las creadoras y los creadores quedan en segundo plano en gran parte de la obra.

Por otro lado hay un “gesto artivista” señala Yanina, ya desde la propia aparición del lenguaje inclusivo en algunas obras y del portuñol en otras. Este aspecto de la obra se puede vincular a lo que señala el compilador Daniel Vidal en el prólogo, cuando afirma que la poesía anarquista: “dice ideas, critica injusticias, reclama libertades” pero también: “es la palabra fuera del embalse, la búsqueda de otro vínculo y otra vida (…) es la invitación a destruir lo que nos anuda”. Esa posibilidad de escribir por fuera de las “normas” que imponen otras editoriales se grafica con la expresión “es la palabra fuera del embalse”, la palabra que desborda el cauce al que se la ha sometido.

Por otro lado, mientras que Daniel Vidal se alegra de “que 14 de lxs 22 poetas que firman sean mujeres y haya una persona trans no binaria” Yanina Vidal agrega que en el libro “hay muchas voces femeninas que trabajan con la lógica de hablar de sus antepasados, de su árbol genealógico y de un saber que no es un saber científico ni un saber institucional o sometido a lo intelectual. Hay mucha presencia de hablar del pasado, de las tías, de las abuelas, de las bisabuelas, de conocimientos sobre los yuyos, las recetas, hay un trabajo sobre lo íntimo en la mujer que tiene que ver con algo mucho más ancestral que un saber científico”. Otro vínculo entre el libro y el artivismo se encuentra, para Yanina Vidal, en el aspecto del “duelo público a partir de poemas que hacen referencia al 20 de mayo, a las formas de lucha de las mujeres militantes del pasado y a la lucha antimanicomial y otras luchas presentes”

Por otro lado, y vinculado al lenguaje expresivo, en el libro hay una fuerte impronta musical. Si ya desde el orígen la “poesía lírica” hace expresa mención a un soporte musical, en este libro aparecen textos escritos para ser cantados, como los de Chito de Melo y Mario Rodríguez Lagreca, o para ser rapeados, como los de Kira1312 o Fabi-K. Sobre esto nos dice el compilador: “estoy convencido de que hay un trasiego retórico poético entre poemas para ser cantados y poemas para ser leídos, eso no lo voy a inventar. Me interesan muchísimo los ritmos, la musicalidad por supuesto, y los ejes retóricos que utilizan muchas canciones, en este caso los rap de Fabi-K o de Ruda1312-Kira 1312. Y no es que yo le doy un valor a la poesía cancionera, se ha dado en muchos espacios, simplemente retomo algo que todavía está visto como no publicable, como poesía facilonga con ritmos facilongos. Por supuesto que nunca va a ganar un premio literario en Uruguay pero convengamos que Bob Dylan tiene un Premio Nobel por ejemplo. Y lo principal es pensar estas poesías como espacio de proyección político sentimental, donde hay seres humanos que se están comunicando entre sí y hacia los demás como necesidad de marcas de identidad, individuales y colectivas”

Por último nos interesa destacar la coherencia entre todo lo expresado antes y el carácter artesanal, no serial ni industrial, de la publicación. Cada ejemplar es distinto, y tiene un valor como objeto en sí, más allá de los textos que portan. Este hecho está en el origen del proyecto según narra Daniel: “Hace un año, quizá más, tenía vínculo, como visitante, con la gente del Ateneo Heber Nieto, del Pepe Carballa, a quien extrañamos mucho y seguimos su ejemplo. Era un activista, encuadernador, imprentero, editor, y me hizo valorar el tema de la compaginación manual y de nuestros quehaceres. El año pasado aparecí en el taller de Martín Camandule, en la biblioteca Tierra Purpúrea del Ateneo Anarquista de Montevideo, donde he dado algunos conversatorios sobre poesía contemporánea. Conocía a los compañeros, y con Martín fui aprendiendo en forma acelerada las técnicas mínimas de encuadernación, que es un mundo muy rico, un oficio inmenso de unos cientos de años y que atrevidamente me alegré a aprender. No solo con el objetivo de sacar este libro, con un objetivo más diverso, por un lado satisfacer una necesidad personal, que sentía desde la época del Pepe, y por otro porque la autogestión para nosotros tiene un valor importante y la horizontalidad también y los talleres dan esto y mucho más. Nosotros nos juntamos durante cinco meses dos veces por semana. No tomamos esto como una militancia sino como un activismo gozado. Compartimos comida, charlas, músicas, eso es un taller para nosotros. Lo manual y lo intelectual van de la mano, acción y pensamiento decía Malatesta. Pero más allá de evocaciones teóricas nos interesa la práctica, y la práctica de eso que te decía, cuerpo, piel. No nos interesan si hay desprolijidades en algunos libros, no buscamos la perfección, porque lo artesanal tiene su propia belleza”.

Con Amor & Anarquía. Poesía del siglo XXI. Edita: Astromulo. Integran la compilación: Alicia Brandou, América García, Chito De Mello, Débora Céspedes, Desertor Heraldo Negro, Eter Estrella, Fabi-K, Graciela Rojas, Ruda1312-Kiria1312,Itaira Lescano, Ithué Vieitez, Ivanna Kutcha, Lorena Messina, Manuel Santos, Mario Rodríguez Lagreca, Mariano González, Miguel Ángel Olivera, Moira Gallegos, Nem Nambí, Pata Coche, Sandra Petrovich.