Atacar Gaza, sostén de Netanyahu  por Ruben Montedonico

La mole me sorprendió entre los últimos resplandores de una tarde de otoño y el primer rezongo oscuro de la noche. No era como entonces, no estaba la muchedumbre llegando apurada, las filas ansiosas por un boleto al paraíso y los caballos asustando, enormes, nerviosos, odiados. Entonces me desplacé unos metros hacia Avenida Italia y […]