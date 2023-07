¡Bajen los decibeles, por favor! por Cristina Morán

En los últimos días, semanas o meses ya no puedo ni siquiera calcularlo aparte de los homicidios, (mochila enorme del ministro del interior), ha ido bajando el nivel del agua y al parecer, según expertos (y no expertos) nos quedaremos sin ella en pocos días. El parque Batlle ha sido “poceado”, hombres y máquinas están trabajando intensamente para que esos pozos den sus frutos, o sea agua. Según la información que tenemos del pozo número cuatro emergió un gran chorro de la principal bebida que tenemos para sobrevivir, pero no sé nada de los otros tres. Si ustedes saben algo, díganmelo y gracias. El agua que emerge de los pozos del Parque Batlle, ¿hacia donde va? ¿quién se ocupa de ella? Esa agua cristalina que nos muestran fotos y videos, ¿es para nosotros? ¿contiene la misma cantidad de salinidad como presenta la que ahora arruina los calefones, pero también la piel y los cuidados cabellos de las mujeres que gastan en cremas y todo sigue igual? En fin, muchos pensarán que eso del pelo es algo menor, pero no, están errados: escúchenlas y se convencerán que no es así. Algo muy triste y que una tiene la sensación que no se le presta la atención que requiere es el suicidio de policías. Uno detrás de otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quienes tienen en sus manos algo tan delicado, tal vez en algún momento encontrarán las respuestas. Vamos a lo que motivó a esta columnista para escribirla. Muy simple: fueron ellos, los que todos los días tienen algo para decirte, para llamar la atención, para que el foco caiga sobre ellos y los demás no existen. Quien más quien menos, siempre aparecen con algo buscando el foco: Penadés asegura que hay una trama en su contra, Manini Ríos nos hace saber que en la Torre Ejecutiva hay cosas un “tanto oscuras” contra él y contra Cabildo Abierto. Y una, ciudadana de pie, piensa que todo eso es o puede ser la sumatoria de las consecuencias que generaron la actuación de la ahora senadora Irene Moreira en su gestión como ministra de Vivienda. Lanzan acusaciones, reproches, exigen, hacen arreglos entre ellos, disculpen quise decir que “tienen conversaciones entre ellos” y tal vez el ambulatorio sea un buen lugar para comenzar la “conversa” que se convertirá en una declaración algunas veces difícil de digerir. En los últimos días el secretario de la presidencia, que quiere ser presidente en las próximas elecciones, se despachó (otro más) con reproches hacia los quince años del gobierno anterior o sea del Frente Amplio, pero ¡ojo! que puede ser contra el que se le ponga adelante y embiste acusando a los anteriores gobernantes de que si hubieran hecho lo que tenían que hacer esta crisis hídrica por la que estamos atravesando no hubiera ocurrido. Vamos, Delgado, mala memoria la suya que lo hace olvidar que hubo 90 años de gobierno colorado, un colegiado, un gobierno blanco anterior al actual, y los 15 a los que usted hace referencia. Ni defiendo ni ataco. Solo es la buena memoria. Y pedirle a usted y a todos los que solo miran para atrás, por arriba del hombro, que bajen los decibeles, que miren el hoy que estamos viviendo y el que rápidamente se nos viene encima. Les cuento que el oído humano puede soportar, sin afectar su salud, 55 decibeles. Una conversación normal tiene aproximadamente 60 decibeles. Una cortadora de césped aproximadamente 90. Un concierto de rock tiene, aproximadamente ¡120 decibeles! Bien, ustedes están entre una cortadora de césped y un concierto de rock. Entonces, ¡BAJEN LOS DECIBELES, POR FAVOR! Hasta la próxima. Y a pesar de todo, no dejes de ser feliz. Dicen que “lo mejor está por venir”.

