BASTIEN BOUILLON: “La película apunta a cuestionar la masculinidad” Por: Martín Imer

Este jueves llega a las salas uruguayas La noche del crimen, tenso thriller que resultó el gran ganador de los últimos Premios César, los Oscars de Francia, al llevarse seis premios, incluyendo Mejor película y dirección. La película retrata la investigación de un grupo de policías sobre el asesinato de una joven y la huella psicológica que deja este caso en el investigador principal, un hombre taciturno que no soporta la idea de no hallar al culpable. En un momento de la película se afirma que todos los investigadores tarde o temprano se encuentran con un crimen que se vuelve una obsesión: este es el del protagonista. Una película estupenda que confirma el talento de su director, Dominik Moll (de quien vimos recientemente La desaparición de Evelyne) y descubre a un protagonista notable, Bastien Bouillon, quien ganó el César a Mejor actor revelación. De visita por nuestro país, tuvimos la chance de conversar con Bouillon sobre los temas de la cinta, el cambio social que se vivió en el sector artístico gracias al Me Too y la dificultad de su rol.

¿Cuáles son sus sentimientos ante una película por la que aparte ganaste un premio tan importante como el César a revelación?

Es formidable para mí porque más allá de todo es una película con la cual yo estoy en cierta correspondencia en el punto de vista político y humano.

Hablas de lo político y lo artístico, que la película mezcla de una forma fascinante, y una cosa que uno puede notar a la distancia es tal vez como el cine francés habla mucho también de lo mal que están los estatutos, lo mal que está la policía, se vio también en películas como Los miserables. Usted, como artista y ciudadano, ¿Por qué cree que el cine está reflejando eso?

No sé si hay una crítica de la policía en esta película; sobre todo, a lo que apunta la película es a cuestionar la masculinidad, en este caso tanto la masculinidad de ciertos policías como de algunos sospechosos. El tema principal de la película en este caso es, sobre todo, las relaciones entre hombres y mujeres.

¿Usted cree que – al menos como lo refleja la película – esa masculinidad, esa visión machista, afecta lo que es una investigación policial o lo que es cualquier ámbito en el que también interviene la justicia?

Por más politizada o abierta que sea la persona, siempre esa relación hombre-mujer está presente, en toda situación, para las mujeres tanto como para los hombres. Por un lado, los hombres se van a deconstruir, y esto a partir de un movimiento que arranca a raíz del Me Too, pero también las mujeres en cierta forma van a trabajar sobre eso puesto que ellas también son el resultado como representación de una construcción elaborada en el marco del patriarcado.

Hablando un poco más de lo que fue su trabajo interpretativo, ¿Cómo fue para usted construir un personaje que es tan en cierta forma tan introspectivo?

Pienso que la película (y el rol en particular que me tocó) implicaba no estar demasiado en evidencia, sino ser más bien humilde dentro de la actuación que me era pedida. Intenté por un lado mostrar aquel decalaje, esa distancia que podía haber entre unos ojos muy vivos, unos ojos que dejan leer lo que es la persona, y por otro lado también una escritura muy literaria del mismo. Una palabra muy literaria, muy derecha, casi monolítica.

Y usted ya había trabajado antes con este realizador, con Dominik Moll, ¿Cómo es esta segunda experiencia con él detrás de la cámara?

El hecho de que esta sea la segunda colaboración permitió que esta fuera mucho más profunda, grande. Y entenderse mucho más fácilmente.

Para interpretar este personaje, ¿Tuvo alguna referencia de la literatura, del cine, de la televisión?

Dominik Moll me intentó dar al principio algunas referencias, pero rápidamente las evacuó, me habló de El samurái, de Melville, con Alain Delon, y de la película Drive. Pero rápidamente lo evacuó — en realidad los nombró, no me pidió de hacer como ellos.

Usted mencionaba este cambio, esta cuestión masculina y femenina, y nosotros siempre lo podemos ver desde Latinoamérica, pero en Europa, ¿Vio un cambio en los sets o en el cine francés después del Me Too, que también llegó a Francia?

Lo que dijeron las productoras en el momento de la entrega de los Premios César (las productoras también tienen una parte importante, crucial, en el éxito de la película, que les pertenece también) es que la palabra se había liberado y ahora los oídos tenían que abrirse, y definitivamente hubo un cambio que creo es a nivel global, no solamente en Francia.

De hecho, en los César había ocurrido un escándalo enorme cuando ganó Polanski y las intérpretes de Retrato de una mujer en llamas se fueron, eso también hizo que para los César o para la empresa del cine francés hubiera también una apertura de cabeza y también entender la conflictiva que había ahí, ¿no?

Son máquinas grandes, institucionales, y cambia con lentitud, pero obviamente que hay cambios, entre otras cosas este año hubo un candidato al César a la Mejor promesa que fue un poco relegado por haber estado vinculado a temas de acoso. Avanzamos, progresamos.

¿Cuáles son tus próximos desafíos como actor?

Un biopic de Charles Avnavour. Es un segundo papel, osea, un papel de reparto.

Pero de una película de gran presupuesto.

Sí.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.