CAJILLAS DURAS vs CAJILLAS BLANDAS vs CONTRABANDO por Cristina Morán

Ha quedado iniciado lo que vemos como una regresión, un volver al ayer en lo que tiene que ver con un producto que provoca deterioro de la salud y contamina el ambiente donde estamos: el tabaco, sea cigarrillo, habanos y ahora la amenaza de los vaporizadores cuya importación y uso han sido autorizados.- Invocando la lucha contra el contrabando el gobierno ha decidido empezar por algo aparentemente inocente, pero no lo es cuando ahí estamos hablando, entre otras cosas muy trascendentes, de costos de fabricación. La historia de esta cruzada contra el tabaco que en Uruguay inició el entonces presidente Tabaré Vázquez en 2015 uniéndose a países como Francia, Gran Bretaña y Australia que decidieron “unir sus fuerzas frente a la industria del tabaco” para promover el paquete neutro, sin logotipos de marcas y cubiertos con advertencias sobre los daños para la salud. La ley de Vázquez respondía a una propuesta de la OMS que se hizo a nivel internacional. Lo mismo que al quitar del cigarrillo la marca que aparecía al terminar el filtro con letras doradas. Pregunto, en esta regresión ¿volverán esas letras doradas que hacían recordar la marca aún cuando ya el cigarrillo fuera descartado? Por su parte la alianza ENT (Enfermedades no Transmisibles) Uruguay junto a otras organizaciones vinculadas a la salud expresaron que la modificación en el empaquetado de cigarrillos implica “un claro retroceso en la protección de la salud de las personas, respecto a un producto que enferma y mata en cualquiera de sus formatos y “calidades”. Es histórica la victoria de Vázquez sobre la más que poderosa Philip Morris. Por primera vez la tabacalera fue derrotada debiendo pagar al Estado uruguayo 7 millones de dólares en concepto de los costos del proceso. La OMS y la OPS saludaron el fallo que “sienta un precedente y es un llamado a todos los países a implementar medidas contra el tabaco “sin miedos”. El ministro Paganini dijo que “que “la medida busca combatir el contrabando y mostrar al comprador que ESTÁ CONSUMIENDO “UN PRODUCTO CONTROLADO EN URUGUAY”. ¡Qué sentido del humor! porque esta afirmación del ministro solo puede tomarse como una humorada. ¡Por favor, señores, esto que fue propuesto por el propio Paganini y respaldado por el Consejo de Ministros señala que la ley “establecía limitaciones que afectan la “comercialización frente a la competencia de cigarrillos de contrabando” Lectores, pido disculpas si caigo en errores, pero estoy un tanto confundida entonces para salir de dudas (y aún sabiendo que no habrá respuesta), pregunto al ministro Paganini, al consejo de ministros y a la firma del presidente Lacalle Pou que habilita esta flexibilización , ¿es más importante para todos ustedes eso de las “limitaciones” que afectan la comercialización frente a la competencia del cigarrillo de contrabando que la salud de sus compatriotas? ¿Le dan más importancia y trascendencia a lo que dejan de ganar las tabacaleras? ¿Es por ese lado que viene este flexibilizar eso que inhibe a la toxicidad del tabaco? El tabaco también genera adicción y ustedes lo saben. Hay que combatirlo como a la cocaína y la pasta base y el alcohol. Soy ex fumadora. Estoy en condiciones de opinar con la libertad de siempre, pero aumentada. Pido un poquitín más de espacio para dedicárselo al señor secretario de la Presidencia de la República don Álvaro Delgado que, visiblemente molesto (diría, enojado) ante la pregunta de la periodista de TVCIUDAD (mujer, claro) respondió: “No me provoques al pedo. Te mandan, ¿eh?” Las disculpas no arreglan nada señor secretario. Lo dicho, dicho está. Hasta la próxima. Que seas feliz. No fumes, por favor. Que no te vendan espejitos de colores.

Fuentes: “El Pais” (archivo) y “La Diaria”

