Camino al referéndum por Cristina Morán

En respuesta a las declaraciones sobre la tan llevada y traída Ley de Urgente Consideración (conocida como LUC) del ex Director de la Policía Nacional Mario Layera, el senador Manini Ríos, al parecer, le “ordenó” llamarse a silencio. El ex Director dijo que esos comentarios le dolieron. “Quererme hablar como un subordinado, diciendo que guarde silencio, creo que está totalmente equivocado”. Esto es apenas una pequeñísima muestra de los dimes y diretes, ataques y contraataques de los que somos testigos nosotros, los ciudadanos de este Uruguay democrático, que una vez más nos convoca para decidir sobre su hoy y su futuro en cuanto a determinadas leyes. No recuerdo una campaña con tanta virulencia y no es que todas hayan sido “inocentes”, hubo de todo. Pero como esta ninguna otra. Es como si unos y otros se hubieran armado hasta los dientes para agraviar, acusar, reprochar. Fernando Pereira afirma que hay una justicia para pobres y otra justicia para ricos. El presidente de la Suprema Corte le dice que no, que no es así. Y si ambos me permiten esa opinión o pensamiento de Pereira no es novedad. Esa afirmación la escuchaba en mi niñez (y de eso hace muchos años) pero la memoria “curiosa”, la memoria emotiva permanece en lo que hoy llamamos “disco duro” porque no teníamos un “móvil” ni “play station” pero nuestros cerebros trabajaban libres de contaminación tecnológica y acumulábamos información, conocimiento. Estén seguros que lo de “justicia para pobres y para ricos”siempre existió y si siempre existió algo de realidad habrá ¿no creen? Igual que aquello de que “el sol es el sobre todo de los pobres”. Sugerencia: hagan memoria y no teman volver al ayer. Suele ser gratificante. No siempre, claro, porque ese ayer, también fue vida y en la vida no todo es color “pastel”. Hoy digo que no tengo recuerdos del expresidente Sanguinetti tan enojado disparando sobre la INDDHH acusándola de “estar ayudando a la delincuencia cuando cuestiona artículos de la LUC intentando incidir en el referéndum”. Y en eso de ir a lo profundo del pasado en la campaña pro referéndum, el ex presidente (dos períodos) y el exsenador (varios períodos) se fue a Salsipuedes cuando dice que la INDDHH “atropella de modo totalitario la historia nacional” (y de acuerdo a La Diaria) esto lo dice en referencia a la declaración de “Sitio de la Memoria” al lugar del choque de Salsipuedes donde mataron a 40 indígenas y tomaron prisioneros a otros 300”.Mi siempre activa memoria se fue al recordado escritor oriental Tomás de Mattos y su libro “Bernabé, Bernabé” en el cual pone, en pensamiento y palabras de una mujer, la trágica historia de Salsipuedes. Hubo más disparos sobre la ya mencionada Institución y tal vez el que realmente sonó como letal fue el que partió del senador Domenech que reafirmó su intención de “derogar la ley que la creó”. Sin duda las grandes protagonistas de esta campaña fueron la seguridad y la policía. Siempre hubo robos, rapiñas, asaltos y excesos policiales. Una de las diferencias, muy importante, por cierto, es que, gracias a las cámaras de seguridad hoy, desde tu hogar, podés ver cuando le arrancan la cartera a una mujer (no, no se puede salir con cartera a la calle; aún no) o maniobran en un auto para robarlo y también ves que llegan los patrulleros y detienen al o los delincuentes. Y gracias a la tecnología móvil es que nos enteramos de los abusos policiales, de la violencia de la que pueden ser capaces aquellos que visten un uniforme que tienen que dignificar como sin duda, lo hace la mayoría de los efectivos. Lo que sí es nuevo, al menos para una y en nuestro país, claro, es el tema del narcotráfico y el hecho de que ya nos estén mencionando como PCU o sea Primer Cartel Uruguayo. A medianoche no habrá vestigios de la propaganda por el SI y el NO esta vez, buscando la permanencia o la derogación de 135 artículos de la LUC. El Soberano podrá pensar y razonar rodeado por el silencio, hacia que propuesta irá su voto Entonces, a las 12 de la noche, podremos decir “se terminó”, “se terminó” recordando al entonces candidato a presidente Luis Lacalle Pou y que hoy lo es, cuando en un acto, se refería a “meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos.” Esta columnista con “sí” o con “no” va a seguir luchando desde esta pequeña pero resistente trinchera, para que se acaben las brechas salariales, para terminar con la violencia de género, para creerle a una mujer cuando denuncia que fue violada y respetarla y protegerla y que la ley caiga con toda su fuerza sobre quienes cometen esas aberraciones. Es todo por hoy. Suerte en pila. Hasta la próxima. Que seas feliz.

