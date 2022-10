China vista con el corazón por Alejandra Waltes

El jueves 29 de setiembre se inauguró la muestra “China, teselas de vida” del arquitecto Aldo Lamorte en el “Museo Zorrilla”. La misma fue curada por enrique Badaró Nadal. Podrá ser visitada hasta el 26 de noviembre de lunes a viernes entre las 14 y las 19 hs. y los sábados entre las 11 y las 16 hs.

El multifacético Aldo Lamorte (Montevideo, 1957) egresó de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR como arquitecto. Autor, entre otras obras del Hotel Palladium, de la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay, la sede del Club de los Industriales el reciclaje del Palacio Pitamiglio y de la Terminal Baltasar Brum de Ómnibus Suburbanos en la calle Río Branco, ha incursionado en la política, aspecto por el que quizá sea más conocido y es un artista plástico de larga trayectoria, aunque quizá este sea el aspecto menos conocido de su actividad. En el año 2011 realizó la muestra de hologramas y estereogramas “El ojo mira, el cerebro ve”. En esa muestra, cuyos modelos fueron personas conocidas públicamente, deportistas, músicos, periodistas, etc., Lamorte compartió cuáles eran y son sus inquietudes plásticas, el concepto que lo lleva al planteamiento estético que para muchos es una novedad y que, más allá de lo visualmente atractivo plantea una idea sobre nuestra percepción del mundo que no debemos desconocer. Desde el punto de vista conceptual lo que fascina a Aldo y sobre lo que ha venido trabajando desde hace tiempo es la idea de que “las percepciones no son copias directas y precisas de lo que nos rodea, porque la sensación es una abstracción y no una réplica exacta. El cerebro no registra el mundo externo como un fotógrafo, sino que construye una representación interna de los acontecimientos físicos externos después de haber analizado sus componentes por separado, pero simultáneamente, posee un código predeterminado de lectura, así como de representación consciente.” Aldo Lamorte ha adquirido conocimientos y experiencia en Estados Unidos, donde desarrolló hologramas e imágenes 3D que logran la tridimensionalidad a partir de fotografías, con desfajase de formas y colores, para ser recompuestas por el espectador a través de lentes bicolores. Ha investigado con el Dr. Jason Sapan, del Holographic Studios, Nueva York, sobre las fotografías tridimensionales. Sobre este aspecto nos dice Badaró:” En nuestras charlas sobre sus propuestas visuales me explica, a menudo, sus búsquedas y anhelos, su interés por el hecho perceptivo y el juego con las imágenes. La aplicación de las nuevas tecnologías en su arte tiene ya un largo recorrido. Esto me llevó a interiorizarme más en el mundo de herramientas tecnológicas que Lamorte ha estado usando desde hace ya años. Charlar con él y consultarlo desde mi propia distancia a la tecnología digital, al mundo de los algoritmos, de la renderización, de las necesidades y fórmulas matemáticas, fueron los caminos para acercarme a un mundo apasionante y mágico. Herramientas tan útiles al artista como las analógicas: el pincel, el óleo, la acuarela, la tela, el papel la carbonilla…” Completando la idea que tiene Aldo Lamorte sobre el Arte así lo definía en el catálogo de la muestra “Blanes ocupado” ( 2016): “Arte: acción humana, creación que comunica mediante tres partes: el plano mental, el plano emotivo, y el plano físico; que se relacionan de distinto modo y en diferentes proporciones en las diversas obras, en la búsqueda de una respuesta o trascendencia espiritual.” Dice Enrique en el texto curatorial: “Comencé a ver los trabajos de Aldo Lamorte, para una aproximación a China Zorrilla, realizados con minuciosidad y delicadeza, en los que pequeñas fotografías aunadas nos hacen percibir una imagen única. Esta relación de pequeñas unidades conformando un retrato de China Zorrilla me llevó a la idea de un mosaico, un mosaico contemporáneo.” Creo que la elección de esta técnica capta especialmente el ser excepcional que fue China Zorrilla y el significado que tiene su figura en los diferentes aspectos de la cultura. Siguiendo una línea de trabajo similar a la del creador David Hockney, Aldo Lamorte genera una imagen nueva global reiterando imágenes iguales o variadas. El retrato, protagonista de la muestra, es construido con miles de teselas fotográficas diferentes en unos casos y en otros por letras, logrando resultados sutilmente diferentes. La letra es rescatada como forma abstracta. Cada tesela (parte mínima del mosaico, la unidad básica) ocupa el lugar exacto e intransferible como cada minuto ocupó su lugar en una vida tan rica y enriquecedora. Cada imagen es una representación del espíritu generoso de China, de historias mínimas o grandiosas, espectaculares o apenas perceptibles y es necesario tomar cierta distancia para apreciar el conjunto: ella era la suma de todas esas pequeñas partes que eran su día a día, su rica vida interior y su convivencia con sus afectos, sus vivencias, su espíritu creativo y refinado.

Lamorte incluye, en esta muestra, trabajos a partir de la anamorfosis. Enrique Badaró explica:”Es un método de manejo de la deformación y la transformación de las imágenes que opera con las deformaciones perceptivas que el ojo humano crea para captar la espacialidad. La anamorfosis juega en estos territorios perceptivos y plantea deformaciones de elementos los que el ojo humano, según el punto de vista, según la altura, según el reflejo especular en superficies planas o curvas, recompone, de manera que percibimos las formas tal cual se pueden ver desde un punto de vista único; y tenemos la idea de la verosimilitud, la imagen correcta, o sea la más verosímil de acuerdo con nuestra percepción de la realidad.” Espejos cilíndricos, ubicados en distintos lugares del museo, rearman los retratos de la homenajeada, deformados con el criterio anamórfico. Aldo Lamorte ha transformado su subyugación por los fenómenos de la percepción visual en arte digital que asombra y despierta la curiosidad del público que tiene la posibilidad de participar en forma activa de la muestra.

“Horizonte” (Aldo Lamorte-2022)

