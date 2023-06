Colores íntimos en el Montevideo gris por Alejandra Waltes

Hasta el 1 de julio, puede visitarse la muestra “Umbrales” de la multifacética Rasia Friedler en el Hyatt Centric. La complejidad de la condición humana en la sociedad contemporánea es un tema recurrente en su obra y lo aborda desde diferentes ángulos.

Su poema «Umbrales» que fue publicado en la revista de arte y literatura de la Universidad de Houston «The Bayou Review» y podemos leer en el corazón del espacio expositivo, es también la muestra de obras de técnicas mixtas y montajes. Si bien Rasia expresa que “El título remite al umbral que estamos atravesando entre el género humano y el posthumano, entre la esperanza y el desencanto, entre las diferentes técnicas, materiales, soportes y lenguajes utilizados.”, umbrales o puentes son los que se anima a cruzar como una aguda y amorosa observadora de nuestro desenvolvimiento en los espacios públicos y rescata con exquisita sensibilidad esos mínimos detalles que hacen a la forma en que nos relacionamos con el espacio y entre nosotros a través fotografías de gran calidad que luego interviene y modifica, combinando fotoarte, dibujo, pintura, collage y arte digital, desnundando la escencia de la imagen. Rasia ha reflexionado y escrito sobre estos temas también en su otra profesión, la de psicóloga. (“Vínculos, informalidad y convivencia en la sociedad digital”.www.topia.com.ar). La curadora Jacqueline Lacasa dice:”Friedler rescata del flujo incesante de los acontecimientos aspectos sutiles para ahondar en ellos y desvelar nuevos sentidos. Su foco en lo sutil produce transformaciones sensibles en la mirada del observador. Los temas de sus obras van desde retratos y escenas contemporáneas hasta abstractos.”

En una aproximación artística a las expresiones y prácticas juveniles diseminadas en el espacio público, Raisa da continuidad y a su vez amplía la temática de la exposición anterior titulada “Vidas en tránsito”.

Esta muestra valoriza el espacio público intervenido por los adolescentes y los jóvenes a través de expresiones como murales, pintadas, pegatinas y graffitis. Cómo dice Lacasa en el texto curatorial “Como un emergente de los códigos urbanos podemos recordar los muros de Montevideo a principios de los años ochenta cuando aquellos amanecían con graffitis. Ya no eran solo expresiones contestatarias sino que conformaban una manifestación del decir artístico, de la poética urbana y sus velocidades.”y el graffiti es uno de los lenguajes explorados por Rasia en sus obras, esas expresiones que revalorizan el espacio público, la convivencia y el tejido social.

La artista ha realizado exposiciones, talleres, instalaciones espectáculos participativos, conferencias y encuentros vivenciales. En su vasto recorrido ha explorado los entrecruzamientos entre escritura, pintura, fotografía, teatro, danza, psicología y tecnología. Su arte trasciende hacia diferentes ámbitos dentro y fuera de su país. Las creaciones de Rasia han estado presentes en espacios no convencionales, como eventos de Robótica organizados por la Universidad de la República, Mola (Latin American Susteinable Fashion Event) y centros hospitalarios. Sus obras han participado en exhibiciones internacionales representando a Uruguay en dos oportunidades, y forman parte de colecciones privadas a nivel nacional e internacional.

Rasia Friedler. Artista multidisciplinaria y psicóloga uruguaya. Apasionada por el arte no solo ha estudiado y practicado diferentes técnicas sino que también lo considera “como herramienta para mejorar la salud y el bienestar humano”, lo que lo llevó a fundar la Fundación SaludArte (de la que es directora) una organización que promueve la salud a través del arte y el humor y la Compañía de Teatro Espontáneo. Realizó estudios de canto. Mientras vivió en Inglaterra cantó en Folk Clubs de varias ciudades y en programas radiales. Cursó la carrera de Psicología en la Universidad de San Pablo, Brasil. En Uruguay ha desarrollado una vasta carrera profesional en los más diversos ámbitos.

Fue directora de la revista Tramas de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares (AUPCV) y directora de la revista de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP), entre muchas otras actividades. Fue cofundadora y co-coordinadora de la Cátedra libre de Arte y Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

Fue corresponsal de la revista argentina Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura y miembro asesor del consejo editorial del International Journal of Psycotherapy, de la Asociación Europea de Psicoterapia.

Es coautora del libro “Muestra de poesía y cuento breve. Letras Uruguayas II” (Bianchi Editores, Proyecto Cultural Sur, 1998). Publicó el libro “Dispares” junto al humorista argentino Rudy, y participó en el libro “Uruguay: agenda 2020”, compilado por Gerardo Caetano y Rodrigo Arocena.

Rasia Friedler ha sido galardonada con el Premio Estrella del Sur desde Uruguay al Mundo.

“Fluir”_( Rasia Friedler_2022)