Combinación deportiva demencial por Onofre Laborde

Practicar un juego tiene su mérito y esfuerzo, pero jugar tres disciplinas en una es absolutamente sensacional. Existe gente intrépida, con ganas y motivación que no se consuela con una sola actividad y que busca expandir sus límites de rendimiento, que tienen una buena opción para practicar, llamada triatlón.

El triatlón es una prueba multideportiva que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera. Los competidores juegan en una carrera hasta la línea de meta en la que el primero que pasa la cinta es declarado vencedor.

Las reglas básicas de este deporte son sencillas: los competidores nadan, pedalean y corren una distancia definida en una carrera hasta la línea de meta. Un triatlón de distancia olímpica incluye 1,5km de natación, 40km de ciclismo y 10km de carrera, mientras que los triatlones de distancia esprint son variantes más cortas de la carrera. En el Campeonato Mundial de Triatlón Sprint, los competidores completan 750m de natación, 20km de ciclismo y 5km de carrera. En el otro extremo de la escala, los triatlones ‘Ironman’ suelen consistir en 3,9km de natación, 180,2km de ciclismo y 42,2km de carrera.

Referente a los orígenes, esta disciplina empieza, según la leyenda popular, por una apuesta entre marines norteamericanos en el año 1978, en la isla de Hawái, para dilucidar qué deporte y por tanto, qué deportista sería el más resistente y completo en su conjunto; un nadador, un atleta o un ciclista, que daría origen al actual Ironman de Hawái.

Pero la historia parece tener reminiscencia previa. Según el triatleta, historiador y escritor Scott Tinley, el origen del triatlón anecdóticamente es atribuido a una carrera en Francia durante los años 1920 – 1930 que recibía los nombres de «Les trois sports», «La Course de Débrouillards» y «La course des Touche à Tout». Desde 2010, esta carrera se celebra cada año en Francia, cerca de Joinville-le-Pont, en Meulan y en Poissy.

En 1920 el periódico francés L’Auto informó acerca de un concurso llamado Les Trois sports, que tenía el orden inverso respecto al del triatlón actual, con una carrera inicial de tres kilómetros a pie, al cual le seguían 12 km en bicicleta y se finalizaba con el nado en el canal Marne. Las tres pruebas se llevaban a cabo sin interrupción. También hay artículos en los periódicos franceses sobre una carrera en Marsella en 1927. Hay un artículo de 1934 sobre Les Trois sports (los tres deportes) en la ciudad de La Rochelle, una carrera con natación (aproximadamente 200 m), el ciclismo (10 km) alrededor del puerto de La Rochelle y el parque de Laleu, y (3 km) se finalizaba con una carrera (1200 m) en el estadio André Barbeau.

Aunque la invención definitiva del triatlón se realizó a principios de la década de 1970 por el Club de Atletismo de San Diego, en Estados Unidos, como alternativa a los rigores del entrenamiento en pista. La primera prueba del club consistió en 10km de carrera, 8km de ciclismo y 500m de natación.

En la década siguiente, el triatlón fue ganando popularidad y pronto obtuvo reconocimiento mundial. Este deporte hizo su debut en el programa de los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000, y cubrió la Distancia Olímpica (natación: 1500 m (0,9 mi) – bicicleta: 40 km (24,9 mi) – carrera: 10 km (6,2 mi). La primera prueba olímpica contó con 48 mujeres y 52 hombres, ya que para ese entonces la federación estableció una cuota de participación de 100 atletas. Esto continuó igual en Atenas 2004, y se incrementó a 110 atletas en Pekín 2008.

En la actualidad de los Juegos Olímpicos, las competiciones de triatlón individual masculino y femenino constan de 1,5km de natación, 40km de ciclismo y 10km de carrera. El relevo mixto requiere que cada competidor complete 300m de natación, 6,8km de ciclismo y 2km de carrera en formato de relevos.

Considerando además que las pruebas de triatlón individual masculino y femenino de París 2024 se llevarán a cabo los días 30 y 31 de julio de 2024 en Pont d’lena, mientras que el relevo mixto se celebrará el 5 de agosto en el mismo lugar. Cada una de las pruebas incluirá una única carrera por la medalla de oro sin eliminatorias, lo que convertirá al triatlón en uno de los formatos de carrera más emocionantes y con más riesgo del programa olímpico.

Exsiten grandes triatletas a seguir, como por ejemplo, la vigente campeona olímpica y mundial femenina es Flora Duffy, que ganó la primera medalla de oro de la historia de Bermudas en la competición individual en Tokio 2020. En el lado masculino, el noruego Kristian Blummenfelt ganó el oro en Tokio 2020.

Sin menospreciar que Gran Bretaña tiene un historial de producir triatletas de talla mundial, incluyendo los medallistas de plata individuales de las competiciones masculina y femenina de Tokio 2020, Alex Yee y Georgia Taylor-Brown. El campeón del mundo masculino de 2022 es el francés Léo Bergère, mientras que en la competición femenina Estados Unidos cuenta con un potente plantel de atletas entre las que se encuentran Taylor Knibb, Katie Zaferes, y Taylor Spivey.

Y sin dudas, este deporte combinado se juega en varias zonas del mundo, adquiriendo mayor atención y notoriedad con simpatizantes de todas las edades que se suman a disputar competencias, o simplemente como terapia de ejercicio y entretenimiento. A nivel nacional, contamos con la Unión de Triatlón del Uruguay, que reúne excelentes deportistas de la modalidad, sin dudas, en desarrollo. En el agua, en bicicleta y a pie, absolutamente disfrutable para quienes adoran el desafío.

