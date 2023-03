Comunistas eran los de antes por Juan Martin Posadas

El Partido Comunista acaba de obligar al Diputado Núñez a renunciar a su banca. Parece que la decisión –o el castigo- se basó en conductas anti feministas del Sr. Núñez con o contra sus parejas o ex parejas. Sanción drástica tomada por el Comité Central, o como sea el título exacto de la máxima autoridad comunista.

El periodismo político, ocupado como está con los chats de Astesiano, que un ex periodista roba de la fiscalía y entrega a diario, no ha encontrado en la expulsión de Núñez motivo para ocuparse o, por lo menos, reflexionar. Pero hay mucha tela para cortar en esa decisión de la dirección del Partido Comunista.

Lo primero que llama la atención es que no hace tanto tiempo atrás el Partido Comunista –ese que acaba de hacer saltar a un representante elegido por el voto popular- no dijo nada sobre la banca, en este caso senaturial, que ocupa uno de sus dirigentes top, que suena actualmente como futuro candidato a la intendencia de Canelones, y que durante largas temporadas no pagó la contribución inmobiliaria de su casa, ni cumplió con los aportes al BPS cuando la construyó.

Habrá quienes piensan que el Senador Andrade es un hipócrita y un defraudador; otros pensarán que es un avivado. Más allá de eso lo que es probablemente cierto es que su opinión debe haber pesado en la decisión de echar a Núñez. La filosofía básica del comunismo incluye el rechazo a los privilegios y la proclama de la igualdad entre todos los hermanos de clase. La práctica cotidiana en los partidos comunistas actuales ha derivado muy lejos de la filosofía marxista: a eso apuntan estas líneas.

No se trata de un hallazgo personal sino fruto de lecturas; los procesos de adaptación que se vieron obligados a seguir todos los partidos comunistas del mundo después y a causa de la implosión de la URSS incluyeron deshojar, página tras página, todo El Capital y todos los escritos y discursos de Marx.

En el seno del Partido Comunista del Uruguay hubo, como se sabe, una convulsión dramática al enfrentarse al derrumbe en la casa matriz. Los que quisieron enfrentar la crisis y sus consecuencias perdieron y se fueron; los que negaban todo quedaron dueños del partido.

A nivel de los partidos comunistas de Europa se desarrolló un largo proceso de revisión que fue bautizado como eurocomunismo. Pero escribo para lectores uruguayos de hoy. Es a ellos que pretendo mostrar que el discurso negativo del Frente Amplio, la persistencia del no como planteo tiene un doble origen. Uno accidental, que es la bronca por haber perdido las elecciones pasadas. Pero otro, más de fondo, proviene de la influencia comunista y su imposibilidad política de ofrecer las propuestas marxistas como camino para el Uruguay de hoy.

El lector uruguayo recordará en los viejos discursos de izquierda el lugar que ocupaba la nacionalización de la banca, del comercio exterior, la reforma agraria, la lucha de clases como motor de la historia, la revolución proletaria y un futuro socialista inevitable (al cual Mujica le prendió alguna velita). De todo aquello no queda nada en el discurso de la izquierda de hoy y las velitas se las prendieron a UPM2. Y no queda porque toda la izquierda sabe que nadie les creería si siguieran incluyéndolo en sus discursos de hoy. Rusia es ahora una sociedad burguesa y el Partido Comunista Chino ha implantado una economía capitalista que sacó a millones de chinos de la pobreza y no reniega de la propiedad privada ni del lucro. De Cuba mejor ni hablar. Lo que queda como discurso de la izquierda es el no: oponerse al sistema capitalista, pero sin poder formular alternativa: se ha instalado el discurso del no.

El mundo ha cambiado y se ha llevado por delante algunas cosas. Aquella proclamada igualdad comunista y el rechazo a todo privilegio se saca de encima al frágil Núñez y protege con cara de piedra al poderoso Andrade. En el discurso comunista clásico no se encuentra nada para justificar ni lo uno ni lo otro. En la práctica de hoy sí. De esto el periodismo uruguayo ni habla, ni escribe, ni piensa. Los frentistas no comunistas ¿hablan de esto? ¿escriben? ¿piensan?

