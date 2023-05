Con Martín Girona. Nuevos leones literarios por Pablo Galante

¿Cuándo y dónde naciste y cómo te empezó a interesar la literatura?

Nací en Montevideo, un 19 de enero de 1990. Y ya pasaron más de treinta y tres años desde ese fatídico día. Mi interés por la literatura empezó cuando era niño: un niño bastante raro. Mis padres me leían los cuentos de la selva de Horacio Quiroga (censurados, en versión paternal) y siempre que se podía alquilábamos alguna película o íbamos al cine. Ellos incentivaron mi gusto por la lectura y por las historias fantásticas. Y en esos años empecé a escribir, a crear mis propias historias. Y después andaba persiguiendo a la gente para contárselas, lo que me valió el apodo de “Fantasía”. Cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo siempre decía que quería ser escritor. Con el tiempo me convencí de que un escritor uruguayo no puede publicar, darse a conocer y tratar de vivir de la literatura (mucho menos si escribe literatura de género). Nunca dejé de escribir, pero se transformó en un pasatiempo y solo le mostraba mis cuentos a gente muy cercana. Hasta que hace un par de años me reconcilié con ese niño raro y decidí que iba a escribir y publicar. Para eso tenía que formarme, estudiar, leer mucho y dedicarle todas las horas que pudiera. Y abrir mi propio camino: porque la fantasía de esperar a que una editorial tradicional te publique es uno de los peores lastres con los que cargan los escritores noveles, una expectativa que es frustrante y que paraliza. Muchos escritores siguen pensando que ese es el único camino para publicar y conseguir lectores. Pero la realidad es que el mercado editorial ha cambiado. Estamos atravesando una de las revoluciones tecnológicas y culturales más importantes de la historia gracias a internet y a los medios digitales. Ya no tenemos que perseguir a las editoriales, depender de una larga cadena de intermediarios ni gastar fortunas en publicidad.

¿Cuáles son tus actividades actuales y qué planes tienes para un cercano futuro?

A principios del 2020, (con el objetivo de encontrar lectores y de intercambiar con otros escritores), empecé a publicar en redes sociales y a formarme en Marketing Digital, con especialización en Marketing Para Artistas. Durante ese proceso, auto publiqué mi primer libro de cuentos de terror y suspenso, que vendí por Amazon y en librerías de Uruguay, gracias al apoyo de Distribuidora Origen. Actualmente, estoy terminando de editar mi nuevo libro, después de casi dos años de escritura y corrección. También brindo asesorías, cursos, talleres y servicios de publicación para escritores que quieren utilizar las redes sociales para promocionar su trabajo y vender sus libros.Hoy disponemos de muchas opciones para darnos a conocer y para formar una Comunidad. Y lo mejor es que nuestras obras pueden tener un alcance mundial. Incluso si el objetivo es que te publique una editorial tradicional, la mejor apuesta es darse a conocer por tus medios: muchos de los libros publicados actualmente bajo sellos editoriales de renombre pertenecen a autores salidos de las plataformas literarias y de las redes sociales. En los últimos años, se ha difundido una idea catastrofista de que cada vez se lee menos, y de que los jóvenes cada vez leen y escriben menos. Pero no es verdad: se publican más de dos millones de libros por año (gran parte escritos por autores jóvenes) y se venden millones de copias de los libros más populares. Hay otros formatos y otros medios, incluso otro tipo de contenido, y algunos dicen que también está cambiando la forma en la que leemos. Pero el mercado editorial y el interés por la literatura están creciendo. Es verdad que no es una utopía y que esta nueva situación trae nuevos problemas como la falta de revisión, corrección y control editorial y que hay un carácter prácticamente anti literario en una parte importante de lo que se publica en internet bajo la etiqueta de Literatura. Pero yo creo que esto no invalida el enorme potencial de estas nuevas oportunidades. Dedico mucho tiempo a formar redes y al apoyo a otros escritores, principalmente escritores de género, porque estoy convencido de que la mejor forma de darnos a conocer es aportando a crear una Comunidad, y no cortándose cada uno por su cuenta. Porque le hace muy mal a los escritores esa idea arcaica de la creatividad como un proceso antisocial y solemne. Creo que formar parte de un medio y aumentar ese medio es muy importante para el proceso creativo y para la difusión de nuestros escritos. No existen los genios solitarios: las mejores ideas son fruto del estudio, del intercambio y de la retroalimentación.

¿Cómo surge el ciclo literario del bar El León de Reus?

Las Noches Literarias en El León de Reus tienen mucho que ver con estas ideas que te comentaba. Nacen con el propósito de generar un espacio de encuentro, intercambio y difusión para escritores uruguayos, contribuyendo a formar una Comunidad en torno al gusto por la literatura en todas sus expresiones. El año pasado, confluimos con la gente de El León de Reus, un bar y restaurante ubicado en Domingo Aramburú y José L. Terra, que, desde su apertura, está apostando por actividades culturales y por el apoyo a los artistas uruguayos: bandas en vivo, stand up, freestyle, folklore y literatura, entre otros. La idea es crear un espacio que funcione como caja de resonancia, que nos ayude a llegar más lejos, entre todos, y a formar un público. Y apostando por un ambiente distendido y respetuoso, sin ínfulas y sin posar de grandes escritores. El micrófono está abierto para que cualquiera pueda expresarse. No hay ninguna censura, no le pedimos a nadie que mande los textos, ni un curriculum, con antelación. Cada uno se hace cargo de lo que lee y de lo que genera. La propuesta fue muy bien recibida desde el principio (la cantidad de escritores y de público que participaron gracias a la convocatoria por redes sociales nos sorprendió gratamente). En seis meses, la actividad se instaló como un espacio permanente y una referencia para muchos amantes de la literatura en todas sus formas. A esta altura, contamos con la participación de casi cien escritores, que han presentado textos con géneros, voces y temas de lo más diversos. Algunos tienen varios libros publicados y otros leen obras inéditas, muchas veces por primera vez. También han participado talleres literarios y músicos tocando en vivo. En varias ocasiones hemos recibido a escritores de otros países: nos han contactado de Argentina, Brasil y Venezuela para presentar sus trabajos. Este espacio literario ha dado lugar a un taller de escritura creativa que ayuda a casi veinte escritores a lo largo de todo el proceso de escritura, edición y publicación.