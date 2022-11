Cuerpos, límites y contenciones

Este fin de semana se presenta en la Sala Lazaroff “De la guerra a las ganas: una conferencia sobre la contención”

La palabra “contener” ha adquirido algunos significados, vinculados al plano afectivo y a los cuidados, que parecen chocar con los que se desprenden de las definiciones de los diccionarios. El de la Real Academia Española, por ejemplo, define el vocablo como: 1 – De una cosa: llevar o encerrar dentro de sí a otra, 2 – Reprimir o sujetar el movimiento o impulso de cuerpo, 3 – Reprimir o moderar una pasión.

Si bien la primera acepción es más bien ambigua, la segunda y la tercera subrayan un aspecto represivo inherente a la acción de “contener”, algo que rompe con la noción más reciente de la palabra como sinónimo de “acompañar”. Este carácter polisémico de la “contención” es uno de los aspectos que interesaron al colectivo que presenta De la guerra a las ganas, aunque no es el disparador inicial.

Nicole Wysokikamien, bailarina y directora de la acción performática, se interesó antes por el aspecto formal que por el tema a tratar. “Vi la obra Ciencia ficción, de Cristina Blanco, en el ciclo Solos al mediodía y recordé el formato de Conferencia performática. Me puse a buscar y a estudiar sobre el formato con un interés más académico, incluso llegué a pensar en escribir una tesis de maestría. Pero después pensé ‘porqué no dirigirlo en la práctica’. Ahí invité a Guille (Guillermina Gancio) y Antonio (Bouza), que habían sido compañeros míos del SODRE y sabía que les podía copar. Después también a Paula Lieberman y Mateo Altez, que son actores y también sabía que les podía gustar, aunque de una manera diferente. Me interesaba que, respecto a la formación, fuera heterogéneo el equipo por los aportes diferentes que podían traer. Les propuse el formato a los cuatro y ahí enseguida vino el tema de la contención. Estábamos en el 2020, pandemia, y la pregunta sobre lo que significa la contención, qué contenemos, cómo contenemos, empezó a dispararse. Ahí empezamos a divagar con las posibilidades de esas palabras, que tienen muchos significados con los que se puede jugar”.

En ese juego se apela a definiciones como: “contener es meter algo dentro de ciertos límites” hasta otras como “sustento afectivo o emocional”. La Conferencia performática ordena a sus cuatro intérpretes en los vértices de un espacio escénico rectangular. En el punto medio de cada lado del rectángulo se ubican implementos típicos de una conferencia; mesa, escritorio, vaso de agua. Pero cuando los cuerpos ganen el espacio escénico sumarán su materialidad a las voces para conformar los discursos sobre la “contención”. Esos cuerpos por momentos están contenidos en movimientos más o menos previsibles, siguiendo determinado ritmo musical o determinada convención social, mientras que en otros momentos parecen salirse del surco de esos movimientos, de sus “contenciones” sociales para moverse como cuerpos dislocados. Claudia Sánchez, productora de la conferencia performática, subraya que las diferentes formaciones de los performers no se traducen en diferencias en el escenario: “Los bailarines se expresan muy bien, no solo desde el cuerpo sino desde la palabra. La verdad de todo el equipo es a la par, lo que no resulta tan fácil. Y hay un tratamiento de la sonoridad de la palabra como musicalidad, se baila la palabra, se bailan los silencios”.

Según continúa contando la Wysokikamien el proceso de trabajo fue accidentado: “Nos habíamos presentado al ciclo Montevideo Danza pero no se sabía qué iba a pasar por la pandemia. Seguimos por zoom y cuando se decidió que el ciclo se iba a hacer retomamos los ensayos presenciales. El proceso lo guié, propuse cosas, pero los materiales los fuimos llevando todas las personas del equipo. Fue una creación colaborativa, con un diálogo horizontal al que se sumaron también Florencia Guzzo y Loli Maneiro en el diseño. Ellas formaron parte del proceso pensando en cómo el espacio y las luces podían dialogar con el tema. Fue un proceso muy lindo, que nos trajo pila de conflictos, personales y existenciales, como en todo proceso, pero quedamos re contentos y lo sentimos como un trabajo honesto y personal. Ahora estoy en Berlín, y es difícil estar acá y que la obra siga sin poder estar ahí, pero me pone contenta que pueda existir esa posibilidad”.

En una trayectoria circular, la conferencia finalmente le posibilitó a Wysokikamien desarrollar también su interés académico. Su estadía en Berlín es para cursar una maestría en la Facultad de Danza de la Universidad de Las Artes de dicha ciudad. “Un centro que reúne gente de todos lados y que tiene una concepción de la danza súper expandida. El programa dura dos años, estoy en el segundo semestre. Es una universidad pública, gratuita, y dan cursos en inglés. Es un lugar preparado para recibir gente de todas partes. Y estoy con una beca de una organización alemana, DAAD, que es como un servicio de intercambios alemán que permite que estudiantes alemanes vayan a estudiar a otros países y que estudiantes extranjeros vengan a Alemania. Gracias a esa beca es que puedo dedicarle mi tiempo a estar acá estudiando y concentrada en esto. Es una beca que te cubre todo y dura lo que duran los estudios sin mayores condiciones que estar comprometida con el estudio”.

De la guerra a las ganas: una conferencia sobre la contención. Creación: Federico Achard, Mateo Altez, Antonio Bouza, Guillermina Gancio, Florencia Guzzo, Loli Maneiro, Paula Lieberman y Nicole Wysokikamien. Dirección: Nicole Wysokikamien. Fotografía: Paola Nande y Sofía Ponce de León. Producción: Claudia Sánchez

Funciones: viernes 28 a las 21:00 y domingo 30 a las 19:00. Sala Lazaroff.

