Dany López: superar la cultura autocomplaciente por Pablo Galante

El próximo viernes 29 de abril aparecerá su último trabajo discográfico LIMBO en todo el mundo. Cerca de setiembre lo presentará en Montevideo y tal vez en el interior.

Tiene apenas un poco más de medio siglo de vida y ya ha producido más de treinta discos de músicos, cantantes y compositores del Uruguay, algunos ya en franca diáspora y triunfando en el exterior. Ejecuta múltiples instrumentos y es Psicólogo de orientación Junguiana. No es solo compositor, cantante y productor de sus propios discos, también una de las personas más hermosas, inteligentes y sensibles que viven, luchan y crean en este Uruguay a veces mezquino, mediocre y exitista para con sus habitantes. Sus colegas artistas piden hora para grabar en su estudio propio porque lo conocen y saben de su honradez y don de gente. De perfil bajo y estatura pequeña este es Dany López (1970 Montevideo) el músico, el psicólogo, tal vez musical, que explora el alma humana en brillantes y reflexivas canciones desconocidas todavía por muchos. Más de treinta discos producidos para músicos uruguayos y hasta extranjeros en veinte años no es poca cosa. Les invito a conocerlo en esta entrevista. Su página es www.danylopez.art: su música se puede escuchar en Spotify. Su instagram es @danylopez.art.

¿Cuál fue tu formación musical?

Mi formación musical fue variada, entre lo académico (no oficial) siempre con brillantes profesores (de Piano -Bettina Rivero, de Composición -Esteban Klisich o de Canto como María Noel Taranto, María José Bentancur y Ana Soria) y autodidacta en el caso de mis conocimientos de guitarra, bajo y otros instrumentos

Tus letras son directas como una flecha, ¿son posteriores a recibirte de psicólogo?

Si. ACUARIO (2007) mi primer disco, es una muestra de mis monstruos. Después edité un trabajo con el músico brasileño Marcelo Delacroix titulado CANCIONES CRUZADAS

(2011). El equipo del grupo estaba formado por músicos uruguayos y brasileños.

El tercer disco solista fue POLK (2016) y el cuarto (con canciones propias compuestas en idioma inglés) titulado KINGDOM OF ME (2019). A fines de abril de este año presentaré mi quinto trabajo LIMBO que fue grabado entre 2019 y 2021 entre Brasil y Uruguay gracias a haber obtenido el fondo FEFCA del MEC recibido en 2019 en la categoría Creación.

¿Tenés previsto grabar más discos en breve?

Estoy trabajando en dos proyectos en paralelo DRIVING AWAY FROM LIMBO (una continuación del disco en inglés) y en otro trabajo titulado UN ELEFANTE EN UN JARDIN DE PETUNIAS.

Me has mencionado algo así como la mitad de los músicos a los que ayudaste a producir sus discos, me decías que te cuesta acordarte de todos ¿crees que hay una nueva generación de músicos?

No solo hay una generación musical: hay varias. Está mi generación (Samantha Navarro, Daniel Drexler, Martín Buscaglia, Colomba Biasco, entre otros) influenciada por The Beatles, MPB brasileña (Veloso, Gil, Buarque) y la propia MPB uruguaya (Rada, Roos, Mateo etc).

Hay otra generación que realiza un abordaje indie folk que da prepoderancia a las letras, a la poesía, muy elaborada y de calidad la mayoría de las veces.

Luego están las generaciones que dejan entrar a la cumbia y al reggaetón sin ningún trauma al respecto, lo que me parece muy bueno. La cumbia tuvo su cambio a comienzos del nuevo siglo en Uruguay: abrió puertas a la música uruguaya cuando se fusionó con otros ritmos locales. Hay otra generación que aprovechando las nuevas tecnologías graba música hecha en casa, en home studios, libre de sellos y que se comunica por Spotify Hay muy buen hip-hop y reggaetón, muchos grupos buenos. Pero está también la cultura del LIKE y eso impone restricciones y condicionamientos.

El artista en esta generación tiene que ser un héroe: tiene que superar la cultura autocomplaciente que termina siendo el LIKE.