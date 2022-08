Darwin Silva: “Mi vínculo con el piano es casi espiritual”

El pianista uruguayo Darwin Silva presenta una selección de arreglos originales para piano solo de grandes creaciones de la música popular uruguaya. Será este sábado 27 de agosto en el Auditorio Vaz Ferreira. Estará como invitado el músico Federico Vaz Torres en armónica.

Darwin Silva es pianista, compositor y arreglador uruguayo. Estudió en la Escuela Municipal de Música con profesores de la talla de Alberto Magnone y Elida Gencarelli. Su primer trabajo discográfico como artista principal llamado “En segundo plano” recibió un premio Graffiti como mejor álbum en la categoría Candombe Fusión. En 2020 obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura en la categoría Candombe Fusión. El trabajo articula candombe y jazz latino creando una perfecta coyuntura artística entre melodías rítmicas que habilita a un viaje a nuestro territorio. Músicos referentes de nuestro medio forman parte de este trabajo que invitamos a conocer con el ánimo de generar un acercamiento al concepto de música popular uruguaya y sus diferentes manifestaciones.

¿En qué momento artístico sentís que estás?

Estoy claramente en un momento donde me estoy preocupando de darme a conocer, hace años que ando en la vuelta de la música y, si bien me conocen en el ambiente, el público todavía no me ha descubierto plenamente. Hace un par de años tuve la oportunidad de ganar un premio Graffiti por mi disco “En segundo plano”, que es un disco de candombe fusión en formato Big band. Pero en su momento no pude hacer la difusión suficiente de todo eso, ahora estoy muy enfocado también en el marketing, pues lo considero un componente muy importante.

¿Cómo definirías tu vínculo con el piano?

Mi vínculo con el piano es casi espiritual, cada vez que tengo un piano a mano me pierdo en él. Mi esposa siempre dice cuando pruebo algún piano por ahí, que parece que no voy a parar de tocar nunca. Siento que es el instrumento perfecto para comunicar, un poco se trata de eso, pero principalmente lo que busco es disfrutarlo yo y de esa forma transmitir esa energía a quien me escucha.

¿Qué tipo de autores o creadores son tus referentes y por qué?

Me interesa mucho la música creativa, cuando arranqué a escribir la música para “En segundo plano” hice una investigación importante donde me nutrí de varios estilos y autores del género big band contemporáneo. Artistas como Maria Shneider, Bob Mintzer, Gordon Goodwing, Wynton Marsalis, WDR big Band son referentes contemporáneos del género, pero también Gil Evans o Duke, que son referentes más clásicos. Si hablamos de cosas por fuera de Big Bands me gustan mucho músicos como Hugo Fattoruso, Jaime Roos, Aaron Goldberg, Taylor Eigsty, Avishai Cohen, Shai Maestro, Juan Quintero, Immanuel Willkins. Aprendo mucho de ellos, todos tienen estilos diferentes pero me pasa que su música me toca, hay otros músicos en búsquedas muy similares. Lo que más me atrae es la originalidad y cómo experimentan con diferentes sonoridades. Tengo un rango amplio de músicos que escucho asiduamente, pero también dos por tres revuelvo un poco buscando nuevos colores, siempre tengo mucho interés en los compositores jóvenes, porque estos suelen optar por caminos más creativos e innovadores.

¿Cómo fue la experiencia de grabar tus canciones en discos?

Fue una experiencia de gran aprendizaje, al momento de grabar aprendí también a coordinar con muchos músicos a la vez, con lo que todo eso implica si trabajas con gente que trabaja en varios proyectos paralelamente. En cuanto a la música es muy gratificante cuando compones algo, escribís detalles que pensás y después lo ves plasmado. Habitualmente el resultado tiende a sorprenderte gratamente. Más allá de todo eso, cuando haces música y suena con la estética sonora que uno busca y todo eso se conjuga al momento de escucharlo entonces allí es cuando se siente la satisfacción de un ciclo que se completa.

¿Qué le intentas poner en las versiones de canciones de otros artistas?

Un poco es eso mismo que decía anteriormente, va línea con la creatividad. Mucho de lo que pasa en canciones, que tienen su letra, no siempre se termina de traducir en las versiones instrumentales, entonces utilizo mi criterio como arreglador y voy proponiendo intervenciones artísticas que agreguen o mantengan la versión instrumental interesante para el oyente. Para esto utilizo una paleta de colores en la que hay infinidad de posibilidades combinando ritmo, melodía y armonía, por ahí juega mucho la intuición y el gusto de cada uno. Hay veces que la imaginación se escapa un poco y terminás escribiendo constantes cambios de tiempo. Cuando eso pasa yo intento que el proceso sea armonioso, que por más que el tiempo es irregular, que el resultado sea musical y trato de evitar que suene forzado. Uno podría preguntarse ¿por qué siento la necesidad de hacerlo?, y la respuesta exacta no la tengo, pero sí sé que esa influencia la adquirí escuchando los músicos que me gustan sumado a mi inquietud por los ritmos complejos. A propósito de esto tengo una versión de “El violín de Becho” que está armada con compases de 5 y 6 donde también se pueden encontrar otras secciones con compases de 5 y 7 intercalados.

¿Qué vas a mostrar en este recital?

Una selección de arreglos originales para piano solo de grandes creaciones de la música popular uruguaya, más algunas composiciones propias. El repertorio fue cuidadosamente seleccionado, pues mi búsqueda musical así lo exige. Me propongo en cada arreglo alcanzar diferentes climas, abrir puertas desde el plano musical que lleven a un viaje sonoro que deje volar la imaginación.