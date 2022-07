De aventuras y seres fantásticos

Dentro de la colección “Montaña errante”, la editorial Fin de Siglo acaba de presentar tres nuevos títulos, pensados para el público infantil y juvenil. Tres nuevos relatos que suman aventuras y suspenso y apuestan a acercar los libros y la lectura a los niños.

El proyecto “Montaña errante” que lleva adelante la editorial Fin de Siglo y nació en 2001, es una apuesta a generar una colección infantil-juvenil uruguaya, con autores uruguayos, que tiene muy en cuenta y respeta a los niños, apuesta a nuevos autores brindando oportunidades y abriendo un abanico mucho más amplio, para lograr un mayor espectro de ofertas y líneas literarias.

Sandra Escames acaba de presentar “El paseador de tortugas y otros oficios estrafalarios de Yaveriguaré”. Cuenta que en el pequeño pueblo de Yaveriguaré “viven personajes singulares con oficios de lo más extraños. En sus calles uno puede encontrarse al ideólogo, exhibiendo con orgullo su ideíta radiante, o a la podóloga, escabulléndose para podar árboles a escondidas. Por allí también deambulan la siestóloga, experta en hacer dormir a los niños; el conductor de óvnibus, que organiza excursiones fantásticas a Ganímedes; la descalzadora, que casi nadie ve, pero existe (y si te descuidás, te descalza), y el espantatruenos, que ahuyenta con canciones el miedo a las tormentas.

Todos ellos, y otros tantos seres excéntricos con vidas llenas de aventuras, habitan este lugar llamado Yaveriguaré, entre el arroyo Mojarrita y la laguna de los Boyeros, a orillas del Río Negro.”

Sandra Escames nació en Montevideo en 1966. Es profesora de Literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Literatura Latinoamericana por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Escribe narrativa, poesía y teatro. En 2018 ganó el Florencio de Teatro Infantil y Juvenil al mejor texto de autor nacional por la obra El Yaguarón de la bolsa. En 2019 publicó la novela Supertía (que recibió una mención en la categoría Infantil y Juvenil en el Concurso Literario Juan Carlos Onetti, 2015).

En 2021 ganó el Primer Premio de los Premios Nacionales de Literatura en la categoría Dramaturgia, modalidad obra inédita, por La recicladora de papel. El paseador de tortugas recibió una mención en la categoría infantil y juvenil en el Concurso Literario Juan Carlos Onetti (2016). Actualmente Sandra vive, trabaja y escribe en Ciudad de la Costa.

Por su parte, Sebastián Moreira editó “Cuando sea grande. Historias del deporte uruguayo”. Dice Martín Rodríguez en la contratapa: “Cualquier deportista sabe que los días gloriosos son poquitos. Por cada copa o medalla hay miles de entrenamientos de los que no se va a acordar ni el abuelo más memorioso y, también, unas cuantas derrotas. Eso sí: antes, durante y después de eso, pasan días enteros entre madres, padres, escuelas, amores y todo aquello que le ocurre a la gente que no tiene nombre famoso. Cuando sea grande refleja los mejores logros de ocho grandes deportistas de Uruguay, pero no se olvida de sus vidas afuera de la cancha o la pista. Leerlo tiene un efecto casi mágico: mientras vamos avanzando de página en página y conocemos sus historias, nos damos cuenta de que podemos ser como ellos y como ellas, aunque nunca nos toque levantar una copa ni ganar una medalla”.

Sebastián Moreira nació en Buenos Aires en 1985 y vive en Uruguay desde 1999. Su práctica deportiva está marcada por un montón de fracasos tempranos, lo cual hace que admire a los deportistas que transformaron su sueño en su trabajo. De chico también imaginaba algún día poder contar historias en la radio y los libros, y ese sueño se está cumpliendo de muchas maneras. Es parte de la cooperativa “Por Decir Algo”, que a través de programas de radio, transmisiones, y un sitio web cubre los deportes uruguayos con un enfoque integral desde hace 10 años. También es parte de “Tapalo con radio”, programa de corte cultural y de entretenimientos.

Y Sebastián Pedrozo editó “Lucy y las criaturas”. “Cuenta que en las arenas del apacible balneario El Médano ocultan un milenario secreto… y una terrible amenaza. Lucy Diamante es una chica sin miedo. Después de perder a su padre, ¿qué más la puede lastimar? Lo peor ya pasó. O eso piensa. El robo de toda la tierra del balneario — ¡hasta de las macetas! — lleva a Lucy a emprender una temeraria investigación. Así conoce a Balkir, un ser diminuto con ojos de demonio que la guiará hasta la guarida de otra criatura, mucho más oscura, temible… y poderosa. Una aventura llena de humor, seres aterradores que salen en la noche, alianzas insospechadas y mucha, mucha ternura. ¿Dónde duerme el miedo?”

Sebastián Pedrozo nació en Montevideo en 1977. Es escritor, asesor pedagógico en literatura infantil y maestro de educación primaria. Ha colaborado en diversos suplementos culturales. Empezó a publicar en el 2007, y al día de hoy lleva una veintena de libros para niños y jóvenes, donde se desatacan los géneros de terror, thriller, humor y aventura. Sus autores de referencia son Neil Gaiman, Stephen King y Roald Dahl. Algunos de sus libros han sido publicados en Argentina, México, Bolivia, Paraguay y Perú. En el 2003 su novela Las moscas también tenemos sentimientos obtuvo una mención en el Concurso de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay; luego fue publicada en Buenos Aires por la editorial SM/El Barco de Vapor, bajo el título Insectos al rescate (2008). En el mismo sello editorial publicó Bichos en peligro (2014). Su cuento Cualquier niño del norte recibió el segundo premio en el concurso Los Niños del Mercosur; luego fue editado en Córdoba y traducido al portugués por la editorial Comunicarte (2007). Otros de sus títulos son: Historia de un beso, Terror en el campamento, La novia del incendiario, Cómo molestar viejas sin ser atrapado, Nocturama, La superbici y Tormenta zombi.