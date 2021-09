De Emiliano Zapata a la plaza de Tiananmen pasando por el puente de Durazno por Cristina Morán

La semana anterior a esta que comenzó el domingo tuvo más de una declaración cada una relacionada al quehacer de quienes las dijeron en voz alta, que fueron recogidas por los medios de comunicación y por esta columnista. Desde luego no voy a hacer referencia a lo anunciado por el presidente de la República en lo que tiene relación con el posible futuro TLC a firmarse con la República Popular China, porque en este semanario hay columnistas y/o editorialistas que se encargarán de hacerlo. A mí, esto, y lo declarado por el ex de turismo y vuelto a diputado Germán Cardoso sumado a la preocupación del Intendente de Durazno por el viejo y resistente puente me retrotrajeron al Siglo pasado, es decir al XX. Refuerzo esto del XX porque de lo contrario hay personas que te ubican en el Siglo XIX y eso ya sería intolerable. En lo que refiere a China reviví un viaje muy largo durante el cual leí, por primera vez, “La condición humana” de André Malraux novela en la que el autor se centra en un episodio de la guerra civil china (1927-l949) ocurrido en Shanghai cuando las fuerzas del Kuomintang de Chiang Kai-Shek detienen y ejecutan a los obreros y sindicalistas comunistas que habían tomado esa ciudad. La guerra finaliza, entonces, en 1949 con la llegada al poder de Mao Tse Tung, la instauración de la República Popular China y la salida de Chiang Kai-Shek hacia la isla de Formosa, más tarde y hasta hoy, Taiwán. Si aún no lo han hecho es un buen momento para leer la novela de Malraux. El depuesto ministro de Turismo hizo su defensa en la cámara de diputados, con referencia a lazos familiares muy estrechos, aseguró entre otras cosas, que no se había enriquecido y aludió a Emiliano Zapata símbolo de la resistencia militar y campesina mejicanas asesinado por un traidor llamado Jesús Guajardo en abril de 1919. Cardoso tomó para sí una frase o consigna de Emiliano Zapata: “Somos partidarios de los principios y no de los hombres”. Googlée, y encontré otras consignas de Zapata y me decanté por otra que comparto con ustedes: “El que quiera ser águila, que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no se queje cuando lo pisen”. Vamos a dejar atrás al diputado Cardoso, (ex turismo), a “La condición humana” y a su autor y vamos al encuentro de don Carmelo Vidalín el intendente de Durazno que ha proclamado que “si tocan el puente ferroviario pone una firmita y renuncia”. Desde el Ministerio correspondiente aseguran que no se tocará, que no se demolerá, que no se hará uno nuevo, que eso figura en el contrato con la cuestionada UPM, y una cosa y otra, pero don Carmelo fue noticia, aunque no estoy segura si por su “amenaza” de renuncia o por su alusión a la masacre de la plaza de Tiananmén (República Popular China) en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando hoy, 32 años después se desconoce la cantidad de muertos que esa represión provocó. Dentro de la información gráfica que llegaba al mundo apareció una imagen captada por el fotógrafo estadounidense Charlie Cole que nos mostraba a un joven manifestante enfrentándose a una columna de tanques y fue llamado, y es recordado, como “el hombre del tanque”. Entonces el duraznense Intendente, muy conocido entre otras cosas por su facilidad de palabra, su oratoria, evocó al “hombre del tanque” en el marco de su defensa del puente ferroviario: “¿Se acuerdan del hombre frente a los tanques en la plaza de Tiananmén? Ese soy yo”. El puente, según contrato, será tratado como corresponde para que soporte el peso de los trenes de UPM cargados de troncos. Entonces, tranquilo don Carmelo, pero eso de Tiananmén, guárdelo en la manga porque nunca se sabe, ¿vio? Hasta la próxima. Que seas feliz. ¡Y no dejes entrar al viejo!

