De pies y cabeza por Onofre Laborde

Es una variante del voleibol pero se juega con una pelota de caña (para que sea más ligera) y solo puede golpearse con los pies o la cabeza. Es muy popular en Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, entre otros. Comentaré sobre Sepak Takraw.

También se le dice voleibol de puntapié, sipa, o simplemente takraw. Combina y mezcla tres deportes, por un lado el fútbol en tanto que no se pueden utilizar las manos, por otro el voleibol, del cual toma casi todas las reglas y algunos elementos del juego como la red. El tercer deporte con el que se relaciona es el badminton, ya que utiliza las mismas dimensiones de campo, si bien, las líneas interiores tiene una configuración totalmente diferente.

En este deporte se enfrentan dos equipos separados por una malla, cada uno debe tener tres jugadores los cuales deben patear la pelota de un lado al otro con los pies de manera tal que pase la malla y sea imposible de agarrar por el equipo contrario. La cancha tiene un área de 13.40 m. de largo por 6.10. m. de ancho.

El partido se juega entre dos «Regus» que consisten de tres jugadores en cada lado. Uno de los tres jugadores estará en la parte de atrás de la cancha y se le llamará jugador «Trasero». Los otros dos jugadores estarán al frente, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Al jugador de la izquierda se le llama «Delantero Izquierdo» y al jugador de la derecha se le llama «Delantero Derecho».

Referente al inicio del juego y de servicios, la parte que debe servir primero comenzará el primer set. El equipo que gana el primer set tendrá las opciones de «Selección de Servicio». El tiro debe ser ejecutado tan pronto como el árbitro pite partida. Si cualquiera de los jugadores «centrales» lanza la pelota antes de que el árbitro pite partida, debe ser lanzado de nuevo generando una advertencia para el jugador y se dará al tirador. Durante el servicio, tan pronto como el tekong tire la pelota, todos los jugadores se les permite circular libremente en sus respectivos espacios. El servicio es válido si el balón pasa a través de la red, si se toca la red o no, y dentro de la frontera de las dos cintas el juez decidirá que hacer.

Cuando el lado que sirve o el que recibe comete un error, se adjudica un punto a la parte oponente, y se le permite realizar el próximo servicio. El puntaje para ganar un set es de 21 puntos, a menos que el marcador esté igualado 20-20, donde el set será decidido por una diferencia de dos puntos, hasta un máximo de 25 puntos. Cuando el marcador está igualado 20-20, el árbitro anuncia «Configuración de hasta 25 puntos».

El juego se juega en 2 sets, con 2 minutos de descanso entre sí. Si cada «Regu» gana un juego, el juego se decide en el tercer set, llamado «Tiebreak», de 15 puntos, a menos que el marcador esté igualado 14-14, entonces el juego se decide a una diferencia de dos puntos, hasta un máximo de 17 puntos.

En otro contexto, haciendo referencia a los orígenes de este juego, todo comenzó hace 500 años cuando nació en las Costas del mar Asiático, donde los nativos realizaban una actividad que poco a poco fue adquiriendo la consideración de rito y que consistía en conformar grupos y ubicados en forma de círculo golpeaban una bola hueca sin dejarla caer y sin posibilidad de utilizar las manos. La bola era realizada en bejuco o palma. A este juego se le denominó takraw. que es como se le llamaba a la pelota, que no es sino una bola entretejida.

En el año 1945, una serie de practicantes tailandeses y malayos empezaron a poner en común las primeras reglas del juego. En 1960 se forma la primera asociación de practicante de takraw, que acaba dando lugar al primer reglamento oficial. Esto va a permitir una unificación de criterios que acabó favoreciendo la rápida expansión de este deporte por otros países del sureste asiático como Vietnam, China, Singapur o la propia Japón. Así nace el Sepak Takraw, que es el deporte nacional en Tailandia, Malasia y Singapur.

Ya en el año 1965 se construyo y organizo la Asociación Federativa Internacional De Sepak Takraw, cuya sigla es «ISTAF», donde se oficializó las competiciones internacionales entre países afiliados, que actualmente son 36. Colombia fue el primer país en Sudámerica, que inició su practica en el año 1998, luego lo hicieron Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

También cabe mencionar que en el sepak takraw, se han jugado varios campeonatos mundiales y es deporte oficial en los juegos del continente asiático. Junto a estas competiciones internacionales, también goza de mucho prestigio la «Copa Del Rey» que se disputa en Tailandia, donde asisten los mejores deportistas mundiales en la disciplina. Incluso, el sepak takraw fue presentado en los juegos olímpicos de Sidney como deporte de exhibición.

Por último, en el año de 1999 se creo la Confederación Panamericana de sepak takraw «COPASETA». En la cual hacen parte los países de EE.UU, Canadá, México, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

En la actualidad, El equipo femenino de Vietnam ganó el oro en el campeonato mundial de Sepak Takraw, tras vencer al anfitrión Indonesia, 2 a 0. El evento se realizó del 9 al 16 de julio de este mismo año.

Sin dudas, el takraw es un deporte atractivo y desafiante, que día a día suma seguidores e intereses en el mundo, más allá del origen y preponderancia que tiene en Asia. En Uruguay podría tener desarrollo aunque son pocas las personas que lo practican, sería muy agradable ver este tipo de competencias en el país, desarrolando el talento.

