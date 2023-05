Después de leer titulares por Cristina Morán

Hay titulares atrapantes y otros que “ni fú ni fá, pero hay otros que, sin ser titulares te llaman la atención especialmente cuando las situaciones se dan en un programa de televisión. Porque en una pantalla estás viendo y escuchando a quienes protagonizan un debate como ocurrió hace dos o tres domingos en el programa “Polémica en el bar” donde se debatía un tema tan sensible como la ley de tenencia compartida. En un momento el periodista deportivo Julio Ríos,(siempre tan bien vestido) tomó la palabra y comenzó a narrar un hecho , largo, muy largo hasta que hizo referencia a una persona (hombre él) que peló una banana y arrojó la cáscara hacia atrás por encima de su hombro y luego hizo lo mismo con otra y como el cuento de Ríos no presentaba señales de finalizar, el moderador del programa que esta vez estaba muy atento, lo interrumpió y nos quedamos sin saber que fue del hombre de las bananas y que tenía que ver eso con la ley de tenencia compartida. Le voy a pedir a Ríos que escriba un artículo (¡no, un libro no,!) y que nos haga saber el misterio del “hombre de las cáscaras de bananas arrojadas hacia atrás por sobre su hombro” y que revele si era el hombro izquierdo o el derecho, cosa muy importante en los tiempos que estamos viviendo. El ministro Heber hizo referencia al caso Penadés y aseguró que “creo en la versión de mi amigo. Hace 40 años que lo conozco. No tomo distancia de mis amigos”. Muy loable lo suyo pero hay momentos que nos llevan a aplicar aquello tan viejo como el mundo:” separar la paja del trigo”. Usted sin duda es “un amigo de fierro” pero no olvide que también es ministro del Interior (¡nada menos!) y se debe a esa función. Lo puede hacer sin dejar de lado los 40 años de amistad. Un titular que preocupa y mucho. La Dra Garrido, catedrática en psiquiatría pediátrica nos hace saber que “hay un aumento en la violencia contra niños y eso es un factor de riesgo para el sufrimiento mental”. Autoridades, parlamentarios hacedores de leyes, sería muy importante conocer vuestras opiniones. Son nuestros niños. Son el hoy y el mañana. Vamos a protegerlos, por favor. Entre tantos titulares encontré este del secretario de la presidencia Álvaro Delgado que refiriéndose al archivo , por parte de la Justicia del caso Gustavo Leal, expresó: “Puede no ser delito, pero la explicación no le cierra a nadie” Vamos Delgado no sea malo, no ponga en duda tan abiertamente una decisión de la Justicia. Es una muy mala siembra. Claro que tal vez sea útil para arrimar votos. Y dijo el presidente Lacalle Pou: “ Lo que hizo la coalición es ponerse de acuerdo, llegar a un proyecto y tener el coraje y la valentía de llevarlo adelante. No medir si conviene o no conviene”. Bueno estoy descubriendo algo en mis largos años de vida: es eso de “tener coraje y valentía” para llevar adelante un proyecto de ley. Sería bueno saber a que “peligro” se exponía la coalición al llevar adelante un proyecto de ley en el recinto parlamentario y como llegaron al “coraje y la valentía”. Hay más titulares pero por hoy cerramos con uno alarmante. “Entre noviembre de 2022 y enero de 2023 hubo 1.020 intentos de suicidio en Uruguay. En 2022 la cifra de suicidios fue de 818”. ¿Y a esto como lo llamamos presidente? ¿Qué tenemos que hacer? Guíenos, por favor. Hasta la próxima. Que seas feliz.

