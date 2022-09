Duchamp y el juego de perspectivas por Alejandra Waltes

Henri-Robert-Marcel Duchamp (1887-1968). Hijo del notario y alcalde Justin Isidore Duchamp y Marie Caroline Nicolle. Su abuelo practicaba el grabado, su madre pintaba paisajes y de los seis hermanos Duchamp, cuatro se convirtieron en artistas (el escultor cubista Raymond Duchamp-Villon y los pintores Jacques Villon y Suzanne Duchamp-Crotti). En 1904 gana un premio de pintura que valida su decisión de hacerse artista, se va a vivir a Montmatre con su hermano, presenta examen en la École des Beaux-Arts y al no ser aprobado se inscribe en la Academia Julian, una escuela privada que abandona al poco tiempo. Durante 1905, mientras realiza el servicio militar, trabaja en una imprenta en donde aprende procesos de impresión útiles para su trabajo plástico posterior. De vuelta a París en 1906 realiza dibujos humorísticos, participando al año siguiente en el Salón de Artistas Humoristas. Los dibujos de esta época juvenil usaban juegos de palabras, incluso en varios idiomas. Se trataba de caricaturas con un sentido del humor cargado de alegorías sexuales, aspectos que conservará gran parte de su obra posterior. Es este el tiempo en el que Duchamp es influido por Matisse. Gracias a que Jacques Villón pertenecía a la prestigiosa Academia Royale la obra de Marcel es exhibida en el Salón de Otoño de 1908 y al año siguiente en el Salón de los Independientes. Hasta 1911, aproximadamente, las pinturas de Duchamp acusaron influencia fauvista, aunque en los años posteriores haría público su rechazo hacia Matisse al referirse a su trabajo como arte “retiniano” destinado exclusivamente a complacer la vista. En 1912 presentó su “Desnudo bajando una escalera, n.º 2” en el Salón de los Independientes. En esta obra pueden observarse elementos cubistas, futuristas y sus propias inquietudes sobre la representación del movimiento. La obra rechazada en la exposición del Salón de Independientes de París, fue presentada en España, en la Exposición de Arte Cubista de las Galerías Dalmau de Barcelona ese mismo año y se exhibió junto a otras cinco obras del artista en la exposición cubista de la Section d’Or en donde recibió elogios de Apollinaire. Al año siguiente, sería presentada en el Armory Show de Nueva York. El Armory Show representó un hito dentro del desarrollo del arte moderno en Estados Unidos y muy especialmente para Duchamp. Allí vendió las cuatro pinturas que presentó. En 1912, Duchamp pasa unos meses en Alemania, viaje del que llegó a decir: “Mi estancia en Munich fue el escenario de mi completa liberación”. Por aquellos días leyó el libro “El único y su propiedad” de Max Stirner, un tratado que promueve el egoísmo, el único, el ego, que se presenta aquí como ser supremo liberado del yugo de dios y del humanismo. Solo asumiendo ese egoísmo esencial el hombre puede llegar a la plenitud de su expresión. Esta publicación ha sido considerada como precursora del nihilismo, el existencialismo, la teoría psicoanalítica y el anarquismo. Las ideas de Stirner fueron un punto de inflexión para su desarrollo. Fue en Munich donde inició las primeras notas y bocetos para “El gran vidrio”. Después de 1915 pintó muy pocas obras.

El Ready Made: el cambio definitivo en la forma de ver el arte

Marcel Duchamp es considerado el artista más influyente del siglo XX. Se adelantó al arte conceptual, elevó el objeto cotidiano a categoría de arte y cambió radicalmente la idea de la belleza. El Ready Made no es fruto del capricho sino que es fruto de la evolución del pensamiento de Duchamp. En 1961 expresaba: “En 1913 tuve la feliz idea de sujetar una rueda de bicicleta a un taburete de la cocina y verla girar. Unos meses más tarde compré una reproducción barata de un paisaje nocturno de invierno, al que llamé «Farmacia» después de agregar dos pequeños puntos, uno rojo y otro amarillo, en el horizonte. En Nueva York, en 1915, compré en una ferretería una pala para nieve en la que escribí «Antes del brazo roto». Fue en ese momento cuando me vino a la mente la palabra «Readymade» para designar esta forma de manifestación. Un punto que quiero dejar claro es que la elección de estos «Readymades» nunca fue dictada por deleite estético. La elección se basó en una reacción de indiferencia visual con al mismo tiempo una total ausencia de buen o mal gusto… de hecho una completa anestesia. Una característica importante era la frase corta que de vez en cuando inscribía en el «Readymade». Esa frase en lugar de describir el objeto como un título estaba destinada a llevar la mente del espectador hacia otras regiones más verbales.” El Ready Made u Objeto encontrado (nombres que aluden literalmente al hecho de que los objetos que componen estos trabajos se encontraban hechos antes de la realización de la misma) es una operación conceptual en las que el artista se apropia de un objeto, realiza modificaciones y cambia el contexto de su aparición, insertándolo en el campo del arte. Es a través de esa modificación, muchas veces un texto, que el artista le cambia su significado, y lo eleva a la categoría de arte porque decide mostrarlo como una obra de arte. El artista hace que a un objeto común se lo piense de una manera no pensada. Aquí es donde podemos decir que se da el primer paso en el arte conceptual, el arte que provoca intelectualmente, y donde la idea que quiere expresar el artista es más valiosa que la obra en sí. Algo que tiene mucha influencia en gran parte del arte que viene después, y que incluso llega hasta nuestros días.

Rueda de bicicleta sobre taburete (Marcel Duchamp_1913)