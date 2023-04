Abriendo la cabeza

Esta semana escuché el discurso de diez minutos de Yamandú.

Y es interesante como en tan poco tiempo se puede resumir

cuestiones básicas de lo que debe ser la política de izquierda.

“Hay una falsa contradicción, que contrapone amplitud con

profundidad. Yo me pregunto, quizás en esa profundidad nacen las

prioridades y los compromisos que estamos dispuestos a asumir.

Acaso no tenemos como primera tarea, ampliar la base popular y

nacional que nos permita ser mayoría en las próximas elecciones.

Y eso implica como tarea número uno seguir conquistando a

nuestro pueblo, desde el afecto, desde la cercanía y la humildad.

Y eso no implica para nada dejar nuestras convicciones, dejar de

ser una fuerza de izquierda y progresista como lo que se ha

construido desde el año 1971. ¿Acaso no es ser progresista soñar

con una educación primaria que tenga cada vez más escuelas de

tiempo completo? ¿Acaso no es progresista y revolucionario

imaginar que todos nuestros gurises vayan a la educación

secundaria y que tengan un plato de comida todos los días?

Esa amplitud y esa profundidad van de la mano y eso tiene que ver

con ser un Frente político cada vez más amplio, más generoso,

pero a su vez profundo en las propuestas que hagamos.

Debemos tener generosidad que se contrapone con esa

desconfianza permanente, por que vos sos del otro lado.

Debemos tener humildad que se contrapone con la soberbia de

decir que tengo la verdad revelada en un puño. Para eso se

requiere mucha transparencia, se requiere jugar con la verdad.

Esto que parece una obviedad es contrapuesto de lo políticamente

correcto o la ventajita cortita para conseguir más o menos votos.

Discrepar no es poner palo en la rueda, discrepar es debatir.

Nosotros tenemos que tener una actitud muy republicana que es

bastante distinta de aquella del ordeno y mando. La actitud

republicana implica entender que los otros tienen algo para aportar.”

En estos tiempos turbulentos de fanatismos y dogmas que afloran

por doquier en el seno del pueblo, donde se descalifica sin piedad

al que piensa distinto, quizás estas 287 palabras ayudan a pensar.

Comparto lo que dijo Yamandú, que hay que tener una actitud de

cabeza abierta y de corazón muy abierto. ¿Lo lograremos?

Alfredo García