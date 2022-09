Aflojen con la pavada

¿No están hartos de buscar permanentemente el pelo en la leche?

¿Hasta cuándo se intentará encontrar la quinta pata al gato?

¿No se cansan de dar manija un día sí y el otro también?

¿Es tan importante la metida de pata de Álvaro Delgado?

¿Seguirá siendo noticia el senador con apellido de confitería?

¿Mueve la aguja en el consumo el cambio de las cajas de cigarros?

¿Tanto rating tiene TV Ciudad para que se ataque con virulencia?

Parece que lo importante es denostar al otro y dale que es tarde.

Los fanáticos llegan al clímax con sus berrinches en las redes.

Por suerte parece que la dirigencia política la está viendo distinta.

Por un lado, sale Manini de Cabildo Abierto a proponer una nueva

Concertación Programática y por el otro Fernando Pereira como

presidente del Frente convoca a todos los líderes partidarios para

bajar la pelota con los discursos de odio y parar la confrontación.

Hay demasiadas urgencias en la sociedad para mirar para el

costado o dedicarse a temas irrelevantes en la cotidiana de la gente

Los cambios en la educación son urgentes por el futuro de los pibes

La reforma de la seguridad social es impostergable por los viejos

La inseguridad golpea a todos por igual y no hay recetas mágicas.

No puede ser tan difícil lograr acuerdos en estos temas cruciales.

Nadie piensa que vamos a pensar todos lo mismo o que no se

discuta fuerte, pero hay cuestiones que reclaman consenso social.

Y los enfrentamientos como gimnasia política no aportan nada.

Se puede lograr aplausos de las barras bravas, pero son minoría.

Acá no está en juego ni la institucionalidad democrática ni la libertad

de expresión, por más que algunos dogmáticos insistan.

A los promotores de la banalidad que sigan participando, si de esa

manera se sienten realizados, pero su éxito tiene patas cortas.

Todo parece indicar que nuestros líderes políticos están viendo la

realidad con otros ojos y demuestran una vez más su madurez.

Nosotros los del pelotón deberíamos seguir su ejemplo.

Alfredo García

