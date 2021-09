El imperio carolingio

Escribo hoy para personas que sienten impotencia. Gente que percibe que las principales decisiones de nuestra sociedad -las inversiones, los contratos, las leyes, las vacunas- no se toman aquí, no las toman los gobernantes ni los parlamentos. Gente que tiene la fuerte o leve sospecha de que esas decisiones no contemplan un futuro venturoso para […]