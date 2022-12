La institucionalidad no es un juguete

Si Nixon tuvo un Watergate, Lacalle Pou tiene su Water closet.

Todos los días surgen noticias y versiones sobre Astesiano.

Hay tres aspectos que quisiera mencionar sobre este caso.

Uno es la Fiscal que sintió que tocaba el cielo con las manos.

Pasó al estrellato cuando entró en la residencia presidencial de

Suárez, cual sheriffa siglo XXI, a arrestar al guardaespaldas malandra.

Después se fue de licencia y amagó con querer abandonar el caso.

No habla mucho, tampoco se calla un poco y se le filtra de todo.

El segundo, son los medios que encontraron un bruto filón y los

titulares explosivos se suceden un día sí y el otro también.

Todos quieren marcar agenda y lanzar la última primicia, aunque no

se pueda chequear a fondo; el pescado congelado que mandaron y

la suspicacia de insinuar que podría ser droga, es solo un ejemplo.

El tercero es la oposición, que lógicamente y como debe ser,

aprovecha la bolada para lograr rédito político y pegarle al gobierno.

Algún compa, se fue de mambo y dijo cosas poco creíbles, como

que en la Torre había una filial de la mafia calabresa Ndrangheta.

A juzgar por los trascendidos el Fibra es el Al Capone uruguayo.

¿No será un poco mucho? No sé, digo.

Está claro que el presidente metió la pata hasta el cuadril, le dio su

confianza a un tipo que aprovechó la situación para beneficio propio

Se debe exigir que la justicia investigue y que caiga quien caiga.

Y creo que desde el gobierno están facilitando que eso ocurra.

Con Lacalle Pou me separan miles de kilómetros a nivel ideológico.

Tenemos filosofías de vida muy distintas y valores diferentes, pero

creo conocerlo un poco, y no dudo ni un instante en su honestidad.

Por eso me rechinan las teorías conspiranoicas que pululan en las

redes y en algunos fundamentalistas que solo buscan generar odio.

Y me preocupa mucho que algún delirante salga a pedir la renuncia

del presidente a raíz de este lamentable episodio del custodio infiel.

Con la institucionalidad no se juega y en política no vale todo.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.