La transformación permanente

Se discute fuerte sobre la seguridad social y las jubilaciones.

Nadie cede un tranco de pollo en la defensa de sus intereses.

Desde las cajas bancaria, notarial o profesional hasta el sistema de

retiro militar o policial, ninguno quiere aflojar ni un poquito en nada.

Para complicarla más el movimiento sindical se para de punta.

Y cuando no, los partidos de oposición y de gobierno empiezan a

sacar punta al lápiz, calculando perjuicios o beneficios electorales.

No faltan por supuesto, los eternos reclamos opositores a la AFAP.

Cabildo Abierto hizo su juego exigiendo algunos cambios, el

presidente los acepta y ahí saltan los colorados como pelota,

porque no quieren quedar como “los nabos” de la coalición.

Tenemos un sistema jubilatorio deficitario por muchas razones.

Aparte de múltiples sistemas de cálculo de la tasa de reemplazo,

que favorece en forma desmedida a muchos sectores, están los

años de trabajo exigidos que varían para diversas profesiones.

Tenemos una relación activo – pasivo que lo hace insustentable.

Hay un envejecimiento de la población y una tasa de natalidad que

hace que la pirámide demográfica en Uruguay sea complicada.

Nuestra gente se jubila en promedio a los 63 años voluntariamente.

Mirando todo el panorama global, da la impresión que todos están

peleando por chauchas y palitos, ignorando elementos claves.

Seamos claros, los seres humanos vamos a vivir más años con

mejor calidad de vida, con capacidad y deseo de seguir trabajando.

La imparable revolución tecnológica hará desaparecer millones de

empleos y generará muchos más millones de nuevas profesiones.

No tenemos idea de cómo será el trabajo futuro cercano.

Seguramente la reducción de la jornada laboral será una fija.

Y las actividades de tiempo libre serán fundamentales.

Estar discutiendo hoy por porcentajes u años de trabajo para una

reforma que comenzará a ser operativa dentro de 20 años, es un

poco infantil y nos trae a la memoria la defensa de la telefonía fija

de hace años, en un mundo que vaticinaba el boom de los celulares

La seguridad social y los sistemas jubilatorios van a tener que ser

reformados muchas veces de aquí en más, y la incertidumbre va a

ser la fiel compañera de camino de todos nosotros, en el futuro.

Porque afortunadamente, lo único permanente es el cambio.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.