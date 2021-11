¿Mordaza o autocensura?

Mientras escribo, hoy, martes 23, no se sabe todavía (la decisión está anunciada para mañana, miércoles) si el Ministerio de Salud Pública dispondrá la vacunación contra Covid19 de los niños de cinco a once años. No se sabe pero se sospecha, porque no en vano la idea de vacunar a los niños se ha venido […]