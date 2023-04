Nuestros sindicatos

“Sin clase obrera consciente y definida no habrá cambio. A lo sumo un reformismo de precarios frutos. Toda misión crea obligaciones, que en el caso no se reducen a la difusión de consignas, la práctica del economismo, y la gimnasia de la agitación.” Carlos Quijano – Editorial de Marcha 13/4/1973

Se viene un nuevo primero de mayo, día importante si lo hay para

el movimiento sindical, y este año en forma especialmente particular

Es un día de reafirmación de la lucha obrera y debería servir para

analizar la realidad de toda la clase trabajadora en la actualidad.

Nuestra central sindical única, es un ejemplo a nivel mundial, pero,

eso no quita que tenga aun grandes desafíos pendientes a resolver.

El avance de la tecnología y el trabajo a distancia ha hecho y se

agudizará en el futuro inmediato, cambios ineludibles a nivel laboral.

¿Cómo sindicalizar a miles de trabajadores independientes?

¿Qué hacer con la productividad y la jornada de trabajo?

¿Cómo obtener mayor representatividad en muchas ramas?

¿Cuál es el mecanismo para medir la producción de plusvalía?

¿Hay que poner impuestos a los robots u otras tecnologías?

Nuestro movimiento sindical a veces tiende demasiado a los

reclamos salariales y lo que está en juego es la fuente laboral.

El PIT-CNT es muy fuerte pero algunos gremios son muy débiles y

la cantidad de afiliados es ínfima y es una falla a resolver.

Sabemos que no todos los sindicatos son como el SUNCA o la

FOEB, para dar dos ejemplos de agremiación en serio.

A veces influye que los dirigentes se eternizan en sus cargos y es

más importante mantener sus puestos que lograr afiliados.

Otras es que se margina a los laburantes no identificados con

posturas de izquierda, alejándolos de la organización gremial.

Tampoco aporta la movilización como gimnasia si no es entendida y

compartida por el grueso de los trabajadores de cada sindicato.

Hay muchas necesidades no resueltas en muchísimos lugares de

trabajo, sobre todo en pequeñas empresas de todo el país.

Hay una inmensa labor por delante para lograr condiciones dignas

para todos los trabajadores y es imprescindible que nuestra central

sindical sea cada día más fuerte, más diversa y más aglutinadora.

Alfredo García