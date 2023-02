Editorial de VOCES: “Revolucionarios y blanditos”

Se avecinan instancias de discusión política profunda en dos

organizaciones importantes del Frente Amplio, El MPP y el Partido

Comunista realizarán sus respectivos congresos partidarios.

Para la derecha estos dos grupos encarnan el demonio rojo, y día

tras día, alertan sobre su proyecto de convertirnos en Uruzuela.

La manija podrá servir para alguna minoría de fanáticos, pero la

ciudadanía sabe que integraron durante quince años los gobiernos

frentistas y en ningún momento fue amenazada la institucionalidad.

Que los cusquitos sigan ladrando nomás, la gente no es boba.

La cuestión importante son los que de manera dogmática en la

izquierda apuestan a conceptos un poquitín perimidos en la realidad

Tratando de pescar en la pecera interna lanzan radicales consignas

y fracasan con total éxito, por lo que ven disminuido su apoyo, un

buen ejemplo es: los socialistas, Casa grande, el PVP o la Amplia.

Pero también se confunde un poco en las organizaciones sociales y

la consigna del PIT-CNT de un 8 de marzo anticapitalista, excluye a

muchas mujeres que sienten el día de la mujer como algo propio.

No olvidemos que los países llamados socialistas no fueron ni son

exactamente el mejor ejemplo de erradicar el machismo patriarcal.

¿Se puede hablar hoy de antiimperialismo y olvidarse de China?

¿Es posible hacerse el distraído con el régimen autoritario cubano o

venezolano, mientras condenamos a Daniel Ortega en Nicaragua?

La cola de paja o la hipocresía campea lamentablemente en el FA.

Y los “revolucionarios” de boliche nos dicen blanditos o traidores.

Para ir haciendo muela, les dejo un par de frases del borrador que

se discute hoy para el congreso del MPP en marzo próximo.

“Es imprescindible construir consensos en torno a las posibilidades de nuevas transformaciones y logros para las grandes mayorías nacionales. Debemos dar un debate de carácter estratégico que supere las dicotomías simplistas, las falsas oposiciones y los perfilismos esterilizantes”.

“La izquierda no puede cometer el error político de abroquelarse en torno al núcleo más duro que trabaja luchando por el socialismo.”

No olvidemos aquella frase de Mario Benedetti:

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas.”

Alfredo García