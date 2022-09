El arte ¿es de izquierda o de derecha? por Ignacio Martínez

Nunca pensé que en pleno siglo XXI tuviera que hacerme esta pregunta. Lo cierto es que ante la magnífica propuesta de ponerle el nombre de Washington Benevides al Liceo N° 5 de Tacuarembó, se ha generado este dilema. Los que se oponen a esa denominación dicen que hacerlo dañaría la Laicida. Veamos.

La propuesta surge porque Benevides es un poeta, docente, músico y gestor cultural que ha entregado toda su vida a la Cultura de su tierra natal y del Uruguay, trascendiendo fronteras del país. La propuesta no surge, jamás surgió, por las ideas personales ni las posiciones políticas del poeta.

El arte no es de izquierda o de derecha. Las políticas culturales o las ideas, por supuesto que sí lo son. Esta negativa absurda de impedir denominar este liceo con el nombre del poeta es una regresión, un atraso, una clara decisión dictatorial que nada tiene que ver con la laicidad, que atenta contra la democracia y habla de la chatura intelectual de los oponentes.

¿A alguien se le ocurre censurar la poesía o el nombre del poeta Santos Inzaurralde, claro activista del Partido Nacional? ¿Se devalúa la voz, la guitarra, el inmenso aporte que hiciera Santiago Chalar al folclore nacional por el hecho de ser militante cristiano y adherente al Partido Colorado?

Admito, sí, que hay una correspondencia entre las artes, los artistas y las abrumadoras posiciones mayoritarias de adhesión a las ideas de izquierda en Uruguay. La sensibilidad artística va de la mano con la construcción de una sociedad justa, solidaria, sin pobreza y en avance progresista permanente, que es más que una izquierda político-partidaria y se construye desde una izquierda social mucho más duradera. Pero la literatura, las artes plásticas, la danza, la música, todas las creaciones artísticas no necesitan de las posiciones políticas para realizarse. Nacen de otro universo que está en la sensibilidad, en la capacidad creativa para entender, interpretar y representar al mundo, al ser humano y a uno mismo. Está en los inmensos lazos que nos unen con nuestro pueblo, con los pueblos del mundo y el dolor que nos provocan sus sufrimientos.

Reconozco que las temáticas que asumen los artistas de izquierda en sus obras, tienen una relación directa con sus ideas políticas, pero estas no son determinantes para la creación, para el talento, para la sensibilidad que expresan, para la hondura de sus creaciones. Los artistas trascienden por sus obras y no por las posiciones que hayan tenido ante tal o cual circunstancia que les haya tocado vivir en determinado momento de la historia. Podríamos citar cientos de ejemplos para testimoniar lo que aquí afirmo. El caso es que exhorto desde estas páginas a sumarnos todos al deseo de la comunidad de que el liceo N° 5 de Tacuarembó lleve el nombre de poeta Washington Benavides, al tiempo de que el actual gobierno elabore políticas culturales que nos hagan crecer. Por ejemplo, entre otras cosas, el Estado debería adquirir libros para llenar las bibliotecas, los centros de estudio, las aulas, los centros culturales de los barrios, con la vasta producción de nuestros escritores. Por ejemplo, el país se debe llenar de salas para que se exprese nuestro teatro, nuestra danza, nuestra música, nuestra plástica. Tenemos mucho para mostrarle al mundo, también, no solo vacas, granos o futbol. Otras disciplinas deportivas también hacen a nuestra cultura y deben ser alentadas. Acá se demuestra si las políticas culturales se proponen expandir, alimentar y sostener nuestra cultura o, por el contrario, la recortan, la limitan o la ningunean.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.