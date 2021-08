El debate sobre los 135 artículos por Ignacio Martínez

Asistiremos en las próximas semanas a un escenario de debate sobre la pertinencia o no de eliminar 135 artículos de la llamada LUC. Anhelamos que el mismo sea con la mayor altura, con razonamientos y argumentos claros, de fácil comprensión, donde se trascienda el titular y se exponga el contenido. Expreso aquí mi modesta opinión.

Creo que la Comisión Nacional, integrada por más de cien organizaciones sociales y políticas, debe nombrar un equipo de voceros llamados a participar de los debates centrales. Pienso en Fernando Pereira (PIT-CNT), Oscar Andrade (Frente Amplio), Gustavo González (FUCVAM), Karin Nansen (Redes Amigos de la Tierra) conjuntamente con compañeros y compañeras de las Intersociales del interior que han tenido destacada actividad, (Salto, Artigas, Treinta y Tres, Maldonado, para nombrar algunas). De esta manera un equipo no mayor a diez personas, nos podría representar en el debate de ideas y argumentos. Esto no quiere decir que los demás no debatamos con toda la pasión y nos convirtamos en cien, mil, diez mil polemistas, convenciendo en los ámbitos donde nos movemos.

Creo que se deben priorizar los temas. Si bien la derogación de los 135 artículos es igualmente importante y el resultado del referéndum se emitirá por todos, entiendo que se vuelve imprescindible jerarquizar.

1-que la ley de 478 artículos se aprobó sin conocimiento de la inmensa mayoría de la población, convirtiéndola en una ley de pobrísima calidad democrática

2-que su contenido de 478 artículos diferentes, complejos y que afectan el futuro del país no se debe procesar en 90 días de mal trabajo parlamentario, por más que ahí se encuentren parte de los representantes del pueblo.

3-En materia de SEGURIDAD limita las garantías y las libertades de las personas. De los 117 artículos que tiene la ley en esta materia, se pretenden derogar 33 que alientan la violencia, no resuelven los problemas delictivos y no hacen ningún énfasis en un punto clave de la seguridad: un viraje radical en las políticas carcelarias que al día de hoy son meros aguantes de personas, escuelas del delito y condiciones infrahumanas de detención.

4-En EDUCACIÓN eliminan la participación de los docentes en la dirección, de quienes depende la educación de nuestros hijos y nietos. Crea gerencias en todas las direcciones de la Educación Pública, sin consulta ni control por parte de sus principales gestores: maestros y profesores democráticamente elegidos.

5-Da plenos poderes a las patronales de decidir cómo pagar los salarios, alentando así el pago en negro y perjudicando al trabajador. El colono propietario puede decidir si ocupa o no la tierra, si produce en ella o no. El propietario de inmuebles que los tenga arrendados sin garantía, puede sacar al inquilino en 30 días aún si éste es buen pagador. Deja librado a la decisión de los particulares las transacciones sobre las cuales no hay ningún control de legalidad.

6-El artículo 285 permite que empresas privadas tengan creciente injerencia en las empresas estatales.

7-No condiciona con las mejores garantías la elección de los representantes en la dirección del BPS, dejándolos librados prácticamente a que cualquiera, representativo o no, pueda aspirar a estar en ese nivel de decisión de un sector importantísimo del país.

Por último, se debe dejar más que claro que esta derogación de 135 artículos no incluye la penalización categórica de los homicidios y femicidios (Art. 2) Tampoco se opone a la creación de una lista de violadores (Art. 104). No se opone a la promoción de las pequeñas y medianas empresas (Art. 127 a 132) ni a la creación del Ministerio de Medio Ambiente (Art. 291). Así que nada de tergiversaciones.

Lo del principio: que la confrontación sea con la mayor altura, con razonamientos y argumentos claros. Esto dignifica la democracia.