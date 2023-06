El deporte social por Onofre Laborde

Toda actividad tiene sus beneficios, no solo como medio de entretenimiento, sino también como actividad física, desestresante y de crecimiento individual, así como también un posible recurso para generar unión entre las personas.

El deporte social tiende a rescatar a un sector de la comunidad aislado, a través de la inclusión, la participación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los logros personales. Propone un nuevo concepto para el conjunto de actividades físicas, deportivas y recreativas que incluyen a toda la comunidad sin discriminación de sexo, condición física, social, cultural o racial.

Los factores de estas prácticas son los siguentes:

-Actividad física: se define como un movimiento corporal producido por la acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término amplio que engloba el concepto de «ejercicio» físico.

-Ejercicio físico: es un término más específico que implica una actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona.

Condición física: es un estado fisiológico de bienestar que proporciona la base para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección frente a las enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de actividades deportivas. Esencialmente, el término condición física describe un conjunto de atributos relativos al rendimiento de la persona en materia de actividad física. También se le llama Fitness.

-Salud: es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona. Este término es mucho más amplio que la mera ausencia de enfermedad. Es una característica que no se mantiene estable a lo largo del tiempo y que puede variar a lo largo de un desarrollo continuo desde situaciones próximas a la muerte (mala salud) hasta un funcionamiento fisiológico óptimo (alto nivel de bienestar).

Pero referente a los puntos mencionados, es importante realizar la distinción entre la condición física relacionada con la salud y la condición física para lograr un rendimiento deportivo. La primera hace referencia específica a aquellos componentes de la condición física que se asocian con algún aspecto de la buena salud y/o de la enfermedad y no necesariamente con el rendimiento deportivo, mientras que la segunda es una parte de la condición física dirigida a optimizar el rendimiento en un determinado deporte, considerando que cada uno requiere un equilibrio de diferentes facetas de la condición física, con el fin de lograr un rendimiento óptimo.

El deporte social se relaciona con la recreación comunitaria, que plantea una serie de actividades secuenciales que con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente con la intención de mejorar su calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar humano y el bienestar de su entorno.

La misma tiene como objetivo general ofrecer condiciones óptimas de práctica y aprovechamiento del tiempo libre a nivel recreativo dirigido a los niños, jóvenes y la comunidad en general, como medio para elevar el nivel participativo en el contexto barrial, teniendo como objetivos específicos elevar los niveles de participación de la niñez y la juventud en actividades recreativas y hacer de las actividades recreativas un medio socializador que permita la integración y participación familiar y comunitaria.

A su vez, intenta brindar un ambiente de formación, donde niños, niñas y jóvenes desarrollen todas las potencialidades cognoscitivas y motrices, así como el fomento de hábitos y valores para ser mejores ciudadanos. Además, se busca fortalecer la recreación comunitaria, permitiendo la participación según los intereses y capacidad de cada persona.

Otra meta del deporte social es ofrecer actividades que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre para el mejoramiento de la calidad de vida, y fomentar por medio de las actividades y programas recreativos, la integración de la comunidad y el sentido de pertenencia por su entorno. También la idea se basa en determinar las particularidades funcionales de los participantes, así como el grado de desarrollo y compromiso frente a su comunidad.

En el marco de los encuentros deportivos se abren espacios para realizar talleres enfatizados en los derechos humanos, desde su definición hasta el detalle histórico en el que se presenta, esto enlazado a las necesidades propias de las comunidades, donde se hace frente a las políticas que puedan atentar contra el deporte.

Un deporte social comunitario se debe articular con un proyecto desde la educación popular, este entendiéndose como la formación de un pensamiento crítico de sus entornos y realidades, permitiendo construir colectivamente conocimiento, tener capacidad de resolución de problemas, lograr una visión del futuro compartido y la valoración y respeto por la diferencia y la construcción de valores ya que el proceso de pensamiento es individual y pensar críticamente es siempre un proceso social, buscando el desarrollo desde una comunidad interpretativa específica. Por eso, considero que los criterios son el resultado de una historia y experiencias compartidas comunitariamente.

Uruguay tiene buenas experiencias en el uso del deporte como herramienta para la unión y desarrollo de las personas. Es importante fomentar el buen hábito de compartir y solidaridad entre los jóvenes frente a otros agentes que no hacen más que generar una sociedad violenta.

