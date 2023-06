El futuro colorado por Ruben Díaz

Todo el mundo cree que el futuro del Partido Colorado es crítico. Sin embargo, empiezo a ver hechos que me llevan a pensar que esa tendencia puede cambiar. Y puede cambiar para bien. Creo que esa colectividad, a través de la acción de gobierno, genero dos figuras bien interesantes, que, desde posiciones diferentes, se proyectan con posibilidades de capacidad y visibilidad. En condiciones de ser buenos candidatos a la Presidencia de la Republica.

Me refiero a dos Presidentes de organismos claves en el país, ANTEL y el CODICEN. El Ingeniero Gabriel Gúrmendez es un hombre de conocida trayectoria, y matices bien interesantes. La gestión en Antel es impecable. Llena de aciertos positivos para el país. El hombre que llevo la tecnología a los rincones más remotos. Hasta el último rincón de la Republica. Cuando tanto se dice de la investigación y la tecnología, este habló poco e hizo mucho. En vez de exposición en medios de prensa, se recorrió todo el territorio para llevar la conexión, lo que implica educación, información y el final estar en el mundo. Pero no se limitó a eso. También fue el hombre que logro lo que parecía imposible. Cuando se dio libertad a los clientes que eligieran a que empresa, estos prefirieron a la empresa pública. Sin duda no fue por simpatía, sino porque les resultaba más eficiente. Quienes pensaron que iba a desmantelar a Antel, salieron defraudados. La fortaleció.

Gúrmendez no agota su personalidad en ese esfuerzo. Tiene en el sector privado una hoja de vida muy destacada. Con una gran trayectoria nacional e internacional. Durante seis años dirigió uno de los Aeropuertos más importantes de México. Tuvo también una acción muy señalada en Uruguay en el desarrollo y funcionamiento del Aeropuerto de Punta del Este. Fue su primer gerente. Hizo que el turf volviera al país. Se convirtiera en una importante fuente de trabajo. Atrajera turismo e incluso se proyectara como fuente de exportación a través de ejemplares nacionales que son reconocidos por sus calidades no solo en la región sino también en Estados Unidos. El turf antes de su exitosa gestión prácticamente había dejado de existir.

Su maestro en la vida pública, sin duda fue Jorge Batlle. A su lado militó en política toda su vida. Sin embargo, tiene un matiz bien interesante con respecto a quien tanto admiro. Es tan liberal como Batlle, pero sin embargo hizo competir con éxito a Antel en el mercado. Sería bueno pensar lo que puede acontecer al Uruguay con un liberal en el gobierno, pero que sea capaz igualmente de proyectar a la empresa pública.

Gabriel Gúrmendez fue el joven que en la noche gloriosa en que volvió la democracia al Uruguay, vio al Dr. Zumarán que muy sereno y con la frente alta venia caminando hacia la casa del Partido Colorado para decirle al país que la democracia volvía a la Patria. Con dieciséis años ya mostraba su carácter y personalidad. Yo lo acompaño parece que le dijo y allí fue hasta el estrado, entre la multitud y lo condujo a Sanguinetti.

El Dr. Robert Silva es un abogado destacado, pero por sobre todas las cosas un docente de todas las horas. Desde antes de nacer. Le viene de sus genes. Parece un milagro, pero no lo fue. En pleno gobierno del frente Amplio, tenía tanto prestigio que se ganó un lugar como representante de los docentes en el Codicen. Otro militante del Partido Colorado de siempre, que comenzó en sus pagos de Tacuarembó, donde nació y se crio junto a una querida y destacada familia de ese departamento. Fruto de todo esto, tuvo el honor de ser candidato a la Vicepresidencia de la Republica por el Partido Colorado. Allí se le vio con elegancia e inteligencia. Ya demostró que es capaz de asumir una presencia nacional con éxito. Lo que es muy importante para luego ser el titular de la formula.

Ningún organismo público ha tenido una presencia de la notoriedad del CODICEN. Puede decirse con verdad, que tal vez es el problema más importante que tiene el país. Robert Silva fue Presidente del Codicen porque lo propuso el Partido Colorado. También porque confió en el nada menos que el propio Presidente de la Republica. Y toda la coalición de gobierno. En este gobierno, esa responsabilidad no la podía asumir alguien que no tuviera un amplio consenso en la sociedad. Una vez en el cargo no solo no defraudo, sino puso contentos a quienes lo creyeron capaz de tamaño desafío. Mostro capacidad y carácter. Lleva adelante una reforma educativa que se está presentando con acierto. También enfrenta y deja en evidencia, a quienes no quieren a la educación y solo se preocupan por sus propios intereses.

Lo asombroso, que sin duda llama la atención, es que el Partido Colorado tenga a estos dos grandes ciudadanos como posibles candidatos, sino que no sean los candidatos a ganar la interna. Porque el gran favorito, lo dicen todas las encuestas, es el Dr. Pedro Bordaberry. Si es que se decide, como parece que sucederá, a ser candidato. NO se puede negar que tiene credenciales para ello. Cuando le toco fue un gran Ministro en varias carteras. Un hombre inteligente y un trabajador incansable. Desde el Parlamento un legislador completo. Serio, con propuesta, responsable. Militante de tiempo completo. En fin, muchos elementos tiene a favor. Por ejemplo, fue el que hizo votar mejor a su colectividad desde el 2004 hasta aquí.

La exposición pública de este candidato ha sido extensa. Se le conoce y se le valora, Y también se le critica porque eso ocurre con todos los hombres públicos. Pero, lo que hay que tener en cuenta que partidarios y adversarios le conocen en cuanto a preferencias y caracteres. Desde que diga que va a ser candidato, si eso ocurre, reitero, va a ser el que tiene más responsabilidad, porque es el favorito. Y la responsabilidad en realidad no es ganar la elección interna, sino lograr que el Partido Colorado crezca e incluso acaricie la posibilidad de llegar al poder. Eso va a aparecer, si lo puede lograr o no la misma noche que gane la interna. Porque el que gane la interna, lo primero que tiene que lograr, es que todos los colorados sientan que los necesita. Que cuenta con ellos. Y que juntos van a convocar a la sociedad entera para que los vote. Que no se les va a intentar apartar de la actividad de su colectividad.

Allí surgen legítimas expectativas con respecto a Bordaberry. Porque es notorio que en las dos veces que fue candidato, la noche que gano no fue feliz para los que perdieron la interna. Y los procesos de elección de los candidatos a la vice Presidencia desgastaron y fueron un calvario para los colorados. Está bien tener amigos y defenderlos siempre. E incluso tener enemigos, porque quien no los tiene es una persona intrascendente. Pero también es claro que quien no puede liderar a toda la colectividad, no tiene condiciones para ser el conductor de toda la sociedad y en general ese tipo de personas no llegan nunca a la Presidencia.

Es más, la responsabilidad de Bordaberry empieza, reitero, el día que anuncie se va a presentar. Porque necesita más que nadie, una interna competitiva y con personalidades relevantes. Como lo son Gúrmendez y Silva. E incluso con otros posibles candidatos que sin duda los tiene esa colectividad. Pero con los niveles de votación que viene, no puede dejar a nadie de lado. También es cierto que pueden haber colorados con ganas de volver a votar a su partido. Y que son necesarios sus votos. El partido colorado tiene hoy militantes hoy que merecen mucho respeto. Porque de alguna forma mantuvieron la casa abierta en difíciles circunstancias. Por con los que están y los pueden volver a votar no alcanza. O alcanza para muy poco. El Partido Colorado necesita candidatos que lo conecten con la sociedad. De la que estuvo prácticamente al margen. El Partido Colorado en la próxima elección, tiene que hablar en lo sustancial del presente y el futuro.

Aclaro, por último, que yo tengo 75 años. No voy a volver a militar en política, pero mientras tenga la posibilidad de hablar y escribir voy a seguir expresándome como un ciudadano responsable que soy y que quiere al país. Los partidos son instituciones públicas y como tales, en la libertad a que tenemos derecho, es que justamente opino sobre este y otros temas.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.