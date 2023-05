El hombre telemático y la inteligencia artificial por Pablo Galante

Nacido en 1929 el sociólogo, filólogo, traductor, docente y filósofo Jean Baudrillard publicó su primer libro El Sistema de Los Objetos originalmente en 1966. Su obsesión permanente fue escudriñar el alma de la sociedad humana, la función que cumplen los objetos que el hombre crea y en especial los medios masivos de comunicación. Tres años antes de su nacimiento, se había creado la primera televisión y Baudrillard se dedicó a desentrañar su mecanismo. En ese momento ya los rayos catódicos lograban mover las aspas de los molinos y la imaginación en las mentes de los espectadores que se veían representados, seducidos por ese objeto casi portátil, que, deslumbrante y mágico, permitía contar historias. Si bien Aristóteles en su libro La Poética ya decía “Desde la infancia los hombres llevan escrita en su naturaleza una tendencia a representar y disfrutar de las representaciones” estas representaciones poéticas o teatrales griegas tenían una sociabilización y un marco totalmente distinto al de este objeto ya consagrado en el altar de la modernidad. Según los biólogos el mismo acto de imitar, también llamado mimesis, está en la base biológica del ser humano y en los primates. El televisor sería el vehiculizador de esa mímesis a nivel mundial (recuérdese la primera transmisión vía satélite televisiva del tema de The Beatles “ All You Need Is Love” el 7 de julio de 1967)La mímesis mantiene a los seres humanos a la vez juntos y separados , asegurando la cohesión del tejido social y la relativa autonomía de los miembros que la componen. Lo que no aparece en la televisión no existe para el imaginario social y es por eso que la lucha empecinada, la terca resistencia cultural al régimen militar, creando imágenes a pesar del toque de queda mental, hizo y hace a este país, un lugar promisorio en este planeta: nunca tan pocos seres humanos supieron ser tan ilustrados como valientes (la biblioteca nacional fue fundada antes que la Constitución que lo devino país).

En su posterior libro La Transparencia Del Mal / ensayo sobre los fenómenos extremos Anagrama 1991, Baudrillard vuelve desestructuralizador como siempre, anunciando: “Vivimos en la reproducción indefinida de ideales, de fantasías, de imágenes de sueños que ahora quedan a nuestras espaldas y que, sin embargo, tenemos que reproducir en una especie de indiferencia fatal. En el fondo, la revolución se ha producido en todas partes, aunque de ninguna forma como se esperaba. En todas partes lo que ha sido liberado lo ha sido para pasar a la circulación pura, para ponerse en órbita. Con cierta perspectiva, podemos decir que la culminación ineluctable de toda liberación es fomentar y alimentar las redes. Las cosas liberadas están entregadas a la conmutación incesante y por consiguiente, a la indeterminación creciente y al principio de incertidumbre. La fase fractal, o también fase viral, o también fase irradiada del valor, ya no hay ninguna referencia. Ser uno mismo se ha vuelto una hazaña efímera, sin mañana…” Nos acercamos infinitamente a la pantalla. El Hombre Telemático está asignado al aparato de igual manera que el aparato le está asignado a él, por una involución del uno por el otro. El éxito fantástico de la Inteligencia Artificial ¿no procede del hecho de que nos libera de la inteligencia real, del hecho que hipertrofiando el proceso operacional del pensamiento nos libera de la ambigüedad del pensamiento y del enigma insoluble de su relación con el mundo? El éxito de todas estas tecnologías ¿no proviene de su función de exorcismo y del hecho que el eterno problema de la libertad ni siquiera puede ser planteado. Ya no existe la alienación del hombre por el hombre, sino una homeostasis del hombre por la máquina¨.

Ahora bien, La Publicidad (que sostiene a los Medios Masivos De Comunicación), nunca se hace responsable de la ideología que sustenta. Sus hacedores, tienen un buen nivel de vida, desconocidos por la gran mayoría de las personas. Son personas que venden bienes y servicios , definiciones de vida, status, imágenes, esperanzas y sentimientos: hay quienes dicen (dentro del ambiente publicitario ) que la publicidad es la poesía de la sociedad de consumo lo cual parece una cínica información: la poesía no se realiza con un fin mercantil. Sin la publicidad (que es el centro de la sociedad de masas) no existiría la sociedad capitalista, ni siquiera la televisión, ese medio que acusa al tiempo de “ser tirano”, aunque lo que se converse o dialogue sea realmente reflexivo y digno de atención y tiempo, es ese tiempo que se escamotea porque todo tiene que ser simultáneo, irreflexivo, en una palabra “entretenido”._______________________________________________