El horror de ficción como catarsis ante la realidad Por Carlos Acevedo

El horror como género cinematográfico es tan antiguo como el propio cine. De hecho, el primer filme de terror de la historia, “La mansión del diablo”, del gran George Méliès, fue estrenado en 1896, tan sólo once meses después de que los hermanos Lumière presentaran el cinematógrafo al mundo. Con el reciente estreno de “Halloween ends”, actualmente en cartelera en el Complejo Moviecenter, culmina una de las sagas más longevas y exitosas del género, que abarca más de cuatro décadas y trece títulos.

Para entender el fenómeno de la saga “Halloween” hay que retrotraerse a los orígenes de un subgénero clave, quizá el más taquillero dentro del terror de los últimos cincuenta años: el slasher. Esta variante, cuyo nombre deriva de la palabra “slash”(cuchillada o corte en inglés) posee un discutido origen.

Hay quienes mencionan entre sus primeros exponentes a películas como “Psicosis” (1960), de Alfred Hitchcock, o “Peeping tom”, del mismo año, de Michael Powell.

Otros investigadores sitúan su origen en “Blood feast” (1963), de Herschell Gordon Lewis, que es considerada a su vez la primigenia cinta gore, es decir, la primera en mostrar muertes explícitas y sangrientas. Empero, tal vez sea más acertado situar los principios del slasher en “Masacre en Texas”, (1974) de Tobe Hopper.

Sin embargo, es recién con “Halloween” donde se definen los elementos primordiales del subgénero: un asesino múltiple muy violento, generalmente enmascarado y aparentemente imposible de detener, víctimas adolescentes y una chica que sobrevive al final. La película de John Carpenter toma elementos de todas las anteriormente mencionadas, pero a su vez termina por asentar y definir un estilo que influenció todo el cine de terror posterior.

De esta obra, que inaugura una larguísima saga, nacen varias líneas temporales, la mayoría protagonizadas por el personaje Michael Myers, que no necesariamente se vinculan entre sí.

En ese contexto, de la propuesta original parten dos líneas diferentes de secuelas, una de las cuales culmina ahora con “Halloween ends”, que si bien tienen el mismo personaje principal y algunos secundarios en común, no forman parte de la misma saga.

También hay una película cuyo título es “Halloween 3”, en la cual no aparece Michael Myers y, por tal motivo, no es considerada dentro de ninguna continuidad.

La mayoría de estos largometrajes cuentan además con la actuación de Jaimie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode, la sobreviviente de la primera entrega, que al principio era hermana del asesino pero cuyo parentesco fue eliminado en la nueva trilogía.

Pero esto no es todo. Además, para acabar de confundir el asunto, existe un reboot, o sea un nuevo comienzo de la historia, que presenta dos películas dirigidas por Rob Zombie y que no acabaron de cuajar en el gusto de los incondicionales del psicópata de la máscara blanca.

La trilogía iniciada en el año 2018 por el cineasta David Gordon Green, retoma la narración original y se sitúa cuarenta años después del filme de Carpenter, que dirigió solamente la primera y que produjo estas últimas.

Ignorando todas las líneas temporales posteriores, reboot incluido, y cambiando unos pocos elementos, entre ellos el parentesco entre Michael Myers y Laurie Strode, el cineasta convierte al popular asesino cinematográfico en una suerte de personaje mítico, virtualmente inmortal o al menos dotado de una resistencia sobrenatural, lo cual lo aleja del concepto original y lo acerca a un ícono como Jason Vorhees, protagonista de la saga “Viernes 13”, el cual es asesinado en la cuarta entrega para revivir en la siguiente.

En “Halloween” (2018), mezcla entre secuela y reboot, la historia plantea que el asesino que asolara el ficticio pueblo de Haddonfield, Illinois en 1978 y se encontraba recluido desde aquel entonces, logra escapar debido a un accidentado traslado a otro centro psiquiátrico. Oculto bajo una máscara blanca, que en realidad imita el rostro del actor William Shatner pero fue pintada y modificada para la película, emprende una serie de asesinatos, como cuatro décadas antes, en su ciudad natal durante la noche del 31 de octubre.

La eterna sobreviviente de la mayoría de los filmes de “Halloween”, Laurie, rodeada de armas y obsesionada con la seguridad, vive traumatizada por los eventos relatados en el filme de Carpenter, y ha dedicado su vida a aguardar la liberación o el escape de su odiado antagonista para matarlo y acabar finalmente con la pesadilla.

Pero a pesar de los denodados esfuerzos de su antigua enemiga, tan veterana como él pero aun una formidable oponente, que lo balea, apuñala e incluso atrapa en un sótano prendido fuego, un Michael sexagenario pero en plena forma se resiste a morir y logra sobrevivir en esta película y en dos más, hasta completar la consabida trilogía.

En esta nueva entrega, cuatro años después de perder a su hija a manos del insistente asesino, Laurie ha logrado superar su obsesión. Se encuentra viviendo con su nieta y escribiendo un libro dónde relata su inusual vida, hasta que reaparece su viejo enemigo y la obliga a retomar su sed de venganza.

“Halloween ends”, actualmente en cartelera en nuestro país, o “La noche final” como se la conoce por estos lares, es el enfrentamiento definitivo entre perseguidor y perseguida, aunque a veces los roles se intercambien. Este título culmina la longeva y venerable saga, al menos por ahora.