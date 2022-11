El material de que está hecho el Universo por Alejandra Waltes

El miércoles 5 de octubre se inauguró en la galería “A Través del Arte” la muestra homenaje “150 años de la ciudad de La Paz. 100 años del nacimiento de Ruben Sarralde”. De la misma participan Uruguay Russi con sus cerámicas, Martín Russi con sus pinturas. Leonardo Sarralde con sus caricaturas y los artistas invitados Andrés Ridao y Andrés Bartet.

“¿De dónde viene la olla de barro y de dónde la de aluminio? La olla de barro viene del Hombre, así con mayúscula. Si, la olla de barro arranca del Hombre y por esto tiene sentido moral”…( Joaquín Torres García. Punto de referencia de lo eterno. Pag.295,1935, “Universalismo Constructivo”. Selección de texto de Rafael Lorente Mourelle par el catálogo de la muestra). Uruguay Russi (1950) es docente, médico y Senador de la República. En 1967, a los 17 años, se integra al taller del pintor Ruben Sarralde encontrando en la cerámica y la escultura su forma de expresarse. Allí conoce a Alceu Ribeiro. En 1970 conoce a su Maestro y amigo Juan “Cacho” Cavo, alumno de José Gurvich, quien lo introduce en el constructivismo. Tras varios años de ejercer la docencia en Secundaria, en 1977 se recibe de doctor en Medicina, campo en el que desempeña importantes cargos directivos y desarrolla un intenso trabajo con la comunidad local hasta el presente. Desde su retiro de la medicina, Russi dedica buena parte de su tiempo a la cerámica, en su taller en La Paz. Con respecto a su relación con el material elegido expresa: “Le doy mucha importancia al barro y casi no uso esmaltes…Para mí, el barro es la expresión”. Si bien reconoce la influencia de artistas plásticos y amigos como Joaquín Aroztegui, Juan Mastromatteo, Yuyo Goitiño, y Adolfo Nigro, su trabajo es construir un lenguaje propio. Así se expresa recordando su relación con sus Maestros: “El pintor Rubén Sarralde fue quien me inició en la plástica y quien me enseñó a vivir con el arte, en sus diferentes expresiones, integrado a las demás actividades de la vida. Arte en la docencia, arte en la medicina, arte en la familia. Con él pude comunicarme y conocer a maestros como Alceu Ribeiro, Guillermo Fernández, Joaquín Aroztegui y tantos otros que nos moldearon y educaron el “ojo” para encontrar un camino propio para la creación. Juan Cavo fue fundamental también para mi obra. El constructivismo, Gurvich, Adolfo Nigro entraron en mi vida de la mano de Cacho. Tuve una gran influencia de su trabajo y liberarme, no fue fácil pero creo lo estamos logrando. Todo artista tiene un lenguaje que se identifica con sus maestros, pero la verdadera contribución que uno puede hacer, es tratar de conseguir un lenguaje propio sin desconocer sus influencias. Sarralde no fue solo un maestro del arte de la pintura, sigue siendo un referente de la vida por su bondad, compromiso y calidad humana, desprovisto de todo interés personal y comercial que lo ha hecho triunfar luego de su desaparición física y ser uno de los mejores pintores de nuestro país a pesar de la poca cotización en el mercado de su trabajo. Pero fue libre y pudo hacer lo que sintió siempre, sin ataduras ni compromisos con nada ni con nadie, solo consigo mismo. Ese es el mejor legado que puede tener uno en la vida. Cacho Cavo fue además de maestro, mi amigo y mi paciente. Su obra cada día cobra más vigencia y su humildad y bondad es difícil de conseguir unidas en un solo hombre. Aún nos sentimos acompañados con Rubén y Cacho cuando, en la intimidad de nuestro taller, dibujamos la arcilla o diferentes materiales para crear y comunicarnos con el mundo.”. Ese trabajo de búsqueda de una identidad fue reconocido al obtener el premio de escultura en el Salón de artistas del SMU y FEMI y el premio de instalación en el Salón Knoll junto al Arq. Andres Ridao. Su obra ha formado uy forma parte de muestras individuales y colectivas desde el año 1973. Hay piezas de su autoría en colecciones privadas de Argentina, Brasil, Canadá, Francia, EEUU e Israel. Sus murales se encuentran en La Paz, Montevideo y Punta del Este. En el año 2019 llega el justo reconocimiento a su labor constante. Rosario Portell, embajadora uruguaya en Vietnam visitó el taller de Russi y se llevó una de las piezas del ceramista hasta la lejana ciudad de Hanói. Justamente fascinada por su trabajo decidió organizar una muestra de arte para dar a conocer su obra al otro lado del mundo. Uruguay, haciendo gala de una gran generosidad, decidió compartir la oportunidad con otros artistas, había que llevar también la obra de otros colegas. La obra de Russi es orgánica, las piezas se ensamblan en forma armoniosa, si bien muchas de los trabajos soportarían el cambio de escala sin perder ninguno de sus atributos, la escala trabajada originalmente es la humana y eso la hace sumamente disfrutable y cálida. En cada detalle se nota el cuidado y paciencia, en definitiva, el amor con que es trabajada la materia prima (hay que controlar mucho la humedad, el reciclaje de los restos, la preparación de la masa para que luego no se rompa, el diseño de las formas, el tiempo de reposo del material, seleccionar las temperaturas justas del horno). En esta nueva etapa ha recibido el impulso de Octavio Podestá y José Gamarra quienes han criticado favorablemente su trabajo, reconociéndole no sólo la maestría técnica sino y, principalmente su identidad estética. Gracias a su gestión cómo Senador de la República, en el mes de marzo del 2023, llegará a suelo uruguayo la generosa donación (detenida por temas burocráticos y económicos) que hizo el Maestro José Gamarra al acervo pictórico nacional. Dicho acontecimiento será celebrado con una muestra en el MNAV.

“Familia” (Uruguay Russi- 2020)