El mexicano que hace historia por Onofre Laborde

La Fórmula 1 es un deporte sensacional donde pocos pueden acceder al privilegio de competir, sobre todo por el factor económico y las adversidades de logístgica. En esta edición presentaremos a Sergio «Checo» Pérez, representante de México que destaca a nivel internacional.

El conductor de Guadalajara, nacido el 26 de enero de 1990, es actual piloto del equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing, con el cual obtuvo el campeonato de constructores de esta temporada, mientras que pelea el segundo lugar del campeonato de su especialidad. Sin dudas es un mérito haber llegado al nivel de élite, destacándose como el mejor piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1.

Previamente, es necesario contar que cinco pilotos de su país también compitieron en la categoría. el primero de ellos fue Ricardo Rodríguez, quien apenas disputó 5 Grandes Premios. Debutó en 1961 y al año siguiente sería cuarto en Bélgica y sexto en Alemania. En esa campaña tendria un accidente en el que perdería la vida a los 20 años.

También compitió Pedro Rodríguez (hermano mayor de Ricardo). Disputaría nueve campañas, con dos triunfos en 54 competencias (Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970). En siete ocasiones se subiría al podio. Otro coductor mexicano de esas épocas fue Moisés Solana, que hizo ocho carreras y sufrió seis abandonos.

Posteriormente, en Alemania 1977, Héctor Rebaque debutó en la Fórmula 1 y se mantendría hasta 1981. Esa última campaña justamente sería la mejor al finalizar 10º. Finalizando, Esteban Gutiérrez compitió en la máxima categoría, en las temporadas 2013 y 2014.

Checo Pérez comenzó su carrera deportiva a una edad muy temprana en el karting. En 1996, con solo seis años, Sergio terminó su primera temporada de karting en México con la segunda posición de la general. Además concluyó con cuatro victorias en su categoría. Esa fue una señal de lo que estaba por venir para Checo. Pasó a ganar en Master Kadets, Shifter 125cc. Así se convirtió en el campeón más joven en la categoría Shifter 80cc.

Este prodigioso talento no tardó en llamar la atención de los ojeadores de la Escudería Telmex. En 2004, Checo Pérez pasó de los karts a correr para Telmex en el Campeonato Nacional Skip Barber, con sede en Estados Unidos. En poco tiempo, se marchó a Europa y a la Fórmula BMW.

Tras quedar en los puestos 14º y 6º en la general para el equipo Rosberg en sus dos campañas en la Fórmula BMW, se pasó a la A1 Grand Prix. Luego saltó a la Fórmula 3. Allí logró dominar el Campeonato Británico de Fórmula 3 (Clase Nacional), al ganar dos tercios de sus carreras para el equipo T-Sport en 2007.

Cuando vivía en Oxford (Reino Unido), Checo terminó cuarto en la clase internacional del Campeonato Británico de F3 en 2008. Esto, sin duda, le allanó el camino para pasar a la serie de alimentación de la F1, la GP2.

Checo Pérez dominó su primera carrera en la GP2 Asia Series. Allí ganó de principio a fin en Baréin. Al año siguiente, en la GP2 Series principal, terminó la temporada como subcampeón tras vencer en Hockenheim, Mónaco, Silverstone, Spa y Abu Dabi.

Fue inevitable el paso a la F1: el 4 de octubre de 2010, Sauber anunciaría que Pérez se uniría al equipo en 2011, en sustitución de Nick Heidfeld. El mexicano ingresaría también en ese año a la Academia de Pilotos de Ferrari donde realizaría unos test con el equipo ese año. Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en correr en la Fórmula 1 luego de la participación de Héctor Rebaque, en 1981.

El primer podio de Checo llegó en Malasia en 2012, seguido de otros podios en Canadá e Italia. Esto le valió el cambio a McLaren para la temporada 2013. En 2014 llegó a Force India, donde consiguió el segundo podio de la historia del equipo en Baréin. En 2015, consiguió todos los top 5 de Force India de la temporada. Con esto aprovechaba al máximo sus habilidades en la gestión de los neumáticos.

Su reputación mejoró aún más en 2016. Los podios que Checo Pérez consiguió fue en tres carreras y terminó en el top 10 en la segunda mitad de la temporada. Checo acabó con más de 100 puntos al final de la temporada, una hazaña que repetiría en 2017.

Tras un par de temporadas difíciles y con el equipo ahora funcionando como Racing Point, Checo volvió a demostrar su calidad de estrella en 2020. Un segundo puesto en Turquía fue seguido por una memorable victoria en su primera carrera de F1 en el Gran Premio de Baréin (el hito de la temporada fue conseguir la primera victoria en un Gran Premio de F1 para un mexicano en 50 años. Además, este popular piloto ha ganado más puntos en la F1 que cualquier otro piloto de su país en la historia).

En diciembre de 2020 se anunció que Checo Pérez pilotaría para Red Bull Racing en 2021, junto a Max Verstappen (actual bicampeón de la Fórmula 1, ganando en 2021 y 2022). Sin dudas, el desafío para Sergio en esta temporada era imponente: tenía que rendir, ganar y ayudar a Red Bull a volver a la senda del título de Constructores (logro que no obtenía desde 2013).

Durante 2022, Checo obtuvo 2 victorias, 9 podios y una pole. Logrando ganar en el icónico Gran Premio de Mónaco y en el complejo Gran Premio de Singapur, méritos que suman a la cosecha del mexicano, que está actualmente tercero en el campeonato, peleando el segundo puesto con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Sin dudas, el trabajo de Sergio «Checo» Pérez ha sido absolutmanete meriotorio y digno de destaque, no solo por los esfuerzos y lo difícil que es llegar, sino también por el trabajo a la hora de competir. Checo, admirable.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.