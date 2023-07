El orador nocturno por Pablo Galante.

» Salí silbando a decorar el barrio con mi presencia arrogante. El

frío era una pregunta metafísica que pendía de los deshojados árboles

.Mis pasos hacían eco a una voz lejana y omnipotente.El deísmo

centelleaba en las veredas grises devolviendo las lumbres de las

lámparas. Tenía ganas de robar, de ir preso, de ser

torturado.Detestaba la alevosía falluta de los párrafos pájaros que

hasta ahora había escrito.Apenas podía controlar el deseo de plagiar

al sol en su dominio.Cada casa era una isla y yo un náufrago».

Este es el comienzo del relato A CORRER POR LA CALLE escrito por el

poeta, letrista y narrador uruguayo Ramiro Guzmán Zuluaga. Nacido en

Montevideo el 17 de setiembre de 1972, es uno de los pocos exponentes

junto a Pablo Casacuberta, William Johnston, Melisa Machado y (algunos

más…) de esa generación que se dio a conocer a fines de los ochenta

y comienzos de los 90. En el caso de Ramiro Guzmán Zuluaga, su debut

en las lides literarias es muy temprano. A los dieciséis años publica

La Leyenda De Los Eoeses en 1988, a los que seguirían Tratado Sobre La

Mortalidad Del Cangrejo (Ediciones de La Banda Oriental 1990). Siempre

Al Borde (Trilce 1991) . Espuma, Saquito Turquesa, La solución Está En

Tus Ojos (editado en España), El Cielo Peregrino, La Filmación, El

Vacío Repleto (Conversaciones con Ramiro Guzmán Zuluaga) del

periodista Carlos Cipriani (Ediciones De La Banda Oriental 2001), El

Caprichoso Océano De Las Ellas (2012- recopilación de poemas

surrealistas), Sendas Femeninas (2015 recopilación de poemas

románticos), La Rotación Supuesta (2017 recopilación de poemas

románticos) y el libro de cuentos Blasfemias De Un Muerto

(2014).Guzmán Zuluaga es muy prolífico como escritor : ha sido

traducido a otros idiomas. Su producción literaria supera los 30

títulos entre Poesía y Narrativa. A fines de los 90 comienza a

interesarse por musicalizar sus poemas o directamente escribir letras

para ser interpretadas. Así aparece en 2001 Ruina Amada, su primer y

excelente disco donde es interpretado y acompañado por Fernando

Cabrera,Jorge Nasser , Samantha Navarro, Mario Villagrán, Hugo

Fattoruso etc.. Hasta el momento lleva editados 13 trabajos musicales,

algunos de los últimos lo acompaña la banda Freno Advertial.

A raíz de su presentación, el pasado sábado primero de julio en Sala

Camacuá con su espectáculo «Ramiro Guzmán y Los Oradores Nocturnos»

VOCES conversó con este interesante e incansable trabajador de la

palabra. Quien quiera acercarse a su narrativa puede leer PROSAS

ESCOGIDAS (Ediciones Eoeses) y aquellos interesados en su poesía

UCRONÍAS (Ediciones Eoeses 2022) uno de sus mejores trabajos como

poeta.

¿Cuándo empezás a interesarte por musicalizar tus poemas y tus letras?

Empecé a interesarme gracias a mi amistad con Jaime Roos, que me llevó al

estudio donde se mezclaba La Margarita. Él fue un gran maestro para mí.

Después, con Mario Villagrán hice mi primera canción, Agua y sal. que fue

interpretada con mucha belleza por Samantha Navarro. Con los años, tuve la

posibilidad de trabajar con diversos músicos y de todos aprendí mucho. Hugo

Fattoruso y Osvaldo Fattoruso, Leonardo Figuera, Jorge Nasser, el español

Miguel Dantart, Nicolás Molla, Rafael Wajner, Claudio Basualdo, Daniel

Jacques…. Tuve el placer de que un poema recitado por mí fuera

musicalizado por Fernando Cabrera y teclados de Mariana Ingold.

Hay dos áreas que creo todavía no has transitado: la dramaturgia y el

cine. ¿Te interesaría explorar esos caminos?

Mi cuento No matarás fue llevado al teatro y yo

descubrí que es un monólogo teatral más que un cuento. Estoy escribiendo

algo que quizás sea teatralizable. El cine se lo dejo a mi hijo que estudia

eso y lo hace mejor que yo. Me tienta la comedia. Tengo ganas de escribir

cosas cómicas.

¿Cuáles sentís que son tus influencias en poesía y narrativa?

Mis influencias son miles. Borges, Onetti, Felisberto Hernández, García

Lorca, Neruda, Quevedo, Cervantes, Miguel Hernández, Charly García,

Spinetta, Mateo, Sabina, el propio Jaime, Los Redondos, Zolá, Mallarmé,

Rimbaud, Baudelaire, Tagore, Vargas llosa, Rulfo, Vallejo, García Márquez,

Silvio Rodríguez, Idea Vilariño, los diálogos con mi viejo, y por sobre

todas las cosas la vida. Por supuesto que me quedan múltiples influencias

sin agradecer. Pienso en Tabucchi y en Kafka…

Has entrevistado a personalidades de la cultura. ¿Pensás publicar

esas entrevistas en un libro proximamente?

Tuve el gusto de entrevistar a Adolfo Bioy Casares, Roberto Fontanarrosa

y Fernando Emmerich. Un día sería lindo hacer un libro pero habría que

entrevistar a más gente. Me gustaría entrevistarte a ti y a Felipe Polleri.

¿Cómo ves el panorama actual del medio literario uruguayo?

Lo veo riquísimo y vastísimo. Hay mucha gente escribiendo. Jóvenes y

mayores. Me gusta mucho Guillermo Lopetegui. Se escriben cosas hermosas.

¿Qué libros estás leyendo en este momento?

La regla de tres, de Antonio Gala y estoy leyendo a Kenzaburo Oé.

¿Habrá otra función de «Ramiro Guzmán y los Oradores Nocturnos»?

No sé si con el mismo formato, pero fue una noche muy linda que nos gustará

repetir.________________________________________