El panorama electoral por Ruben H. Díaz

Existe el concepto de que la campaña electoral comienza en noviembre, cuando deben dejar sus cargos los integrantes de los entes autónomos para poder ser candidatos a cargos electivos en las próximas elecciones nacionales.

Es verdad, pero también es cierto que la campaña electoral comienza la noche de la elección anterior, según muchos politólogos de prestigio. Durante el periodo de gobierno, surgen y se perfilan hechos políticos (por ejemplo, un Ministro que se destaca, o una nueva figura en la oposición) que condicionan la campaña. Es bueno hacer el repaso de que sucesos o condiciones se dan ya para el próximo año electoral.

Lo primero, habrá dos grandes opciones a través de la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Sin embargo, el formato electoral será diferente. El Frente tendrá una candidatura única al ejecutivo. Lo que hace que todas sus listas suman para ocupar cargos en el Parlamento de acuerdo a nuestra legislación. La coalición de gobierno tendrá candidaturas diferentes. Esto significa que no suman sus votos para el Parlamento. Lo que es un problema para la coalición de gobierno. Perderá parlamentarios. Incluso puede darse el caso que por resultado de una segunda vuelta se logre mantener la titularidad del Poder Ejecutivo pero la mayoría en el Parlamento sea del Frente Amplio. Es muy difícil que se dé, tampoco es deseable, pero puede ocurrir. Para el Frente Amplio la cosa es mas fácil, porque todos sus votos se suman y aprovechan para el Parlamento.

Lo segundo, todas las encuestas señalan por el momento que no hay un favorito. Que la elección será muy disputada. Lo que supone que no hay espacio para otras fuerzas. Eso quedo claro en estos días, cuando a pesar de serias diferencias entre el Presidente de la Republica y el Senador Manini Rios, Cabildo Abierto decidió seguir en el gobierno. El Presidente será de una de las dos coaliciones.

Tercero, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, tienen en los hechos acotados las posibilidades de quienes serán sus candidatos. Esto no está resuelto, es una circunstancia que parece muy evidente. Orsi y Cosse disputan la candidatura en el Frente. Raffo y Delgado están en situación parecida en el Partido Nacional. Por no decir idéntica.

A partir de estas tres situaciones, es bueno tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, como se han comportado las dos grandes fuerzas en sus estructuras y desarrollos políticos. Esto va a estar sin duda gravitando en la próxima campaña electoral.

Empecemos por el Frente Amplio. Que salió de la elección pasada con por lo menos dos situaciones muy críticas y dramáticas. Las cuales viene superando con una profesionalidad y eficacia muy destacable. El Frente durante más de veinte años tuvo un liderazgo muy marcado y exitoso a través de tres dirigentes. Tabaré Vázquez, Mujica y Danilo Astori. No es fácil, o no era fácil sustituirlos. Vázquez falleció. Mujica y Astori decidieron retirarse del Senado y no están presentes en forma orgánica en el Frente Amplio. A esto se agrega otra situación muy clara. El Frente Amplio, que siempre tuvo una gran presencia electoral, que fue ascendente en el tiempo, hasta concluir con tres victorias, perdió las elecciones. Hubo desaliento en la militancia y los votantes. El Frente Amplio sin embargo una fuerza poderosa. Que aspira al gobierno, que ha sustituido su liderazgo y tiene motivos serios para situarse de esa forma. Pereira, Cosse y Orsi son los nuevos líderes. Están consolidados y ejercen esa posición desde perfiles e instrumentos diferentes. Pereira, como Presidente de esa fuerza política. Desde los tiempos de Tabaré y Seregni, nadie tuvo la incidencia que él tiene en la misma hoy. A ello se agrega que fue Presidente del PITCNT, lo que provoca que el sector gremial, que siempre fue muy importante en el Frente, hoy tenga una influencia incluso mayor. Orsi y Cosse, tienen posiciones de peso en el Estado como intendentes. Están consolidados en la opinión como candidatos presidenciales, respaldados por sus principales fuerzas partidarias. Tres años después de su derrota el Frente está disputando palmo a palmo una nueva Presidencia.

Lacalle no es solo el Presidente de la Republica. Ejerce el liderazgo incuestionable en su propia colectividad. Ha sabido organizar la coalición de gobierno que funciona y actúa. Que ha tenido altibajos en su camino, pero hasta el momento el Poder Ejecutivo lleva adelante sus políticas y en las instancias decisivas ha sacado adelante sus iniciativas. El Presidente y su coalición son una potente fuerza electoral que tiene motivos para pensar en un próximo triunfo. Está clara la necesidad de que las distintas fuerzas políticas que la integran mantengan su vigencia y se potencien. El Partido Nacional está firme dentro del guarismo que ha mantenido en los últimos veinticinco años.

Cabildo Abierto ha tenido problemas para integrarse. El sistema político se resiste a aceptar nuevos actores. Dentro y fuera del gobierno. También hay problemas propios, de una colectividad sin pasado, pero con futuro si sabe administrar con criterio sus oportunidades. Es muy bueno que haya aceptado seguir en la coalición de gobierno. Tiene por delante la dura tarea de consolidarse como alternativa. Paso el tiempo de la sorpresa. Viene en de la responsabilidad inteligente.

El Partido Colorado, con tantos problemas en este siglo, tal vez pueda ofrecer el año que viene la interna más interesante y disputada. Bordaberry, Gurmendez y Silva tienen antecedentes y méritos. Bordaberry fue quien hizo votar mejor a la colectividad en los últimos veinte años. Gurmendez está llevando las nuevas tecnologías a todos los rincones del país. Logró que el mercado prefiera a la empresa pública en telefonía. Es un empresario exitoso en emprendimientos de peso tanto a nivel nacional como internacional. Y un militante político de toda la vida. Silva la ha tenido difícil, la Enseñanza. Se le ve luchando en forma incansable y con éxito para consolidar su reforma. Pero por encima de todo, los tres son capaces de terminar con las disputas dentro del Partido para hacerlo de vuelta una colectividad de propuestas.

El Partido Independiente siempre tuvo simpatías. Le faltaron votos. Por aquello del voto útil. En la próxima elección será el voto más útil, porque estará en el límite entre el Frente y la Coalición de gobierno. Se beneficia además de una muy buena gestión de su líder como Ministro de Trabajo. Puede dar una sorpresa.

El principal activo de la coalición de gobierno, es bueno tenerlo en cuenta, es Luis Alberto Lacalle Pou. Que no será candidato, pero es el líder.

La política en Uruguay es seria. La próxima elección será disputada y entretenida.