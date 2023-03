El reino del revés por Cristina Morán

Fue en una de esas conferencias de prensa informarles que se dan en algún lugar donde el presidente Lacalle Pou se encuentre y lance (a los periodistas) una suerte de pregunta que parecería escapar de todo lo serio y real, en especial si tomamos en cuenta el tono entre irónico y divertido en que esa pregunta es formulada: “¿Se acuerdan de “El Reino del revés”? (cero respuestas: él no da tiempo, y prosigue): “Es la primera vez en la historia que hay gente quejándose de que se bajan los impuestos”. Tierno recuerdo el de María Elena Walsh y bien aplicado lo del título de la canción, porque, no sé … como diría…la rebaja tan aparatosamente anunciada es…algo magra (según los expertos en números) y no aliviará en nada el bolsillo de los uruguayos. El diputado Zubía, que está muy enojado y nos recuerda que usted en su calidad de diputado exigía “la derogación total del IASS,” impuesto creado por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori. Pero como usted bien dijo es “El reino del revés” (“donde un año dura un mes”) y suceden estas cosas. Está lindo lo sugerido por usted presidente, eso del reino del revés, porque así se podría entender que Sanguinetti se haya referido a Gustavo Leal como “gran inquisidor”, que vendría a ser algo así como el” inquisidor general “de su época o sea Tomás de Torquemada, personaje siniestro de los tantos que los hubo, los hay y los habrá. “En el reino del revés” ocurre que el ministro del MIDES (qué tanto mérito está haciendo (que se comenta que es, en parte, porque va a competir, entre otros, con Álvaro Delgado para llegar al sillón presidencial) va de visita a Barros Blancos, el alcalde no lo recibe entonces el ministro Lema y sus acompañantes van a su casa, (abre la puerta el mismísimo alcalde) y le reprocha al ministro que no le haya avisado que está “en su territorio”, y Lema le hace saber que no tiene nada que avisarle. Saquen sus conclusiones. Yo,” boquita con llave”. Pero es digno del reino del revés por usted evocado, presidente, ¿no le parece? Por supuesto que hay más de ese “reino del revés” nacido del talento de María Elena Walsh y que no ha perdido vigencia, ni la perderá mientras haya humanos (no “primates”) sobre la faz de la tierra. Hechos rescatables de un hipotético “reino del revés” hay varios, pero el de los “títulos universitarios” es uno de los más comentados. Se cuestionó el título del ex senador Olesker y la propia Facultad de Ciencias Económicas dijo que Olesker “posee formación superior a la de licenciado”, porque el ex senador es Magister en economía graduado en 1985 en la Universidad de Lovaina. En fin…son cosas y cositas del reino del revés “donde un año dura un mes” y donde el título de licenciado es tan codiciado que hizo que el entonces ministro de ambiente se lo haya adjudicado sin haberlo obtenido y de pronto, ya no era que “había mentido o que cometió un error” sino que el error lo había cometido la Universidad Católica y entonces el ex ministro pasó a ser un verdadero licenciado y se terminó el caso al que Sanguinetti calificó de “error infantil de Peña”. (“Vamos a ver como es, el reino del revés, donde un señor llamado Andrés tiene 1.530 chimpancés, pero no los ves”) La presencia del presidente en el Parlamento, dio mucho que hablar y comentar (aparte de la sección dedicada a las “selfis”) con diversas opiniones de la oposición y de la propia coalición y el senador Gandini, siempre dispuesto a hablar, expresó que “hubo gente de la oposición que había que atarle las manos para que no aplaudiera” (al presidente, claro). Yo, otra vez, “boquita con llave”. Son detalles de “el reino del revés”. Y en este reino, siguen el “aguantadero”, entre otros, la Operación Oceáno”, la violación grupal del cordón y el joven muerto por dos balazos en su espalda disparados por un policía. Ah, y el caso del pasaporte a Marset estando preso en Dubai y los “chats” de Astesiano y ahora leemos que el ministro Heber ha aumentado su nivel de desaprobación que ahora es del 46,9%. “En el reino del revés, nadie baila con los pies que un ladón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3”. Hasta la próxima. Que seas feliz en tu propio reino del revés.

(te recuerdo que en YouTube encontrás letra y música de

(“El reino del revés” así podremos cantarlo juntos.)

