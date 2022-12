El retorno de un héroe que se resiste al retiro Por Carlos Acevedo

Más allá de que Hollywood se encuentre permanentemente en busca de novedades que atraigan al nuevo público, acostumbrado más a los formatos digitales, los canales de streaming y los contenidos amateur de fácil consumo y retener al público de mayor edad, está más que probado que nada es más redituable que resucitar una vieja franquicia. En los últimos años sobran ejemplos de sagas ochenteras y noventeras que tuvieron continuaciones o nuevos comienzos, y ahora es el turno de Indiana Jones, clásico héroe de aventuras creado por el cineasta George Lucas.

Creador además de otra de las sagas más famosas y redituables de la historia del cine, “Star Wars”, el director, guionista, productor y escritor californiano es un nostálgico. Para su ópera espacial se inspiró, básicamente, en los seriales cinematográficos que veía en su niñez como Flash Gordon. En la década del diez del siglo pasado nació dicho subgénero, aunque tuvo su época de auge entre los años treinta y los cincuenta.

Como una estrategia de atraer más público a las salas de exhibición, se solía emitir antes de la película un capítulo de un serial de temáticas populares como el western, la ciencia ficción, el policial, los superhéroes adaptados de los comics, o las aventuras, que solamente podía verse completo si se asistía todas las semanas.

Lucas también abrevó de esas pequeñas obras pasatistas, para la creación de uno de sus personajes más famosos: Indiana Jones. El intrépido arqueólogo que recorre el mundo recuperando valiosas reliquias y donándolas a museos para su correcta preservación, fue creado en 1973, como protagonista de una novela al estilo de aquellas viejas historias de aventuras serializadas.

Luego de trabajar como asistente de producción, dirigir “Thx-1138”, filme futurista de corte orwelliano y la comedia dramática “American grafitti”, y escribir el guión del primer filme de “Star Wars”, en 1977, luego del estreno de “Star Wars: Una nueva esperanza”, Lucas le acercó un bosquejo de su idea a su amigo Steven Spielberg. En ese marco, concretó un acuerdo con Paramount Pictures, para producir una saga cinematográfica protagonizada por el célebre profesor de arqueología.

Al mejor estilo de un supérheroe, el Doctor Henry Walton Jones Junior, alias Indiana, es un serio profesor universitario que adopta una especie de alter ego, para lo cual cambia su habitual vestimenta e incluso su serena personalidad, para colaborar con el gobierno estadounidense en la recuperación de objetos históricos antiguos.

“Indiana Jones y los cazadores del arca perdida”, estrenada en 1981, se convirtió en un clásico instantáneo. Para ello coadyuvaron, entre otras razones, la carismática interpretación de Harrison Ford, la soberbia dirección de Steven Spielberg y la música del compositor y ganador del Oscar John Williams, creador, además, de icónicas bandas sonoras como las de la saga de “La guerra de las galaxias”, “Tiburón”, “ Superman”, “ E.T, el extraterrestre“ y “Harry Potter” entre muchas otras.

En 1984, “Indiana Jones y el templo de la perdición” también protagonizada por Ford, como todas las entregas, y ambientada en los años treinta como la anterior, demostró que el personaje y sus aventuras ya se habían transformado en una suerte de clásico.

Cinco años después, en 1989, Lucas culminó su idea original, que era una trilogía, con “Indiana Jones y la última cruzada”, en la cual el intrépido aventurero va tras el Santo Grial -en la primera había ido tras el Arca de la Alianza- ayudado de su padre, interpretado por el magistral Sean Connery.

Casi dos décadas transcurrieron antes de que, en el año 2008, el héroe retornara a la pantalla grande con “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, filme que, si bien no está la altura de sus tres predecesoras, ayudó a presentar al personaje a una nueva generación, al tiempo que recuperó el interés de los fanáticos más acérrimos.

Desde aquella entrega, que tuvo un aceptable éxito de taquilla, se rumoreaba que Lucas tenía la idea de realizar un nuevo filme del personaje. Empero, otros proyectos de Harrison Ford y de Steven Spielberg, director de las cuatro películas anteriores, fueron retrasando su materialización.

Además, la pandemia del Covid 19 detuvo un rodaje ya en curso, lo cual, sumado a un accidente que padeció el actor protagónico durante la filmación, retrasó dos años la finalización de la película. Ahora, en junio de 2023, se estrenará la quinta entrega de la saga de Indiana Jones, dirigida por James Mangold, cuyo título aun no se conoce.

Más allá de especulaciones sobre la eventual continuación de la serie en el futuro con otro actor, e incluso del cambio de género del personaje, el longevo Ford, con 80 años cumplidos, volverá a encarnar al héroe de dos generaciones, que comenzó a interpretar hace ya cuatro décadas.