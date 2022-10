El sueño lúcido de trabajar por un mundo mejor por Alejandra Waltes

“Hay que dormir con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos, soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos…” (Octavio Paz)

El jueves 6 de octubre se inauguró la muestra “Sueños Lúcidos” de Lizzy Magariños en la sala 4 del “Museo Torres García”. La misma fue curada por Jimena Perera Díaz y podrá ser visitada de lunes a viernes de 10 a 19 hs. o los sábados: de 10 a 18 hs. hasta el 15 de noviembre. Mientras escribo sopla un viento fuerte sobre la ciudad, un viento propio de la estación que, aunque demasiado frío, me conecta a nivel sensible con la obra de Lizzy, en eso consiste su obra: intenta materializar lo inmaterial. Ese es su punto de partida. Lizzy define su obra:” Mis obras surgen mayormente de mi mundo de sueños, de lo que sucede en mi consciente y subconsciente mientras duermo, a veces me cuestiono si son míos, o de otra que habita en mi sin yo saberlo, quizás porque con algunos me identifico y en otros llenos de personas desconocidas no, siento que no me pertenecen, sé que es común y no sé si hay una explicación para esto, digo lo de las personas extrañas, pero muchas veces siento que esos ,mis sueños, son de otro, me ponen a reflexionar y a sentir curiosidad, entonces ahí los convierto , en mi mente, paso a sentir la emoción que me provocan y es ahí cuando influyen en mi obra, el tránsito hasta llegar ahí es muy reflexivo al principio , se me escapan las imágenes , vuelven , me cuesta concentrarme , es como si fuera parte del proceso el divague, la pérdida de concentración y de pronto llega el momento de ajá, de …¿comprensión? Pero y además, y como decía Kandinsky ¨ Cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces , madre de nuestros propios sentimientos¨ en esta etapa de mi vida en la que transité por el descubrimiento de mi propio ser, en esta etapa de la realidad social mundial, en mi obra se produjo un cambio sustancial, medular, surgió algo muy profundo, algo de lo cual fui yo la primera sorprendida, un impulso fuerte e intenso, cuestioné y plasmé, protesté y el soporte y el medio usado lo captaron, fue intenso y liberador , lo sentí, respiré.” En esta muestra podemos apreciar por primera vez los trabajos de esta nueva etapa. La técnica elegida es el collage. Lizzy nos cuenta: “…empecé a trabajar con papeles, con fibras con tintas chinas, un domingo al despertarme , me acordé del libro de Lewis Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas¨, en ese momento no super porque me vino ese pensamiento, no lo había leído, la película de Disney no logré terminar de verla ni de niña ni de adulta, había visto la versión de Tim Burton solamente hace alguno años, compré el libro lo leí dos veces y descubrí la crítica social que realiza, lo profundo del mensaje en los diálogos con los distintos extraños personajes, descubrí que mi obra se vinculaba de varias maneras, el viaje de Alicia al País de las Maravillas es un sueño complejo, aventurero, cuestionador, reflexivo, mis sueños lo son, mi obra lo es, mi viaje en esta vida, dormida o despierta también lo es .” En cada una de las obras podemos encontrar las frases de la obra literaria que la desafían, frases integradas, que son parte de la misma, que son palabras y son dibujo. Esta integración de las frases inspiradoras en la obra también se puede apreciar en alguna de las pinturas que forman parte de la muestra. Aunque su arte se inspire en lo inmaterial Lizzy Magariños tiene los pies en la tierra. Pone su arte y experiencia como tallerista al servicio de diferentes causas. Su taller “Salamandra” es un espacio con un amplio sentido social que la ha llevado a generar espacios de fomento y formación de las artes plásticas, se ha convertido en una referencia para artistas que encuentran el espacio en donde realizar sus actividades. En asociación con otros artistas, ha fomentado proyectos de formación de mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes y niños. A través de la Fundación Iturria, formó parte del colectivo internacional “Take Me To The River” (TMTTR). Integrado por artistas de diferentes nacionalidades realizaron exposiciones en diferentes lugares del mundo en las que siempre incluyeron una acción social, algunas veces presenciales, otras virtuales. En Montevideo las actividades se realizaron en el año 2014 y el resultado de la experiencia se expuso en la Fundación. Este año, en acuerdo con la Oficina de UNESCO en Montevideo y en el marco de la exposición, invita a distintos públicos a debatir, compartir y aprender sobre las distintas maneras de apreciar y vivir el arte, fomentando la reflexión y el análisis sobre el arte y el rol de los artistas (especialmente en el período post pandemia), acercando a los niños a la apreciación y conocimiento del arte contemporáneo. Las actividades que se realizaron incluyen talleres sobre apreciación artística para niños de la Escuela Nº 185 UNESCO en dos etapas: un trabajo previo de análisis de la obra de la artista con visitas de la misma a la escuela para comenzar a trabajar con los alumnos y cuatro talleres de producción artística de los alumnos en el Museo Torres García con la artista; conversatorio y taller “Apreciación del arte a través de los sentidos” con la colaboración del artista Rogelio Osorio y el grupo Kintsugi (Taller de Arte para personas con discapacidad visual), que consiste en una jornada sensorial sobre otras formas de contemplación y apreciación artística.

“Cosmos” (Lizzy Magariños-2022)

